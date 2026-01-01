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Мини-группа
до 12 чел.
Закат над Нячангом - на катамаране
Поплавать с маской и насладиться фуршетом с шампанским в лучах заходящего солнца (всё включено)
Начало: В центре Нячанга
«Современный катамаран оснащён всеми необходимыми средствами безопасностями, для каждого пассажира предусмотрен спасательный жилет»
Расписание: ежедневно в 14:00
Завтра в 14:00
2 авг в 14:00
$100 за человека
Групповая
Нячанг в лучах заката: вечерний круиз на катамаране
Ужин на борту, морской бриз и панорамы города
Начало: По договорённости с организатором
«17:30–18:30 — ужин на борту катамарана»
Расписание: ежедневно в 15:00
Завтра в 15:00
2 авг в 15:00
$105 за человека
Индивидуальная
до 3 чел.
Под парусом вдоль побережья Нячанга
Морская прогулка на спортивном катамаране
Начало: На пляже
«Прогулка проходит на компактном парусном катамаране»
Завтра в 12:00
2 авг в 09:00
от $79 за всё до 3 чел.
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