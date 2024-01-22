Пляжи Нячанга

Найдено 5 экскурсий в категории «Пляжи» в Нячанге на русском языке, цены от €58. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Южный Вьетнам: полное погружение
🏍 На мотоцикле
Индивидуальная
13 часов
2 отзыва
Южный Вьетнам: полное погружение
Погрузитесь в атмосферу южного Вьетнама с индивидуальной экскурсией: водопады, дикие пляжи, ночевка в рыбацкой деревне и знакомство с местным бытом
«Путешествие начнется с посещения небольшой бухты с самым настоящим маяком, где в одном месте встретились река и море, песчаный пляж и отвесные скалы»
10 июня в 06:00
11 июня в 06:00
195 за человека
Рыбацкая деревушка и бухта Винь Хи
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
1 отзыв
Рыбацкая деревушка и бухта Винь Хи: индивидуальная экскурсия по Нячангу
Уникальная экскурсия для тех, кто хочет увидеть настоящий Вьетнам. Посетите рыбацкую деревню, бухту Винь Хи и храм Ту Ван, наслаждаясь природой и культурой
Начало: В центре Нячанга
«Наш машут пройдет через уединенные живописные бухточки и дикие пляжи, куда не ступает нога туриста»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
от 250 за всё до 5 чел.
Аутентичный Южный Вьетнам + ужин в бухте
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
1 отзыв
Аутентичный Южный Вьетнам + ужин в бухте
Откройте некурортную часть Вьетнама: рыбацкие деревни, креветочные фермы, виноградники и рисовые поля. Завершите день ужином в живописной бухте
«За нами приедет катер, и мы поплывём мимо рыбаков, их сетей и ферм на секретный пляж, где у вас будет 2–3 часа на отдых»
10 июня в 09:30
11 июня в 08:00
115 за человека
Южные острова на скоростном катере: путешествие из Нячанга
🚤 На катере
Индивидуальная
7 часов
Индивидуальная экскурсия на Южные острова из Нячанга на скоростном катере
Отправляйтесь на современном скоростном катере к Южным островам, чтобы насладиться пляжами, рыбацкой деревней и белоснежным песком острова Хон Там
Начало: У вашего отеля
«Пляж Бай Чань — расположенный на живописном острове Мье, он славится спокойной голубой водой и прекрасными пляжами: галечными и песчаными»
11 июня в 08:30
12 июня в 08:30
от 440 за всё до 7 чел.
Утренняя рыбалка со снорклингом на необитаемом пляже
Групповая
7 часов
Утренняя рыбалка со снорклингом на необитаемом пляже
Встретить под водой героев мультфильма «В поисках Немо» и поймать на крючок рыбу фугу (в группе)
Начало: У реки Кай на входе в рыбацкую деревню
«После рыбалки отправимся на необитаемый пляж в заповедном заливе острова»
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
58 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    22 января 2024
    Южный Вьетнам: полное погружение
    Нам очень повезло! Встреча и знакомство с Анатолием нам принесли ОЧЕНЬ много положительных эмоций. Мы провели с ним два дня
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    в экскурсии,,Южный Вьетнам: полное погружение. Благодаря его профессионализму,знаниям и увлеченностью своим делом,нам удолось с ним организовать еще одну нестандартную экскурсию,которая учитывала все наши пожелания. Анатолий,спасибо Вам огромное. Это было КРУТО! P.S. отдельное спасибо за доверие к нам

    Нам очень повезло! Встреча и знакомство с Анатолием нам принесли ОЧЕНЬ много положительных эмоций. Мы провели
  • E
    Elena
    21 августа 2023
    Аутентичный Южный Вьетнам + ужин в бухте
    Сегодня мы провели замечательный день в Ня Чанг. Этот день получился таким замечательным благодаря нашему гиду Анатолию! Во-первых уже до прихода
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    нашего лайнера в порт мы получили подробное описание места встречи, плана экскурсии и рекомендации по экипировке. Это было очень приятно. С первой же минуты нашего знакомства Анатолий пленил нас своей открытостью,позитивом и любовью к Вьетнаму. Экскурсия была очень содержательной, интересной и гармоничной. Мы успели все и даже больше: познакомились с местной кухней, попили замечательный вьетнамский кофе и кокос, поели фо бо и параллельно Анатолий успевал нам рассказать об истории и обычаях Вьетнама. Вся экскурсия была очень хорошо подготовлена, и все наши пожелания были учтены. Огромное спасибо Анатолию! Советую всем именно этого гида! Суважением Елена & Family:-)))

  • К
    Ксения
    27 февраля 2023
    Южный Вьетнам: полное погружение
    Великолепная экскурсия по местам с малым количеством не местных жителей Гид Алексей открывает Вьетнам, который невозможно узнать просто приехав туристом на пляж. Спасибо. Огромное количество позитивных эмоций и ярких впечатлений.
    Великолепная экскурсия по местам с малым количеством не местных жителей Гид Алексей открывает Вьетнам, который невозможноВеликолепная экскурсия по местам с малым количеством не местных жителей Гид Алексей открывает Вьетнам, который невозможноВеликолепная экскурсия по местам с малым количеством не местных жителей Гид Алексей открывает Вьетнам, который невозможноВеликолепная экскурсия по местам с малым количеством не местных жителей Гид Алексей открывает Вьетнам, который невозможноВеликолепная экскурсия по местам с малым количеством не местных жителей Гид Алексей открывает Вьетнам, который невозможноВеликолепная экскурсия по местам с малым количеством не местных жителей Гид Алексей открывает Вьетнам, который невозможноВеликолепная экскурсия по местам с малым количеством не местных жителей Гид Алексей открывает Вьетнам, который невозможноВеликолепная экскурсия по местам с малым количеством не местных жителей Гид Алексей открывает Вьетнам, который невозможноВеликолепная экскурсия по местам с малым количеством не местных жителей Гид Алексей открывает Вьетнам, который невозможноВеликолепная экскурсия по местам с малым количеством не местных жителей Гид Алексей открывает Вьетнам, который невозможно
  • А
    Анна
    26 января 2023
    Рыбацкая деревушка и бухта Винь Хи
    Сам маршрут интересный и очень красочный: понравилось пробираться внутри дракона и летучие мыши там, лучше всего взять с собой свечки,
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    а не фонарик смартфона, чтобы создать более глубокое погружение в атмосферу. По организации есть нарекания: не увидели готовую соль на соляных полях, поэтому пришлось развивать фантазию и гуглить, как происходит процесс выпаривания. Про особенности местного виноделия мы тоже ничего не узнали, виноград нам предложили срезать за отдельные деньги, молодое вино мы тоже не попробовали. По дороге в бухту в живописных местах мы тоже не останавливались. В общем большая часть программы прошла скомкано.

Ответы на вопросы от путешественников по Нячангу в категории «Пляжи»

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  1. Южный Вьетнам: полное погружение
  2. Рыбацкая деревушка и бухта Винь Хи
  3. Аутентичный Южный Вьетнам + ужин в бухте
  4. Южные острова на скоростном катере: путешествие из Нячанга
  5. Утренняя рыбалка со снорклингом на необитаемом пляже
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Сколько стоит экскурсия по Нячангу в июне 2024
Сейчас в Нячанге в категории "Пляжи" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 58 до 440. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
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