Погрузитесь в мир диких обезьян на уникальном острове Манки в Нячанге. Более 1500 приматов живут здесь в естественной среде, и вы сможете наблюдать их повседневную жизнь.
Остров необычной формы подарит незабываемые впечатления, свежий воздух и яркие эмоции для всей семьи.
Описание билета
Уникальный остров обезьян Один из самых популярных аттракционов Нячанга — остров Манки на Хон Лао, имеющий необычную форму копья, устремлённого в море. Здесь в естественной среде обитает более 1500 обезьян, которые свободно живут, добывают пищу и общаются между собой. Это идеальное место для ярких впечатлений и отличных фотографий. Посещение острова — это возможность наблюдать за жизнью обезьяньего царства из первых рук. Вы увидите, как приматы взаимодействуют друг с другом, ищут еду и просто наслаждаются жизнью в тропической природе. Свежий морской воздух и потрясающие виды сделают ваш день незабываемым. Важная информация:
Это занятие подходит для людей с детскими колясками и инвалидных колясок.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Остров Манки
- Остров Хон Лао
Что включено
- Входной билет на остров Обезьян
- Входной билет на остров Орхидей
- Трансфер в обе стороны с материка на остров Орхидей и с острова Орхидей на остров Манки
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Трансфер до места встречи
- Еда и напитки
Место начала и завершения?
Да Чонг, трасса QL1A, Нячанг, Вьетнам
Когда начало
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билеты, вы покупаете билет для входа и посещаете мероприятие наравне с другими посетителями, которые приобрели такой же билет
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.5
Основано на 11 отзывах
Думаю, не так уж много людей видели обезьян так близко… Они просто проходили мимо нас, как бродячие кошки, и играли друг с другом! Это было забавно
На Орхидейном острове красивая природа, можно недорого покормить попугаев и рыбок. Здесь много мест, где можно пофотографироваться, а обедов, которые можно купить самостоятельно, более чем достаточно. На Обезьяньем острове тоже много развлечений. В общем, советую
К сожалению, приехав к назначенному времени, мы не смогли найти гида, на звонок не отвечали. В растерянности стояли и не знали что вообще делать… Хорошо помог таксист, который попытался что то выяснить и оказывается наши билеты на трансфер были в кассе,НО гида то не было. Поехали сами наугад!
Место встречи оказалось укащано не верно. Нас ждали уже на острове, нет трансфера. Буду писать претензию о возврате. Гид не отвечал 2 суток нитнп звонки ни на письма, ответил за 5 мин до начала, переписка есть
Замечательное место! Обезьяны очень дружелюбные, так что опасаться нечего. Вход без проблем, если билеты куплены онлайн
Я рекомендую это место — там отличные локации, и обезьяны добрые, их не стоит бояться
На Орхидейном острове детям было интересно наблюдать за разными животными, а на Обезьяньем они были просто в восторге от обезьян и с удовольствием их рассматривали. Там много красивых мест для фотографий, так что мы сделали кучу классных снимков и отлично провели время. Рекомендую!
На Орхидейном острове можно выйти на пляж и понежиться на песке, а на другой стороне острова поплавать и поиграть. Здесь можно увидеть множество уникальных животных. На Обезьянем острове мы посмотрели обезьяний цирк. Было очень увлекательно. Оба острова отличные, стоит туда съездить
Мы отлично провели время, гуляя по острову! Обезьяны совсем не агрессивные. А еще там много красивых мест для фотографий. Пять из пяти!
Билеты на Орхидейный и Обезьяний острова стоят недорого. Мы провели там целый день, и детям очень понравилось. На островах много интересных шоу с участием животных.
Поездка на Обезьяний остров в Нячанге с женой и тремя детьми была просто супер, а персонал был очень дружелюбным и услужливым. Рекомендую всем любителям животных. Отличное соотношение цены и качества!
