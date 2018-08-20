08:00 — выезд из Нячанга на комфортабельном микроавтобусе. Мы будем проезжать плантации с кофе, с каучуковыми деревьями, заросли сахарного тростника и другие. Сможем остановиться и сделать красивые фотографии. 12:30 – 13:30 — прибытие в деревню племени мнонгов, размещаемся в отеле на берегу озера. Обедаем в ресторане. 14:30 – 15:30 — катание на слонах по деревне и озеру. Посещаем кладбище слонов, аутентичную деревню местных. Можно зайти в дом, посмотреть как они живут. 16:00-17:30 — посещаем фруктовые сады, а так же купаемся в водоеме с прозрачной водой из подземных источников. 19:00 – 21:00 — праздничный ужин и шоу древнего племени мнонгов: огонь, танцы, национальная музыка барабанов, местный ром и великолепная атмосфера. Вы погрузитесь в древние времена, отведаете местные напитки и национальную кухню. Услышите удивительные истории и красивые песни. 06:00 – 06:30 — встречаем красивый рассвет на фоне озера и гор. 07:30 – 08:30 — завтракаем в ресторане у озера. 08:30 – 09:30 — катаемся на местных лодках по озеру. Фотографируемся на фоне гор и озера. 09:30 – 10:15 — экскурсия по вилле на горе последнего императора Бао Дая 10:30 – 11:50 — дорога к водопадам 12:00 – 13:30 — посещаем один из самых больших и красивейших водопадов Драй Нур. По пути к водопадам встречаем слонов в джунглях, любуемся дикой природой. Купаемся в лагуне с водой с полезным химическим составом. 13:30 – 14:20 — обед 14:30 – 19:00 — дорога в Нячанг
Организационные детали
В стоимость экскурсии входит: проезд на микроавтобусе, питание (обед, ужин, завтрак, обед), алкогольные и безалкогольные напитки во время всей экскурсии, все входные билеты, катание на слонах (1 час), шоу мнонгов, катание на лодках (1 час).
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
Я живу во Вьетнаме с сентября 2013 года, а в туризме в целом работаю с ноября 2008 года. Я не любитель стандартных туров, массовых туристических мест, поэтому свои экскурсии я сам разрабатываю, основной упор делаю на нетронутые места, которые недоступны для самостоятельного путешествия и далеко от массового туризма.
Нашу экскурсию проводил Минь, Вьетнамец говорящий бегло на русском. Потребовалось немного времени, пока научились понимать Миня, так как русским языком он владеет не так сильно и приходилось догадываться о сути. Но это не напрягало, и в отличии от предыдущих экскурсий, где мы с гидами трепались о том, о сем, наша поездка проходила в относительной тишине, с немногочисленными комментариями. Минь, молодец, он очень переживал и готов был нам во всем помогать, спасибо ему за это. Поездка была очень насыщена впечатлениями, но дорога достаточно долгая и утомительная. Средняя скорость передвижения по Вьетнами около 50 км/час. Ну и плюс хаотичное движение и сопутствуещая тому манера езды. Очень понравились слоны и деревня, где живет местное население Мнонги. Природа очень красивая. Минь много рассказывал и показывал проезжая плантации кофе, перца, каучука. Останавливались что бы потрогать, попробовать на зуб плоды. Пили кофе в кафешках, где выращивают на плантациях тот самый кофе. Одним словом, впечатлений масса.
Проехать по живописным нетуристическим местам Вьетнама и прикоснуться к традициям местных жителей
Это путешествие для тех, кто хочет расширить своё представление о Вьетнаме, познакомиться с бытом местных жителей и посетить красивейшую безлюдную бухту Винь Хи. Вы заглянете в настоящую рыбацкую деревню, посмотрите на соляные поля, попробуете молодое вьетнамское вино (да, оно существует!) и пройдете по пещере Дракона. Маршрут пройдет по самым необычным окрестностям Нячанга, где нам не помешают шумные толпы туристов: только вы, первозданная природа Вьетнама и удивленные нашим присутствием местные жители.
Познать местный быт и культуру в путешествии по реке Кай и в традиционной деревне
На 8 часов я предлагаю вам сбежать из шумного Нячанга, чтобы увидеть реальный Вьетнам. Проплыв на лодке по реке Кай, вы попадете в типичную деревню: понаблюдаете за рыбаками, познакомитесь с традиционными ремеслами и «примерите на себя» жизнь вьетнамских крестьян. За культурными открытиями вы также отправитесь в аутентичную пагоду с мощной энергетикой и в разноцветный храм местных религий. И в итоге — исследуете и прочувствуете другой Нячанг на фоне дикой природы.
Прокатиться на канатной дороге, насладиться видами, пройти по Золотому мосту и увидеть дракона
Эта экскурсия — настоящая коллекция фотогеничных мест. На слипбасе вы отправитесь из Нячанга в Дананг. Наслаждаясь пейзажами из кабинки канатной дороги, подниметесь к вершине горы Бана. Здесь вас ждут парк развлечений, огромный Будда, французская деревня и Золотой мост, ставший за короткое время местной визитной карточкой. А после вы увидите знаменитые мосты Дананга и узнаете, как они были созданы и что символизируют.
Прикоснуться к традициям буддизма, посетить Crazy House и насладиться природой Вьетнама
Всего за один насыщенный день мы покажем вам главные достопримечательности Далата. Вы увидите сотни потоков величественного водопада Понгур, исследуете поражающий воображение Сумасшедший Дом, посетите красивую пагоду Линь Фуок, прокатитесь на электросанях и отведаете блюда местной кухни.
Насладиться пейзажами идиллической вьетнамской провинции на авто-пешеходной экскурсии
Приглашаю отдохнуть от суеты Нячанга и провести день в живописном, тихом и умиротворенном Фуйене. Это одно из самых красивых мест страны с вулканическими образованиями, дикими пляжами, маяком и живописными бухтами. Я не дам вам заскучать в дороге и расскажу самое интересное о местной жизни!
Погрузиться в первозданную природу Вьетнама и понаблюдать за повадками мартышек
Приготовьтесь за один день исследовать остров Хон-Лао и окрестности живописных водопадов Бахо. Вы проплывете на катере по заливу Ня Фу, рассматривая плавучие рыбацкие фермы, и угостите фруктами озорных обезьянок. А после пройдете сквозь джунгли, испытаете пилинг крохотными рыбками и покорите верхние ярусы красивейших водопадов Нячанга.
Оценить рукотворные достопримечательности и панорамы Вьетнама, погружаясь в его культуру
Хотите увидеть дракона, прикоснуться к «рукам бога» и познакомиться со святынями сразу нескольких цивилизаций? Всех впечатлений этой красивой и познавательной поездки не перечислить в коротком трейлере экскурсии. Скажем главное — в Дананге вы лучше узнаете о прошлом Вьетнама и поймете его суть. А путешествие на два дня позволит избежать двух ночных переездов подряд.