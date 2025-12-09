Приглашаем вас к знакомству с природными контрастами и богатым духовным наследием региона Фантьет/Муйне. Вы увидите редкое сочетание белоснежных дюн и пышных тропических гор, посетите старейший маяк Вьетнама и прикоснётесь к буддийским святыням. Насладитесь спокойным пляжным отдыхом и — при желании — катанием по пескам на квадроциклах.

Описание экскурсии

Белые дюны, часто называемые маленькой Сахарой Вьетнама. Это обширный массив ослепительно белого песка, который создает сюрреалистический пустынный пейзаж на фоне синего моря и неба.

Пляж Си Линкс выделяется на фоне других общественных пляжей Муйне своей ухоженностью, инфраструктурой и живописным расположением. Он отлично подходит для спокойного отдыха и купания в тёплой воде Южно-Китайского моря.

Маяк Ке Га на небольшом острове Хонба недалеко от побережья Муйне/Фантьета — самый старый и высокий маяк во Вьетнаме, построенный из гранита.

Пагода Линь Шон Чыонг Тхо — здесь находится самая большая во Вьетнаме статуя лежащего (уходящего в нирвану) Будды.

Парк TTC World Ta Cu — многофункциональный комплекс, расположенный на живописной горе Таку в 30 км от Фантьета. Объединяет природный заповедник, буддийские святыни и современную туристическую инфраструктуру.

Во время поездки:

мы откроем для вас уникальную географию региона, где пустынные дюны контрастируют с горными тропическими лесами

расскажем об историческом наследии, включая строительство старейшего французского маяка

поговорим о местной экологии и духовной культуре

Примерный тайминг

Выезд — 5:00–6:00

Дорога — 4,5 ч

Песчаные дюны — 1 ч

Пляж — 1,5–2 ч

Обед — 30 мин

Пагода — 30 мин

Парк — 1 ч

Дорога обратно — 4 ч

Организационные детали

В стоимость входит: трансфер на Toyota Innova, Kia Carnival, Mitsubishi Xpander, питьевая вода

По согласованию с гидом можно изменить локации по вашему желанию — расходы, связанные с изменением маршрута, оплачиваются вами

Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды

Дополнительные расходы