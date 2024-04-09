Активности – экскурсии в Нячанге

Найдено 7 экскурсий в категории «Активности» в Нячанге на русском языке, цены от €55. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Ловля кальмара с потомственными моряками
Мини-группа
5.5 часов
1 отзыв
Ловля кальмара с потомственными моряками в Нячанге
Настало время бросить себе вызов! Ночная рыбалка в Нячанге с опытными ловцами. Сумеете ли вы подсечь хитрого кальмара и уворачиваться от чернил осьминога?
Начало: В центре Нячанга
Расписание: в четверг, субботу и воскресенье в 18:00 и 23:30
13 июня в 18:00
15 июня в 18:00
55 за человека
Провинция Даклак и поселок Лиен Сон - двухдневное путешествие
🚌 На автобусе
Индивидуальная
13 часов
1 отзыв
Провинция Даклак и поселок Лиен Сон - двухдневное путешествие
Дикая природа, рисовые поля, катание на слонах и лодках, полудикие племена и их национальная кухня
Начало: В Нячанге с ресепшн вашего отеля
10 июня в 09:00
11 июня в 18:30
от 570 за всё до 6 чел.
Путешествие на 1 день из Нячанга в невероятный Далат
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
3 отзыва
Путешествие на 1 день из Нячанга в невероятный Далат
Романтичный, фантазийный, живописный - отправляемся в Далат, вьетнамскую столицу кофе. Вас ждут уникальные достопримечательности и вау-фото
11 июня в 06:00
12 июня в 06:00
от 380 за всё до 8 чел.
Подводный мир Нячанга: погружение с инструктором
Индивидуальная
5 часов
1 отзыв
Подводный мир Нячанга: погружение с инструктором
Нячанг предлагает уникальную возможность погружения с инструктором. Откройте для себя подводный мир, наслаждаясь комфортом и безопасностью
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
85 за человека
Морская рыбалка в Нячанге
🚤 На катере
Индивидуальная
6 часов
Рыбалка в Нячанге: индивидуальная экскурсия на комфортабельной яхте
Проведите незабываемый день на яхте в Нячанге! Ловите рыбу, купайтесь и загорайте в окружении живописных пейзажей Южно-Китайского моря
Начало: У вашего отеля
11 июня в 08:30
12 июня в 08:30
от 600 за всё до 10 чел.
Южные острова на скоростном катере: путешествие из Нячанга
🚤 На катере
Индивидуальная
7 часов
Индивидуальная экскурсия на Южные острова из Нячанга на скоростном катере
Отправляйтесь на современном скоростном катере к Южным островам, чтобы насладиться пляжами, рыбацкой деревней и белоснежным песком острова Хон Там
Начало: У вашего отеля
11 июня в 08:30
12 июня в 08:30
от 440 за всё до 7 чел.
Утренняя рыбалка со снорклингом на необитаемом пляже
Групповая
7 часов
Утренняя рыбалка со снорклингом на необитаемом пляже
Встретить под водой героев мультфильма «В поисках Немо» и поймать на крючок рыбу фугу (в группе)
Начало: У реки Кай на входе в рыбацкую деревню
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
58 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • M
    Max
    9 апреля 2024
    Подводный мир Нячанга: погружение с инструктором
    Отличная экскурсия, мне очень понравилась! Вышли из порта с местной командой и русским гидом. Локации удобно расположены, так что не
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    пришлось томиться в ожидании пока кораблик наконец-то прийдет на дайв-сайт. Их, кстати, два. Оба красивые в плане живности и прочих кораллов. Гид Евгений - приятный общительный парень, который, как и положено, все рассказал, подсказал, где я забыл и затупил - сразу помог. При погружении также обращал наше внимание на всевозможных морских гадов (рыбок, мурен, морских звезд и т. д., а не дайверов:)). Фотик тоже в наличии, если что. На обратном пути кормили супом с мясом, норм. Также в наличии пивас и всякие кока-колы за 20к местных рублей. В общем, остался доволен. Рекомендосьен. Спасибо!

  • А
    Алла
    16 марта 2024
    Путешествие на 1 день из Нячанга в невероятный Далат
    Отличный маршрут. Игорь ответил очень быстро, сразу предупредил, что гид будет русскоговорящий вьетнамец. Нам досталась Маша. Очень старалась, говорит по-русски нормально, но понимает не все. На большинство вопросов просто отвечала «да»). Тяжеловато было слушать немного.
    Отличный маршрут. Игорь ответил очень быстро, сразу предупредил, что гид будет русскоговорящий вьетнамец. Нам досталась МашаОтличный маршрут. Игорь ответил очень быстро, сразу предупредил, что гид будет русскоговорящий вьетнамец. Нам досталась МашаОтличный маршрут. Игорь ответил очень быстро, сразу предупредил, что гид будет русскоговорящий вьетнамец. Нам досталась МашаОтличный маршрут. Игорь ответил очень быстро, сразу предупредил, что гид будет русскоговорящий вьетнамец. Нам досталась МашаОтличный маршрут. Игорь ответил очень быстро, сразу предупредил, что гид будет русскоговорящий вьетнамец. Нам досталась Маша
  • О
    Оксана
    27 января 2024
    Путешествие на 1 день из Нячанга в невероятный Далат
    Замечательная экскурсия и очень хороший гид Светлана. Много рассказала и показала, очень приятный человек, нам было комфортно. Водитель тоже очень опытный и машина хорошая, очень чистая. Благодарю Евгения за организацию экскурсии и постоянную коммуникацию.
    Замечательная экскурсия и очень хороший гид Светлана. Много рассказала и показала, очень приятный человек, нам былоЗамечательная экскурсия и очень хороший гид Светлана. Много рассказала и показала, очень приятный человек, нам былоЗамечательная экскурсия и очень хороший гид Светлана. Много рассказала и показала, очень приятный человек, нам былоЗамечательная экскурсия и очень хороший гид Светлана. Много рассказала и показала, очень приятный человек, нам былоЗамечательная экскурсия и очень хороший гид Светлана. Много рассказала и показала, очень приятный человек, нам было
  • В
    Валерий
    2 января 2024
    Ловля кальмара с потомственными моряками
    Были с семьей на экскурсия" ловля кальмара с потомственными моряками". Прекрасная, отлично организованная экскурсия превзошла все наши ожидания!! Огромное спасибо
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    Константину за чудесный новогодний праздник который, он нам устроил! Заранее узнал наши музыкальные, пищевые пристрастия. Мы не только занимались рыбалкой, но и наслаждались его исполнением и пением под гитару, а приготовленные им стейки и грибы на мангале были бесподобны. Все это дополнялось отличным знанием, его как гида, истории, обычаев и жизни Вьетнама рассказанную нам. Мы очень довольны! Спасибо Вам.

  • К
    Ксения
    27 февраля 2023
    Путешествие на 1 день из Нячанга в невероятный Далат
    Спасибо. Гид Эля очень интересно и подробно рассказывала о достопримечательностях и особенностях Далата. Красивый город с большим количеством интересных мест. Рекомендую
    Спасибо. Гид Эля очень интересно и подробно рассказывала о достопримечательностях и особенностях Далата. Красивый город сСпасибо. Гид Эля очень интересно и подробно рассказывала о достопримечательностях и особенностях Далата. Красивый город сСпасибо. Гид Эля очень интересно и подробно рассказывала о достопримечательностях и особенностях Далата. Красивый город сСпасибо. Гид Эля очень интересно и подробно рассказывала о достопримечательностях и особенностях Далата. Красивый город сСпасибо. Гид Эля очень интересно и подробно рассказывала о достопримечательностях и особенностях Далата. Красивый город с
  • А
    Алексей
    20 августа 2018
    Провинция Даклак и поселок Лиен Сон - двухдневное путешествие
    Нашу экскурсию проводил Минь, Вьетнамец говорящий бегло на русском. Потребовалось немного времени, пока научились понимать Миня, так как русским языком
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    он владеет не так сильно и приходилось догадываться о сути. Но это не напрягало, и в отличии от предыдущих экскурсий, где мы с гидами трепались о том, о сем, наша поездка проходила в относительной тишине, с немногочисленными комментариями. Минь, молодец, он очень переживал и готов был нам во всем помогать, спасибо ему за это. Поездка была очень насыщена впечатлениями, но дорога достаточно долгая и утомительная. Средняя скорость передвижения по Вьетнами около 50 км/час. Ну и плюс хаотичное движение и сопутствуещая тому манера езды. Очень понравились слоны и деревня, где живет местное население Мнонги. Природа очень красивая. Минь много рассказывал и показывал проезжая плантации кофе, перца, каучука. Останавливались что бы потрогать, попробовать на зуб плоды. Пили кофе в кафешках, где выращивают на плантациях тот самый кофе. Одним словом, впечатлений масса.

Ответы на вопросы от путешественников по Нячангу в категории «Активности»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 7
  1. Ловля кальмара с потомственными моряками
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  3. Путешествие на 1 день из Нячанга в невероятный Далат
  4. Подводный мир Нячанга: погружение с инструктором
  5. Морская рыбалка в Нячанге
Какие места ещё посмотреть в Нячанге
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июне:
  1. Водопады Бахо
  2. Даклак
Сколько стоит экскурсия по Нячангу в июне 2024
Сейчас в Нячанге в категории "Активности" можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 55 до 600. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
Экскурсии на русском языке в Нячанге (Вьетнам 🇻🇳) – у нас можно купить 7 экскурсий на 2024 год по теме «Активности», 6 ⭐ отзывов, цены от €55. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Вьетнама. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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