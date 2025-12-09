Почувствуйте себя героями морской сказки! Вы научитесь нырять на задержке дыхания и попробуете достать жемчуг со дна моря — именно этим занимались в древности местные жители. А после я сделаю для вас украшение — колье-невидимку на леске.
Идеально для дня рождения, романтического свидания, семейного отдыха или просто особенного момента в отпуске.
Описание экскурсии
Увлекательная теория — основы фридайвинга простым и понятным языком.
Практика в море — безопасное погружение на одном вдохе вместе с инструктором.
Ныряние за настоящим жемчугом — вскрытие раковины и момент, когда вы достанете свою жемчужину.
Изготовление украшения с вашей жемчужиной прямо на берегу.
Организационные детали
- В стоимость входит: снаряжение, подводная видеосъёмка, жемчужина, колье-невидимка на леске, теория и практика фридайвинга, трансфер из вашего от отеля и обратно
- Программа 7+. Ограничений по физической подготовке нет
- Погружение длится 40 минут, максимальная глубина — 5 метров, в среднем будут нырки на 2–3 метра
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$95
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Артём — ваш гид в Нячанге
Сертифицированный глубинный инструктор по фридайвингу международной системы Molchanovs. Работаю как со взрослыми, так и с детьми, опыт работы более 16 лет, высшее профессиональное образование. Живу в городе Нячанг (Вьетнам), люблю показывать людям красоту подводного мира на задержке дыхания. За экологичное отношение к морским обитателям и окружающему миру в целом.
Входит в следующие категории Нячанга
