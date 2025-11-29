Отправьтесь в морское приключение на остров Хон Мун — жемчужину Вьетнама. Здесь вас ждут прозрачные воды, живые коралловые рифы и сотни ярких рыб.
Каждое мгновение под водой превращается в открытие — от рыб-клоунов до морских звёзд и, возможно, загадочных скатов. Погрузитесь в мир, где каждый вдох наполнен красотой.
Описание водной прогулкиПодводный мир Хон Мун Экскурсия «Снорклинг в морском заповеднике острова Мун» открывает двери в одно из самых живописных мест Вьетнама. Прозрачная вода, богатые коралловые рифы и невероятное разнообразие морских обитателей делают это место идеальным для знакомства с подводным миром. Что вы увидите под водой Вы сможете плавать среди кораллов всевозможных форм и оттенков, наблюдать за рыбами-попугаями, рыбами-бабочками, клоунами, а также встретить морских звёзд, ежей и анемонов. Иногда в глубине появляется скат, осьминог или небольшая мурена — каждый взгляд вниз становится новым открытием. Представьте — вы легко скользите по поверхности тёплой воды, а под вами раскинулся настоящий подводный сад, где солнечные лучи играют с кораллами. Это не просто экскурсия, а яркое приключение, которое подарит вам незабываемые впечатления и живые эмоции моря.
Экскурсия проходит каждый день. Трансфер заберёт вас утром из отеля и доставит в порт, откуда в 8:00 отправляется лодка. Обратное прибытие в порт планируется около 13:30, после чего трансфер отвезёт вас обратно в отель.
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер в обе стороны
- Утром завтрак (чай, кофе, фрукты, питьевая вода)
- Инструктаж на русском языке
- Весь комплект снаряжения (маска, трубка, ласты, жилет, круг)
- Две локации для снорклинга
- Обед на корабле
Что не входит в цену
- Фото и видео съёмка
- Дополнительные напитки (пиво, спрайт, кола)
- Трансфер из очень дальних отелей (уточняйте в переписке)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Трансфер из отеля
Завершение: Ваш отель
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 11 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
