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Ваша фотоcессия в Нячанге

Увидеть жизнь города изнутри и сделать стильные фотографии в его аутентичных местах
Самобытные башни Понагар, Сад камней, оживленные улочки — за 4 часа я создам для вас фотовоспоминания в самых интересных уголках Нячанга.

Вы успеете при желании сменить несколько образов, ощутить дух города, понаблюдать за местными, познакомиться с традициями и легендами тямов и вьетов. А после сами отберете удачные кадры для авторской обработки.
4.8
11 отзывов
Ваша фотоcессия в Нячанге
Ваша фотоcессия в Нячанге
Ваша фотоcессия в Нячанге

Описание фото-прогулки

Фотосессия в формате дружеской прогулки

Перед встречей мы обсудим ваш образ или несколько образов: они могут меняться в процессе прогулки в зависимости от локации. Я постараюсь учесть все пожелания и передать в кадре атмосферу того Нячанга, который близок именно вам.

Лучшие локации Нячанга — на ваших фото!

Песчаные пляжи с кокосовыми пальмами, древние храмы, современные небоскребы и многое другое: мы вместе обсудим и составим оптимальный маршрут с локациями, которые идеально дополнят ваш образ. Примерный план прогулки такой:

🌿 Башни Понагар — древний храмовый комплекс народа тямы. Здесь мы откроем аутентичный Вьетнам, увидим места поклонения и сделаем для вас колоритные снимки.

🌿 Сад камней — уютная зеленая территория у моря. В перерыве между кадрами я расскажу вам легенду о происхождении вьетов и их поверья. А еще здесь часто звучит национальная вьетнамская музыка, которая добавит нашей прогулке атмосферы.

🌿 Улицы Нячанга. В сердце города мы сделаем динамичные кадры на оживленных улицах, а заодно подметим особенности местных построек. Поговорим о современной жизни Вьетнама и его традициях.

Организационные детали

  • В день прогулки или на следующий я передам вам исходники для отбора на обработку. А затем в течение 2-3 дней пришлю 25 готовых фотографий.
  • В стоимость входит 25 фотографий в авторской обработке и все исходники (отправлю ссылку на диск для скачивания)
  • Дополнительные расходы: такси между локациями (в среднем 500 ₽); входные билеты на 1 локацию — 100 ₽ за чел.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей
Алексей — ваша команда гидов в Нячанге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 164 туристов
Всем привет! Мы команда гидов, фотографов и видеографов с опытом работы в нескольких странах. С радостью покажем вам самые живописные места юга России, расскажем их историю и сделаем фотоотчет на память.

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на 11 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
10
4
3
2
1
1
А
Лучшая инвестиция в воспоминания о Нячанге!
Хочу выразить огромную благодарность фотографу Алексею за эту удивительную фотоэкскурсию! Это был не просто «потыкать в телефон», а настоящее погружение в атмосферу Нячанга с профессиональным
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взглядом.
Во-первых, про фото: результат превзошел все ожидания. Свет, ракурсы, композиция — все на высшем уровне. Огромное спасибо за помощь в позировании! Фото получились безумно красивыми.
Особая благодарность за познавательную часть. Помимо красоты, получила ответы на «бытовые» вопросы о жизни Вьетнама и о культуре города Нячанг. Это бесценно!
Спасибо за этот день! Домой везу не просто сувениры, а профессиональные кадры)

Лучшая инвестиция в воспоминания о Нячанге!
Лучшая инвестиция в воспоминания о Нячанге!
Лучшая инвестиция в воспоминания о Нячанге!
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К
Спасибо Алексею за шикарные фото! Лучшая память нашего прекрасного отдыха.
Алексей пошёл навстречу во время выбора локации. Провел с нами полдня. Приятно общались и чувствовали себя расслабленно во время фотосета. Рекомендуем профессионала!
Спасибо Алексею за шикарные фото! Лучшая память нашего прекрасного отдыха.
Спасибо Алексею за шикарные фото! Лучшая память нашего прекрасного отдыха.
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Валерия
спасибо большое Алексею, не только отличный фотограф, но ещё и гид))) помимо красивых фоток мы получили отличное четырехчасовое путешествие по знаковым местам Нячанга. Рекомендую, фотки 🔥🔥🔥🔥
спасибо большое Алексею, не только отличный фотограф, но ещё и гид))) помимо красивых фоток мы получили
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Виктория
Фотосессия прошла идеально, на всех локациях мы были первыми, поэтому получились фотографии без толп вокруг, отдельная благодарность за вкусный обед в конце фотосессии))
Фотосессия прошла идеально, на всех локациях мы были первыми, поэтому получились фотографии без толп вокруг, отдельная
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С
Фотосессия прошла замечательно. Алексей не только классный фотограф, но еще и приятный интересный собеседник. Рекомендую.
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Ольга
Очень рада, что выбрала формат фотопрогулка с Алексеем! Получается два в одном - знакомство с городом и много красивых фото на память от настоящего профессионала. Что касается знакомства с городом,
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мы посетили основные достопримечательности, покатались на байках, сходили в аутентичную забегаловку на фо бо. Было здорово, и удалось прочувствовать местный вайб. По фотосессии, тут восторг от красоты локаций, от того как Алексей досконально знает лучшие фотоместа в городе, как он выстраивает кадр. И да, он отлично работает с девочками: понимает переживания по поводу фигуры, подсказывает, как сесть, куда посмотреть, как положить руки, чтобы было максимально красиво и эстетично😀 Ну и просто приятный в общении человек😀

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