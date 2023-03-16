Ваша фотоcессия в Нячанге

Увидеть жизнь города изнутри и сделать стильные фотографии в его аутентичных местах

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Самобытные башни Понагар, Сад камней, оживленные улочки — за 4 часа я создам для вас фотовоспоминания в самых интересных уголках Нячанга.

Вы успеете при желании сменить несколько образов, ощутить дух города, понаблюдать за местными, познакомиться с традициями и легендами тямов и вьетов. А после сами отберете удачные кадры для авторской обработки.
Ваша фотоcессия в Нячанге
Ваша фотоcессия в Нячанге
Ваша фотоcессия в Нячанге
Ваша фотоcессия в Нячанге
Ваша фотоcессия в Нячанге
Ваша фотоcессия в Нячанге
Ваша фотоcессия в Нячанге
Ваша фотоcессия в Нячанге
Ваша фотоcессия в Нячанге
Ваша фотоcессия в Нячанге
Ближайшие даты:
15
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Фотосессия в формате дружеской прогулки

Перед встречей мы обсудим ваш образ или несколько образов: они могут меняться в процессе прогулки в зависимости от локации. Я постараюсь учесть все пожелания и передать в кадре атмосферу того Нячанга, который близок именно вам.

Лучшие локации Нячанга — на ваших фото!

Песчаные пляжи с кокосовыми пальмами, древние храмы, современные небоскребы и многое другое: мы вместе обсудим и составим оптимальный маршрут с локациями, которые идеально дополнят ваш образ. Примерный план прогулки такой:

🌿 Башни Понагар — древний храмовый комплекс народа тямы. Здесь мы откроем аутентичный Вьетнам, увидим места поклонения и сделаем для вас колоритные снимки.

🌿 Сад камней — уютная зеленая территория у моря. В перерыве между кадрами я расскажу вам легенду о происхождении вьетов и их поверья. А еще здесь часто звучит национальная вьетнамская музыка, которая добавит нашей прогулке атмосферы.

🌿 Улицы Нячанга. В сердце города мы сделаем динамичные кадры на оживленных улицах, а заодно подметим особенности местных построек. Поговорим о современной жизни Вьетнама и его традициях.

Организационные детали

  • В день прогулки или на следующий я передам вам исходники для отбора на обработку. А затем в течение 2-3 дней пришлю 25 готовых фотографий.
  • В стоимость входит 25 фотографий в авторской обработке, все исходники, а также видео продолжительностью до 30 сек (отправлю ссылку на диск для скачивания)

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Ночные
Водные развлечения
Летние
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