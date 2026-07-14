Самобытные башни Понагар, Сад камней, оживленные улочки — за 4 часа я создам для вас фотовоспоминания в самых интересных уголках Нячанга. Вы успеете при желании сменить несколько образов, ощутить дух города, понаблюдать за местными, познакомиться с традициями и легендами тямов и вьетов. А после сами отберете удачные кадры для авторской обработки.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание фото-прогулки

Фотосессия в формате дружеской прогулки

Перед встречей мы обсудим ваш образ или несколько образов: они могут меняться в процессе прогулки в зависимости от локации. Я постараюсь учесть все пожелания и передать в кадре атмосферу того Нячанга, который близок именно вам.

Лучшие локации Нячанга — на ваших фото!

Песчаные пляжи с кокосовыми пальмами, древние храмы, современные небоскребы и многое другое: мы вместе обсудим и составим оптимальный маршрут с локациями, которые идеально дополнят ваш образ. Примерный план прогулки такой:

🌿 Башни Понагар — древний храмовый комплекс народа тямы. Здесь мы откроем аутентичный Вьетнам, увидим места поклонения и сделаем для вас колоритные снимки.

🌿 Сад камней — уютная зеленая территория у моря. В перерыве между кадрами я расскажу вам легенду о происхождении вьетов и их поверья. А еще здесь часто звучит национальная вьетнамская музыка, которая добавит нашей прогулке атмосферы.

🌿 Улицы Нячанга. В сердце города мы сделаем динамичные кадры на оживленных улицах, а заодно подметим особенности местных построек. Поговорим о современной жизни Вьетнама и его традициях.

Организационные детали