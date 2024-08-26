-
Экскурсия на острова Хон Миу и Хон Там с обедом и водными развлечениями
Начало: Трансфер от места проживания
«Оттуда начнётся путешествие на остров Хон Миу к пляжу Бай Трань, где можно отдыхать, плавать и наслаждаться красивой природой»
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
$49
$52.11 за человека
Водная прогулка
Снорклинг в заливе Нячанг на островах Хон Мун и Хон Мот
Начало: Трансфер от места проживания
«Снорклинг на острове Хон Мун Погрузитесь в мир кораллов и морской жизни на острове Хон Мун — идеальном месте для семейного отдыха с мелководьем и богатым подводным миром»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$27.63 за человека
Билеты
Комбинированный билет на остров Обезьян и остров Орхидей
Начало: Уточняется при бронировании
«Приключение на острове Орхидей Проплывите по бирюзовым водам к укромному острову Орхидей, известному своими ароматными садами и живописными водопадами»
Сегодня в 07:30
Завтра в 07:30
$18.34 за билет
Последние отзывы на экскурсии
- ККирилл26 августа 2024Мы прекрасно провели время. Лоджик был отличным гидом — предложил интересные активности для всей нашей семьи, и этот день запомнится
- ВВарвара7 августа 2024Этот тур превзошёл все мои ожидания. Наш гид был просто потрясающим и очень внимательным, следил, чтобы у каждого были хорошие фотографии и все чувствовали себя комфортно. Особенно полезно для путешественников-одиночек, которым хочется качественных снимков.
- ЯЯсмина29 июля 2024Очень приятный тур с замечательным гидом. Организация была безупречной.
