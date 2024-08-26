Мои заказы

Экскурсии на острова из Нячанга

Найдено 3 экскурсии в категории «На острова» в Нячанге на русском языке, цены от $18, скидки до 6%. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году
Экскурсия на острова Хон Миу и Хон Там с обедом и водными развлечениями
6 часов
-
6%
3 отзыва
Групповая
до 20 чел.
Начало: Трансфер от места проживания
«Оттуда начнётся путешествие на остров Хон Миу к пляжу Бай Трань, где можно отдыхать, плавать и наслаждаться красивой природой»
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
$49$52.11 за человека
Снорклинг в заливе Нячанг на островах Хон Мун и Хон Мот
6.5 часов
2 отзыва
Водная прогулка
Начало: Трансфер от места проживания
«Снорклинг на острове Хон Мун Погрузитесь в мир кораллов и морской жизни на острове Хон Мун — идеальном месте для семейного отдыха с мелководьем и богатым подводным миром»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$27.63 за человека
Комбинированный билет на остров Обезьян и остров Орхидей
Билеты
Начало: Уточняется при бронировании
«Приключение на острове Орхидей Проплывите по бирюзовым водам к укромному острову Орхидей, известному своими ароматными садами и живописными водопадами»
Сегодня в 07:30
Завтра в 07:30
$18.34 за билет

Сколько стоит экскурсия по Нячангу в сентябре 2025
Сейчас в Нячанге в категории "На острова" можно забронировать 3 экскурсии от 18 до 49 со скидкой до 6%. Туристы уже оставили гидам 5 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
