Из Нячанга - в солнечный Фантьет и Муйне

К белым дюнам, старинному маяку Ке Га и пагоде с уходящим в нирвану Буддой
Приглашаем вас к знакомству с природными контрастами и богатым духовным наследием региона Фантьет/Муйне.

Вы увидите редкое сочетание белоснежных дюн и пышных тропических гор, посетите старейший маяк Вьетнама и прикоснётесь к буддийским святыням. Насладитесь спокойным пляжным отдыхом и — при желании — катанием по пескам на квадроциклах.
Описание экскурсии

Белые дюны, часто называемые маленькой Сахарой Вьетнама. Это обширный массив ослепительно белого песка, который создает сюрреалистический пустынный пейзаж на фоне синего моря и неба.

Пляж Си Линкс выделяется на фоне других общественных пляжей Муйне своей ухоженностью, инфраструктурой и живописным расположением. Он отлично подходит для спокойного отдыха и купания в тёплой воде Южно-Китайского моря.

Маяк Ке Га на небольшом острове Хонба недалеко от побережья Муйне/Фантьета — самый старый и высокий маяк во Вьетнаме, построенный из гранита.

Пагода Линь Шон Чыонг Тхо — здесь находится самая большая во Вьетнаме статуя лежащего (уходящего в нирвану) Будды.

Парк TTC World Ta Cu — многофункциональный комплекс, расположенный на живописной горе Таку в 30 км от Фантьета. Объединяет природный заповедник, буддийские святыни и современную туристическую инфраструктуру.

Во время поездки:

  • мы откроем для вас уникальную географию региона, где пустынные дюны контрастируют с горными тропическими лесами
  • расскажем об историческом наследии, включая строительство старейшего французского маяка
  • поговорим о местной экологии и духовной культуре

Примерный тайминг

  • Выезд — 5:00–6:00
  • Дорога — 4,5 ч
  • Песчаные дюны — 1 ч
  • Пляж — 1,5–2 ч
  • Обед — 30 мин
  • Пагода — 30 мин
  • Парк — 1 ч
  • Дорога обратно — 4 ч

Организационные детали

  • В стоимость входит: трансфер на Toyota Innova, Kia Carnival, Mitsubishi Xpander, питьевая вода
  • По согласованию с гидом можно изменить локации по вашему желанию — расходы, связанные с изменением маршрута, оплачиваются вами
  • Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды

Дополнительные расходы

  • Все входные билеты ~$15 за чел.
  • Обед ~ $7–15 за чел.
  • Катание на квадроциклах по дюнам (по желанию) ~ $12–30

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Константин
Константин — Организатор в Нячанге
Провёл экскурсии для 728 туристов
Мы — агентство экскурсий в городе Нячанг. Проводим любые туры по всей стране. Имеем огромный опыт в организации и проведении экскурсий. В нашей команде работают сотрудники, которые не первый год
читать дальше

живут во Вьетнаме и знают о нём много интересного. У нас есть международная туристическая лицензия, все поездки туристов проводятся в соответствии с законодательством и застрахованы. Мы заботимся о вас и вашем отдыхе, чтобы у вас остались только лучшие впечатления о Вьетнаме.

