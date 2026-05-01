К Константин Мы приехали на пирс на Grab около 16:00. Воскресенье, но очередь была вполне приемлемой. Наша компания из четырёх человек доехала на скоростной канатной дороге до острова Винперл. Остров оказался намного больше, чем мы думали, и гулять по нему было не так просто, но мы все равно отлично провели время. Также мы все получили скидки для пожилых.

M Mtaryceva Всё отлично

Е Евгений Отракционы, океанотерариум, зоопарк, аквапарк. Вечерние шоу.

О Ольга В парке VinWonders вас ждет множество аттракционов и уютных мест для прогулок. Я рекомендую приезжать после обеда, чтобы успеть покататься на аттракционах, насладиться закатом и красивыми огнями на пирсе перед отъездом.

А Алия VinPearl в Нячанге — один из лучших тематических парков, которые мы когда-либо посещали. Здесь есть всё: канатная дорога, скоростной катер, аквапарк, карнавальные аттракционы, мини-зоопарк с интересными животными, красивые сады, магазины и недорогие рестораны. Обязательно вернемся! 💕

А Ангелина Удивительное место! Ты будто находишься в Диснейленде и Оушен-парке одновременно. Обязательно прокатитесь на американских горках! У нас произошла небольшая проблема при выезде, но работники парка оказали нам помощь. Было бы здорово, если бы персонал говорил по-английски, так как большинство посетителей — иностранцы.

Е Екатерина Бронировали билет с входом в любое время дня,в итоге нам прислали билеты с входом после 16.00. Приехали и несколько часов просто ждали чтобы зайти. Хотя билет который прислали нам дешевле,чем за который мы заплатили. Оператор просто извинился и на этом все. Лучше покупаете сразу билет на канатную дорогу и в парк там же одновременно. И это выгоднее.

М Мария

Мы заранее купили электронные билеты! Несмотря на самый разгар сезона, все страхи по поводу толп и бесконечных очередей оказались напрасными. Всё организовано читать дальше уменьшить на высшем уровне: персонал работает быстро, слаженно и с улыбкой, досмотр проходит мгновенно, а очередь на канатную дорогу движется очень бодро. За такую чёткую работу — отдельное огромное спасибо сотрудникам!

Территория парка просто поражает масштабами: гуляешь и не перестаёшь восхищаться, вокруг столько красивых мест и впечатлений, что хочется рассматривать каждую деталь. Невозможно не оставить отзыв об этом волшебном месте ❤️Мы заранее купили электронные билеты! Несмотря на самый разгар сезона, все страхи по поводу толп и бесконечных очередей оказались напрасными. Всё организовано

Е Елизавета Утром на канатной дороге была очередь, задержались, да и в парке кое-где случались очереди. Но в целом хороший опыт посещения, нам понравилось, много чего посмотреть и поделать!

Э Эрик Дети были довольны, да взрослым есть чем заняться. Обязательно на вечернее шоу сходить. .

Д Диана Посетили парк после 14:00, и очереди на канатную дорогу не было. Если хотите попробовать много аттракционов, лучше приезжать пораньше. Поездка на канатной дороге обязательна — потрясающие виды на город и парк.

А Амалия VinWonders и канатная дорога произвели отличное впечатление. Очень рекомендую! Единственная сложность была в поиске самой канатной дороги