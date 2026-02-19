Остров обезьян – экскурсии в Нячанге

Найдено 3 экскурсии в категории «Остров обезьян» в Нячанге на русском языке, цены от $150. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь 2026 г.
Северные острова, обезьянки и цветочный рай - из Нячанга
8 часов
12 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Отправиться в морское путешествие - к диким джунглям, животным и прекрасным пляжам
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
30 мар в 08:00
$420 за всё до 6 чел.
Морская прогулка к Северным островам из Нячанга
На катере
9 часов
Индивидуальная
Погрузитесь в увлекательное морское путешествие по Северным островам. Вас ждут живописные виды, остров Обезьян и остров Орхидей с их уникальной флорой и фауной
Начало: У вашего отеля
6 апр в 08:00
14 апр в 08:00
от $520 за человека
Цветущие орхидеи и царство обезьян - на катере из Нячанга
На катере
8 часов
Индивидуальная
до 10 чел.
Два острова за один день
30 мар в 08:00
31 мар в 08:00
от $150 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Д
    Дарья
    19 февраля 2026
    Северные острова, обезьянки и цветочный рай - из Нячанга
    С самого начала всё было организовано на высоком уровне. Алим, наш гид, встретил нас вовремя и с улыбкой. Он объяснил
    план нашей экскурсии и подробно рассказал о каждом острове, который мы собирались посетить.
    На острове орхидей увидели гусиные бега, различных животных и, конечно же, много разных орхидей и там есть еще куча развлечений на любой вкус. Дальше наш маршрут был на остров обезьян, где они ходят среди людей. Очень понравилось взаимодействие с этими животными. Не успели оглянуться как уже плыли на катере обратно.
    В общем, наша экскурсия на острова орхидей и обезьян была не только познавательной, но и по-настоящему веселой! Алим, ты не просто гид, ты — настоящий мастер своего дела. Если хотите немного разрядки, определенно рекомендуем!

  • L
    Lenar
    18 августа 2025
    Северные острова, обезьянки и цветочный рай - из Нячанга
    На острова съездить стоит, там красиво! Не пожалеете если возьмете отдельную лодку чтобы не быть привязанным к остальным группам (1600kd). В целом для детей, да наверное и взрослым, развлечение интересное!
  • Л
    Люба
    11 августа 2025
    Северные острова, обезьянки и цветочный рай - из Нячанга
    Нас с 9-летним сыном на экскурсии сопровождал гид Руслан, очень приятный и воспитанный молодой человек. Более 4 лет работает гидом
    во Вьетнаме, хорошо знаком с историей, обычаями и культурой. Нас забрали от отеля в 7 утра, водитель едет аккуратно, гид в это время дает вводную информацию про страну и город, про острова на которые едем. В 8 мы поехали на кораблике на первый остров - остров орхидей: много зелени, красивые локации. Ценно что мы были гидом, он сразу повел нас по тропинкам и мы прошли все локации без других туристов - это было здорово. Получили отличные фотографии и впечатления. На острове мы были до 14 часов, потом выдвинулись на кораблике на остров обезьян - и снова, благодаря нашему гиду мы были без толп туристов + он давал ценные советы по безопасности и как корректно вести себя с обезьянами. Мы с сыном очень благодарны Руслану за эмоционально насыщенный день!

  • А
    Алексей
    10 августа 2025
    Северные острова, обезьянки и цветочный рай - из Нячанга
    Отличная насыщенная экскурсия. Между островами перемещались на лодках с другими группами, все равно удавалось проскакивать вперёд и всё самое интересное посмотреть без толп туристов. Отлично провели день.
  • О
    Ольга
    25 июля 2025
    Северные острова, обезьянки и цветочный рай - из Нячанга
    Ездили с сыном 16 лет, очень понравилось, и сами острова с животными и в принципе маршрут. Очень красиво! Нашему гиду
    Виктории большое спасибо за сопровождение! А также респект нашему водителю, я всегда удивляюсь, как можно ездить во Вьетнаме на авто среди байков).

  • Т
    Турсунбаев
    28 июня 2025
    Северные острова, обезьянки и цветочный рай - из Нячанга
    Очень понравилась экскурсия. Мы были 18 июня 2025 года. Ольга очень интересно провела экскурсию. Мы узнали много информации. Дети были в восторге. Спасибо огромное Вам Ольга!
  • А
    Анастасия
    12 июня 2025
    Северные острова, обезьянки и цветочный рай - из Нячанга
    Замечательный гид и экскурсия!
    Возможность покормить животных с руки- бесценно!
  • О
    Ольга
    16 апреля 2025
    Северные острова, обезьянки и цветочный рай - из Нячанга
    Очень понравилась экскурсия, сам маршрут и как все организовано. Вовремя забрали из отеля, безопасно и с комфортом везде доставили. Куча
    прекрасных и незабываемых впечатлений! Очень рекомендую если хотите посмотреть красоту Вьетнама! Контактный зоопакт-отдельное удовольствие) Нам очень зашло! Комментарий от мужа: кулаки обезьянкам лучше не показывать))

  • Т
    Тина
    16 апреля 2025
    Северные острова, обезьянки и цветочный рай - из Нячанга
    Ольга всячески помогает, если вы в нячанге впервые… всегда была на связи, еще до экскурсии помогла со всеми советами, у
    нас заболел ребенок… буквально какие лекарства купить, в какую больницу поехать… в день экскурсии у нас случился коллапс. . самочувствие ребенка… Ольга без проблем поехала с мужем по городу… показала отели, места… и мы благодаря ей переехали в фантастическое место 🙏🏻🙏🏻🙏🏻
    Также Ольга помогла найти аниматора на день рождение дочки 🙏🏻🫶🏼 и мы смогли организовать потрясающую съемку с ней 🫶🏼💗 в общем от души рекомендую этого светлого человека☀️☀️☀️

  • A
    Alex
    18 февраля 2025
    Северные острова, обезьянки и цветочный рай - из Нячанга
    Все хорошо

Ответы на вопросы от путешественников по Нячангу в категории «Остров обезьян»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Нячанге
В марте 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. Северные острова, обезьянки и цветочный рай - из Нячанга;
  2. Морская прогулка к Северным островам из Нячанга;
  3. Цветущие орхидеи и царство обезьян - на катере из Нячанга.
Какие места ещё посмотреть в Нячанге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в марте:
  1. Самое главное;
  2. Водопады Бахо;
  3. Даклак;
  4. Сайгон;
  5. Остров;
  6. Главное в нячанге;
  7. Башни Понагар;
  8. Сад камней Хон Чонг;
  9. Пагода Лонгшон;
  10. Мосты.
Сколько стоит экскурсия по Нячангу в марте 2026
Сейчас в Нячанге в категории "Остров обезьян" можно забронировать 3 экскурсии от 150 до 520. Туристы уже оставили гидам 12 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
