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нашего лайнера в порт мы получили подробное описание места встречи, плана экскурсии и рекомендации по экипировке. Это было очень приятно. С первой же минуты нашего знакомства Анатолий пленил нас своей открытостью,позитивом и любовью к Вьетнаму. Экскурсия была очень содержательной, интересной и гармоничной. Мы успели все и даже больше: познакомились с местной кухней, попили замечательный вьетнамский кофе и кокос, поели фо бо и параллельно Анатолий успевал нам рассказать об истории и обычаях Вьетнама. Вся экскурсия была очень хорошо подготовлена, и все наши пожелания были учтены. Огромное спасибо Анатолию! Советую всем именно этого гида! Суважением Елена & Family:-)))