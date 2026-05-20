Далат считается одним из самых необычных городов Вьетнама — благодаря прохладному климату, сосновым лесам и горным дорогам. В поездке вы увидите именно тот Далат, за который его любят люди, живущие
Описание экскурсии
- По дороге в Далат мы сделаем несколько остановок на горном перевале с серпантином — одном из самых живописных на юге Вьетнама. Здесь хочется ненадолго остановиться и полюбоваться горами, облаками и извилистой дорогой.
- Затем поднимемся по канатной дороге над сосновыми лесами Далата — это один из самых красивых способов увидеть город и его окрестности с высоты.
- После этого посетим дзэн-буддийский монастырь Трук Лам — тихое место среди сосен и озера, куда многие приезжают за атмосферой спокойствия и уединения. Здесь особенно хорошо ощущается философия дзэн и тот неспешный ритм жизни, за который многие любят Далат.
- Дальше нас ждёт Mongo Land — большое пространство с прогулочными зонами и животными, которое особенно нравится семьям с детьми. Здесь животные живут не в тесных клетках, а в просторных и ухоженных вольерах, где за ними можно спокойно наблюдать.
- В течение дня сделаем остановку на обед и немного отдохнём перед следующей частью путешествия.
- Затем отправимся в лес Рынг Зяо Хыонг. Именно здесь особенно хорошо понимаешь, почему французы когда-то мечтали сделать Далат столицей Французского Индокитая. Прохладный климат, хвойные леса и совсем не похожая на остальной Вьетнам природа создают здесь особую атмосферу.
- Во время путешествия поговорим не только о самом Далате, но и о жизни во Вьетнаме в целом — без перегруженных дат и сухих исторических справок.
- Расскажу, почему Далат так сильно отличается от остального Вьетнама, зачем французы построили здесь горный курорт и почему климат и атмосфера города до сих пор делают его особенным местом.
- По дороге обсудим современный Вьетнам, местную культуру, буддизм, особенности жизни в стране и то, как она меняется сегодня.
- А ещё поговорим о местном ритме жизни, традициях, кофе, природе Далата и тех деталях, которые обычно остаются за рамками стандартных экскурсий.
Организационные детали
- В стоимость включены трансфер из Нячанга и обратно, профессиональная фотосъёмка и цифровые фотографии после поездки.
- При бронировании заранее мы также подготовим для вас печатный фотоальбом с фотографиями из путешествия — чтобы воспоминания о Далате остались не только в телефоне, но и в настоящем семейном архиве. Обычно альбом изготавливается в течение нескольких дней.
- Все основные расходы по маршруту мы берём на себя. Дополнительно оплачиваются только личные покупки и то, что гости сами захотят приобрести во время путешествия.
- Поездка проходит на комфортном транспорте с опытным водителем. Для семей с детьми можем заранее подготовить детское кресло — пожалуйста, сообщите об этом перед бронированием.
- Специальная подготовка для маршрута не нужна. Лучше взять с собой удобную одежду и лёгкую кофту или ветровку — в Далате обычно прохладнее, чем в Нячанге.
- Во время путешествия делаем остановку на обед и при желании можем заехать на кофе с красивым видом по дороге.
- Маршрут может быть изменён по вашим пожеланиям. Добавим новые локации или уберём неинтересные (подробности в личных сообщениях).
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Aртур — ваш гид в Нячанге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Меня зовут Артур. Уже больше 11 лет я живу во Вьетнаме и изучаю эту страну не только как путешественник, но и как человек, который здесь живёт. Я провожу экскурсии по Далату
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 10 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Д
Далат очень понравился. Наш гид Артур просто огонь: общительный, весёлый, всегда доброжелательный. Водитель тоже порадовал - внимательный и аккуратный, команда собралась отличная.
Самое классное - Артур делился не только фактами о
Самое классное - Артур делился не только фактами о
Вам был полезен этот отзыв?
А
В конце июля мы отправились на экскурсию в Далат с гидом Артуром. Артур очень подробно рассказывал о том, как понять местных жителей, их традиции. Было много интересных исторических фактов, еще
Вам был полезен этот отзыв?
Г
Очень советую туры с гидом Артуром, столько эмоций и впечатлений! Мы побывали в таких классных местах, о которых раньше и знать не знали. Артур очень интересно рассказывал про вьетнамскую историю, традиции и культуру. Обед был вкуснейший ❤️ Обязательно вернёмся снова, чтобы поехать с вами на какую-нибудь другую экскурсию. Огромное спасибо ребятам, вы молодцы ❤️
Вам был полезен этот отзыв?
А
Организация тура и само место заслуживают высшей оценки! Мы выбрали однодневную поездку в Далат с гидом Артуром. Было очень комфортно, виды просто нереальные, я сначала думала, что не выдержу из-за
Вам был полезен этот отзыв?
Е
Провели в Далате целый день под руководством Артура и остались очень довольны. Он поделился кучей увлекательных историй, которые совсем по-другому заставили взглянуть на Вьетнам и его жителей. Было заметно, что он действительно любит эту страну и людей. Интерес вызывают не только места в самом городе, но и путь по серпантину с потрясающими видами.
Вам был полезен этот отзыв?
А
Побывали в Далате вместе с гидом Артуром, впечатления супер! Он очень интересно рассказывал, делился разными историями не только про сам Вьетнам, но и про обычную жизнь местных. Всегда был на связи, отвечал на все вопросы, подсказывал где лучше купить разные штуки и что попробовать из еды. Большое спасибо!
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Нячанга
Похожие экскурсии на «Семейный день в Далате - путешествие из Нячанга»
Групповая
до 14 чел.
Лучший выборДалат на максимум (из Нячанга)
Увидеть главные локации - и ничего лишнего
Начало: У вашего отеля
Расписание: в понедельник и четверг в 05:00
20 июн в 05:00
22 июн в 05:00
$59 за человека
Индивидуальная
до 2 чел.
Из Нячанга - в сказочный Далат
Зайти в экстравагантный отель, прикоснуться к энергетике буддизма и пообщаться со слонами
Завтра в 06:00
18 июн в 06:00
$330 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 2 чел.
В Далат - из Нячанга
Прикоснуться к наследию колониального правления французов во Вьетнаме на автомобильной экскурсии
Завтра в 07:00
18 июн в 07:00
$385 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Нячанга - в неповторимый Далат на целый день
Увидеть совсем другой Вьетнам и попробовать кофе лювак
Завтра в 11:30
18 июн в 05:00
$400 за всё до 4 чел.
от $399 за экскурсию