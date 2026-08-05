У нас нет заранее проложенной линии на карте — маршрут подскажет ветер.
Перед выходом оценим погоду и выберем направление, которое даст провести как можно больше времени под парусом. Но главное здесь — не локации. Вы почувствуете, как катамаран набирает ход благодаря потокам воздуха. Узнаете, как работают паруса и руль, и сможете сами поуправлять судном.
Перед выходом оценим погоду и выберем направление, которое даст провести как можно больше времени под парусом. Но главное здесь — не локации. Вы почувствуете, как катамаран набирает ход благодаря потокам воздуха. Узнаете, как работают паруса и руль, и сможете сами поуправлять судном.
Описание экскурсии
Каждый выход разный. При лёгком ветре — спокойная видовая прогулка. При сильных порывах — брызги, скорость и больше эмоций. В штиль воспользуемся мотором.
Маршрут гибкий: зависит от погоды, состояния моря, направления ветра. С учётом условий мы можем:
- пройти вдоль Нячанга и посмотреть на город с моря
- отправиться в северную или южную часть бухты
- подойти к острову Хон Руа
- увидеть с воды остров Хон Че с парком развлечений и канатной дорогой
- остановиться для купания и снорклинга
Организационные детали
- Прогулка проходит на компактном парусном катамаране
- Перед выходом проводится инструктаж по безопасности, участникам выдаются спасательные жилеты. На борту есть питьевая вода
- Участие детей обсуждается индивидуально до бронирования
- При непогоде прогулка может быть перенесена или отменена
- С вами будет капитан из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На пляже
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Игорь — ваша команда гидов в Нячанге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Живу в Нячанге с 2024 года и знаю этот город не только с берега, но и со стороны моря. Больше всего мне интересны побережье, близлежащие острова, морские маршруты, а исследовать
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