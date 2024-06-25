7 часов
Водная прогулка
Утренняя рыбалка со снорклингом на необитаемом пляже
Встретить под водой героев мультфильма «В поисках Немо» и поймать на крючок рыбу фугу (в группе)
Начало: У реки Кай на входе в рыбацкую деревню
«В стоимость включено: снасти, маски для снорклинга, еда на борту»
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
3 окт в 07:00
$63 за человека
6.5 часов
Билеты
Снорклинг с русалками в Нячанге
Увидеть подводное шоу русалок, получить фото и видео с ними, поплавать в маске и ластах
Начало: У вашего отеля
«Первая остановка для снорклинга»
Расписание: в воскресенье в 08:00 и 13:30
6 окт в 08:00
13 окт в 08:00
$55 за билет
8 часов
Водная прогулка
Дайвинг и снорклинг с элементами медитации в Нячанге
Нячанг - лучшее место для дайвинга и снорклинга во Вьетнаме! Погружение с инструктором, обучение технике ныряния и элементы медитации для полного расслабления
Начало: У вашего отеля
«Нячанг — лучшее во Вьетнаме место для дайвинга и снорклинга»
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
3 окт в 07:00
$86 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- AAlex25 июня 2024Нам понравилось, пока плыли Константин играл на гитаре, отличное настроение с утра настроено. Обучил рыбалке, помогал. Пообедали мясом на судне. Рассказал что местную жизнь
Ответы на вопросы от путешественников по Нячангу в категории «Сноркелинг»
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Сколько стоит экскурсия по Нячангу в октябре 2024
Сейчас в Нячанге в категории "Сноркелинг" можно забронировать 3 экскурсии от 55 до 86. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
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