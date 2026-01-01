Найдено 3 экскурсии в категории « На катамаране » в Нячанге на русском языке, цены от $79. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.

1 чел. По популярности На катамаране 5 часов Мини-группа до 12 чел. Закат над Нячангом - на катамаране Поплавать с маской и насладиться фуршетом с шампанским в лучах заходящего солнца (всё включено) Начало: В центре Нячанга «Современный катамаран оснащён всеми необходимыми средствами безопасностями, для каждого пассажира предусмотрен спасательный жилет» Расписание: ежедневно в 14:00 $100 за человека Круизы На катамаране 5 часов Групповая Нячанг в лучах заката: вечерний круиз на катамаране Ужин на борту, морской бриз и панорамы города Начало: По договорённости с организатором «17:30–18:30 — ужин на борту катамарана» Расписание: ежедневно в 15:00 $105 за человека На яхте На катамаране 3 часа Индивидуальная до 3 чел. Под парусом вдоль побережья Нячанга Морская прогулка на спортивном катамаране Начало: На пляже «Прогулка проходит на компактном парусном катамаране» от $79 за всё до 3 чел. Другие экскурсии Нячанга

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