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Вьетнаме, но и своими личными впечатлениями и жизненным опытом, что было очень интересно.

Мы задавали много вопросов, и ни один из них не остался без ответа. Маршрут был построен так, что мы почти не сталкивались с группами других туристов. На каждой остановке было достаточно времени, чтобы всё осмотреть и сфоткать, только Crazy House оказался таким необычным, что кажется и дня мало, чтобы его полностью изучить.

Советую брать с собой тёплую одежду - по вечерам в Далате прохладно. По дороге назад Артур устроил нам музыкальный марафон, мы подпевали и отлично проводили время.

В общем, поездка вышла очень классной и увлекательной, понравилась не только взрослым, но и детям!