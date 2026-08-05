У нас нет заранее проложенной линии на карте — маршрут подскажет ветер. Перед выходом оценим погоду и выберем направление, которое даст провести как можно больше времени под парусом. Но главное здесь — не локации. Вы почувствуете, как катамаран набирает ход благодаря потокам воздуха. Узнаете, как работают паруса и руль, и сможете сами поуправлять судном.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

от $79 за экскурсию

Описание экскурсии

Каждый выход разный. При лёгком ветре — спокойная видовая прогулка. При сильных порывах — брызги, скорость и больше эмоций. В штиль воспользуемся мотором.

Маршрут гибкий: зависит от погоды, состояния моря, направления ветра. С учётом условий мы можем:

пройти вдоль Нячанга и посмотреть на город с моря

отправиться в северную или южную часть бухты

подойти к острову Хон Руа

увидеть с воды остров Хон Че с парком развлечений и канатной дорогой

остановиться для купания и снорклинга

Организационные детали