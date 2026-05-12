Приглашаем вас погрузиться в мир одного из самых престижных видов спорта.
Вы освоите базовые навыки игры под руководством инструктора, ощутите драйв от первого точного удара и насладитесь эстетикой вечнозелёных гольф-полей Нячанга.
Описание экскурсии
Тренировка проходит на гольф-поле в 20 минутах езды от Нячанга. Сертифицированный инструктор познакомит вас с основами игры и проследит за вашей безопасностью.
Организационные детали
- В стоимость входят: снаряжение для игры (клюшки и мячи), площадка для тренировки
- Отдельно оплачивается проезд до гольф-поля. Добраться можно на такси или мы организуем трансфер
- Возможно проведение тренировки для большего количества участников. Каждый дополнительный игрок — $70
- С вами буду я или другой инструктор из нашей команды
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Vinpearl Cable Car station
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Влад — ваша команда гидов в Нячанге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провели экскурсии для 492 туристов
Наша команда объединяет гидов-экспертов, каждый из которых много лет живёт во Вьетнаме. Для нас это не просто работа, а настоящее призвание — делиться любовью к этой стране через личный опыт
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Это был лучший выбор - чем заняться в Нячанге. Гольф-поле, на которое нас привезли, неожиданно оказалось на Винперле, в чудесном тихом и красивом месте, очень живописном, после громкого Нячанга мы
от $218 за экскурсию