Найдено 3 экскурсии в категории « Сноркелинг » в Нячанге на русском языке, цены от $55. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2024 году

1 чел. По популярности 1 отзыв 7 часов Водная прогулка Утренняя рыбалка со снорклингом на необитаемом пляже Встретить под водой героев мультфильма «В поисках Немо» и поймать на крючок рыбу фугу (в группе) Начало: У реки Кай на входе в рыбацкую деревню «В стоимость включено: снасти, маски для снорклинга, еда на борту» Расписание: ежедневно в 07:00 $ 63 за человека 6.5 часов Билеты Снорклинг с русалками в Нячанге Увидеть подводное шоу русалок, получить фото и видео с ними, поплавать в маске и ластах Начало: У вашего отеля «Первая остановка для снорклинга» Расписание: в воскресенье в 08:00 и 13:30 $ 55 за билет 8 часов Водная прогулка Дайвинг и снорклинг с элементами медитации в Нячанге Нячанг - лучшее место для дайвинга и снорклинга во Вьетнаме! Погружение с инструктором, обучение технике ныряния и элементы медитации для полного расслабления Начало: У вашего отеля «Нячанг — лучшее во Вьетнаме место для дайвинга и снорклинга» Расписание: ежедневно в 07:00 $ 86 за человека Другие экскурсии Нячанга Последние отзывы на экскурсии A Alex Утренняя рыбалка со снорклингом на необитаемом пляже Нам понравилось, пока плыли Константин играл на гитаре, отличное настроение с утра настроено. Обучил рыбалке, помогал. Пообедали мясом на судне. Рассказал что местную жизнь

Ответы на вопросы от путешественников по Нячангу в категории «Сноркелинг»

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