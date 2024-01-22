1 чел.
По популярности
Индивидуальная
13 часов
Южный Вьетнам: полное погружение
Погрузитесь в атмосферу южного Вьетнама с индивидуальной экскурсией: водопады, дикие пляжи, ночевка в рыбацкой деревне и знакомство с местным бытом
«Путешествие начнется с посещения небольшой бухты с самым настоящим маяком, где в одном месте встретились река и море, песчаный пляж и отвесные скалы»
10 июня в 06:00
11 июня в 06:00
€195 за человека
Индивидуальная
11 часов
Рыбацкая деревушка и бухта Винь Хи: индивидуальная экскурсия по Нячангу
Уникальная экскурсия для тех, кто хочет увидеть настоящий Вьетнам. Посетите рыбацкую деревню, бухту Винь Хи и храм Ту Ван, наслаждаясь природой и культурой
Начало: В центре Нячанга
«Наш машут пройдет через уединенные живописные бухточки и дикие пляжи, куда не ступает нога туриста»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
от €250 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
12 часов
Аутентичный Южный Вьетнам + ужин в бухте
Откройте некурортную часть Вьетнама: рыбацкие деревни, креветочные фермы, виноградники и рисовые поля. Завершите день ужином в живописной бухте
«За нами приедет катер, и мы поплывём мимо рыбаков, их сетей и ферм на секретный пляж, где у вас будет 2–3 часа на отдых»
10 июня в 09:30
11 июня в 08:00
€115 за человека
Индивидуальная
7 часов
Индивидуальная экскурсия на Южные острова из Нячанга на скоростном катере
Отправляйтесь на современном скоростном катере к Южным островам, чтобы насладиться пляжами, рыбацкой деревней и белоснежным песком острова Хон Там
Начало: У вашего отеля
«Пляж Бай Чань — расположенный на живописном острове Мье, он славится спокойной голубой водой и прекрасными пляжами: галечными и песчаными»
11 июня в 08:30
12 июня в 08:30
от €440 за всё до 7 чел.
Групповая
7 часов
Утренняя рыбалка со снорклингом на необитаемом пляже
Встретить под водой героев мультфильма «В поисках Немо» и поймать на крючок рыбу фугу (в группе)
Начало: У реки Кай на входе в рыбацкую деревню
«После рыбалки отправимся на необитаемый пляж в заповедном заливе острова»
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
€58 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья22 января 2024Нам очень повезло! Встреча и знакомство с Анатолием нам принесли ОЧЕНЬ много положительных эмоций. Мы провели с ним два дня
- EElena21 августа 2023Сегодня мы провели замечательный день в Ня Чанг. Этот день получился таким замечательным благодаря нашему гиду Анатолию! Во-первых уже до прихода
- ККсения27 февраля 2023Великолепная экскурсия по местам с малым количеством не местных жителей Гид Алексей открывает Вьетнам, который невозможно узнать просто приехав туристом на пляж. Спасибо. Огромное количество позитивных эмоций и ярких впечатлений.
- ААнна26 января 2023Сам маршрут интересный и очень красочный: понравилось пробираться внутри дракона и летучие мыши там, лучше всего взять с собой свечки,
Ответы на вопросы от путешественников по Нячангу в категории «Пляжи»
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