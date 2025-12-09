К белым дюнам, старинному маяку Ке Га и пагоде с уходящим в нирвану Буддой
Приглашаем вас к знакомству с природными контрастами и богатым духовным наследием региона Фантьет/Муйне.
Вы увидите редкое сочетание белоснежных дюн и пышных тропических гор, посетите старейший маяк Вьетнама и прикоснётесь к буддийским святыням. Насладитесь спокойным пляжным отдыхом и — при желании — катанием по пескам на квадроциклах.
Описание экскурсии
Белые дюны, часто называемые маленькой Сахарой Вьетнама. Это обширный массив ослепительно белого песка, который создает сюрреалистический пустынный пейзаж на фоне синего моря и неба.
Пляж Си Линкс выделяется на фоне других общественных пляжей Муйне своей ухоженностью, инфраструктурой и живописным расположением. Он отлично подходит для спокойного отдыха и купания в тёплой воде Южно-Китайского моря.
Маяк Ке Га на небольшом острове Хонба недалеко от побережья Муйне/Фантьета — самый старый и высокий маяк во Вьетнаме, построенный из гранита.
Пагода Линь Шон Чыонг Тхо — здесь находится самая большая во Вьетнаме статуя лежащего (уходящего в нирвану) Будды.
Парк TTC World Ta Cu — многофункциональный комплекс, расположенный на живописной горе Таку в 30 км от Фантьета. Объединяет природный заповедник, буддийские святыни и современную туристическую инфраструктуру.
Во время поездки:
мы откроем для вас уникальную географию региона, где пустынные дюны контрастируют с горными тропическими лесами
расскажем об историческом наследии, включая строительство старейшего французского маяка
поговорим о местной экологии и духовной культуре
Примерный тайминг
Выезд — 5:00–6:00
Дорога — 4,5 ч
Песчаные дюны — 1 ч
Пляж — 1,5–2 ч
Обед — 30 мин
Пагода — 30 мин
Парк — 1 ч
Дорога обратно — 4 ч
Организационные детали
В стоимость входит: трансфер на Toyota Innova, Kia Carnival, Mitsubishi Xpander, питьевая вода
По согласованию с гидом можно изменить локации по вашему желанию — расходы, связанные с изменением маршрута, оплачиваются вами
Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды
Дополнительные расходы
Все входные билеты ~$15 за чел.
Обед ~ $7–15 за чел.
Катание на квадроциклах по дюнам (по желанию) ~ $12–30
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Константин — Организатор в Нячанге
Провёл экскурсии для 728 туристов
Мы — агентство экскурсий в городе Нячанг. Проводим любые туры по всей стране. Имеем огромный опыт в организации и проведении экскурсий. В нашей команде работают сотрудники, которые не первый год читать дальше
живут во Вьетнаме и знают о нём много интересного. У нас есть международная туристическая лицензия, все поездки туристов проводятся в соответствии с законодательством и застрахованы. Мы заботимся о вас и вашем отдыхе, чтобы у вас остались только лучшие впечатления о Вьетнаме.