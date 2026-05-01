Проведите день в одном из самых ярких тематических парков Вьетнама.
В Винперл вас ждут захватывающие аттракционы, водные горки, семейные развлечения и впечатляющий океанариум. Отличное место для отдыха и ярких эмоций для гостей любого возраста.
В Винперл вас ждут захватывающие аттракционы, водные горки, семейные развлечения и впечатляющий океанариум. Отличное место для отдыха и ярких эмоций для гостей любого возраста.
Описание билетаТематический парк Погрузитесь в атмосферу развлечений в «Винперл» — одном из крупнейших тематических парков в Нячанге. Здесь гостей ждёт множество аттракционов и развлечений для всех возрастов — от динамичных горок до спокойных семейных зон отдыха. Аттракционы и развлечения Любителям адреналина понравятся американские горки и водные горки, которые подарят яркие эмоции и незабываемые впечатления. Для более спокойного отдыха в парке есть карусели, игровые площадки и 4D-кинотеатр, где можно отлично провести время всей семьёй. Океанариум и зоны отдыха Одна из главных достопримечательностей парка — океанариум, где можно увидеть разнообразных морских обитателей: акул, скатов и ярких тропических рыб. Пройдите через подводный туннель, чтобы рассмотреть их вблизи, а затем загляните в рестораны, кафе и сувенирные магазины, чтобы отдохнуть и купить памятные подарки. Важная информация:
- Для посещения необходимо иметь паспорт или удостоверение личности.
- Рекомендуется взять шляпу от солнца, купальники, сменную одежду и солнцезащитный крем.
- Часы работы парка: с 9:00 до 20:00.
- Билеты распределяются по росту, а не по возрасту, при этом клиентов проверяют по росту.
- Детям ростом до 100 см. билет не требуется.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Вход на территорию парка развлечений
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Еда и напитки
Где начинаем и завершаем?
Начало: Дао, Город, Нха Транг - Хон Тре, Нха Транг, Кханьхоа 650000, Вьетнам
Завершение: Dao, City, Nha Trang - Hòn Tre, Nha Trang, Khánh Hòa 650000, Vietnam
Когда начало
Выберите удобную дату из расписания
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билеты, вы покупаете билет для входа и посещаете мероприятие наравне с другими посетителями, которые приобрели такой же билет
Важная информация
- Для посещения необходимо иметь паспорт или удостоверение личности
- Рекомендуется взять шляпу от солнца, купальники, сменную одежду и солнцезащитный крем
- Часы работы парка: с 9:00 до 20:00
- Билеты распределяются по росту, а не по возрасту, при этом клиентов проверяют по росту
- Детям ростом до 100 см билет не требуется
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на 13 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
К
Мы приехали на пирс на Grab около 16:00. Воскресенье, но очередь была вполне приемлемой. Наша компания из четырёх человек доехала на скоростной канатной дороге до острова Винперл. Остров оказался намного больше, чем мы думали, и гулять по нему было не так просто, но мы все равно отлично провели время. Также мы все получили скидки для пожилых.
M
Всё отлично
Е
Отракционы, океанотерариум, зоопарк, аквапарк. Вечерние шоу.
О
В парке VinWonders вас ждет множество аттракционов и уютных мест для прогулок. Я рекомендую приезжать после обеда, чтобы успеть покататься на аттракционах, насладиться закатом и красивыми огнями на пирсе перед отъездом.
А
VinPearl в Нячанге — один из лучших тематических парков, которые мы когда-либо посещали. Здесь есть всё: канатная дорога, скоростной катер, аквапарк, карнавальные аттракционы, мини-зоопарк с интересными животными, красивые сады, магазины и недорогие рестораны. Обязательно вернемся! 💕
А
Удивительное место! Ты будто находишься в Диснейленде и Оушен-парке одновременно. Обязательно прокатитесь на американских горках! У нас произошла небольшая проблема при выезде, но работники парка оказали нам помощь. Было бы здорово, если бы персонал говорил по-английски, так как большинство посетителей — иностранцы.
Е
Бронировали билет с входом в любое время дня,в итоге нам прислали билеты с входом после 16.00. Приехали и несколько часов просто ждали чтобы зайти. Хотя билет который прислали нам дешевле,чем за который мы заплатили. Оператор просто извинился и на этом все. Лучше покупаете сразу билет на канатную дорогу и в парк там же одновременно. И это выгоднее.
М
Невозможно не оставить отзыв об этом волшебном месте ❤️
Мы заранее купили электронные билеты! Несмотря на самый разгар сезона, все страхи по поводу толп и бесконечных очередей оказались напрасными. Всё организовано
Мы заранее купили электронные билеты! Несмотря на самый разгар сезона, все страхи по поводу толп и бесконечных очередей оказались напрасными. Всё организовано
Е
Утром на канатной дороге была очередь, задержались, да и в парке кое-где случались очереди. Но в целом хороший опыт посещения, нам понравилось, много чего посмотреть и поделать!
Э
Дети были довольны, да взрослым есть чем заняться. Обязательно на вечернее шоу сходить. .
Д
Посетили парк после 14:00, и очереди на канатную дорогу не было. Если хотите попробовать много аттракционов, лучше приезжать пораньше. Поездка на канатной дороге обязательна — потрясающие виды на город и парк.
А
VinWonders и канатная дорога произвели отличное впечатление. Очень рекомендую! Единственная сложность была в поиске самой канатной дороги
Л
Мы пара около 20 лет, из-за разных отзывов сомневались, но всё же решили поехать — и это было потрясающе! Обязательно приезжайте рано, чтобы успеть всё! Мы приехали около 10 утра
Входит в следующие категории Нячанга
Похожие экскурсии на «Винперл (VinWonders): входной билет в парк развлечений»
Групповая
до 14 чел.
Групповая экскурсия из Нячанга в Далат
Горы, водопады, парки, кофейные плантации и необычные арт-объекты за 1 день
Начало: У вашего отеля
Расписание: во вторник и пятницу в 05:00
15 мая в 05:00
19 мая в 05:00
$69 за человека
Групповая
Снорклинг в морском заповеднике с обедом - трансфер из Нячанга
Понаблюдать за подводной жизнью, исследовать рифы и попробовать вьетнамскую кухню
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 07:15
Завтра в 07:15
13 мая в 07:15
$30 за человека
Групповая
до 20 чел.
Снорклинг у кораллов и вечеринка на плавучем баре
Начало: Трансфер от места проживания
Завтра в 08:00
13 мая в 08:00
$30.90 за человека
Групповая
до 25 чел.
Снорклинг в заливе Нячанг на островах Хон Мун и Хон Мот
Начало: Nha Trang Snorkeling Tour, Vuongland Travel, 160 H...
Завтра в 08:00
13 мая в 08:00
$27.63 за человека
$27 за человека