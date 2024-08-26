Мы прекрасно провели время. Лоджик был отличным гидом — предложил интересные активности для всей нашей семьи, и этот день запомнится

нам надолго. Он был очень добрым и помогал во всем, что нам было нужно. Одно из лучших впечатлений нашего путешествия по Вьетнаму!

В Варвара

Этот тур превзошёл все мои ожидания. Наш гид был просто потрясающим и очень внимательным, следил, чтобы у каждого были хорошие фотографии и все чувствовали себя комфортно. Особенно полезно для путешественников-одиночек, которым хочется качественных снимков.