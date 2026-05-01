Мои заказы

Винперл (VinWonders): входной билет в парк развлечений

Проведите день в одном из самых ярких тематических парков Вьетнама.

В Винперл вас ждут захватывающие аттракционы, водные горки, семейные развлечения и впечатляющий океанариум. Отличное место для отдыха и ярких эмоций для гостей любого возраста.
4.7
13 отзывов
Винперл (VinWonders): входной билет в парк развлечений
Винперл (VinWonders): входной билет в парк развлечений
Винперл (VinWonders): входной билет в парк развлечений

Описание билета

Тематический парк Погрузитесь в атмосферу развлечений в «Винперл» — одном из крупнейших тематических парков в Нячанге. Здесь гостей ждёт множество аттракционов и развлечений для всех возрастов — от динамичных горок до спокойных семейных зон отдыха. Аттракционы и развлечения Любителям адреналина понравятся американские горки и водные горки, которые подарят яркие эмоции и незабываемые впечатления. Для более спокойного отдыха в парке есть карусели, игровые площадки и 4D-кинотеатр, где можно отлично провести время всей семьёй. Океанариум и зоны отдыха Одна из главных достопримечательностей парка — океанариум, где можно увидеть разнообразных морских обитателей: акул, скатов и ярких тропических рыб. Пройдите через подводный туннель, чтобы рассмотреть их вблизи, а затем загляните в рестораны, кафе и сувенирные магазины, чтобы отдохнуть и купить памятные подарки. Важная информация:
  • Для посещения необходимо иметь паспорт или удостоверение личности.
  • Рекомендуется взять шляпу от солнца, купальники, сменную одежду и солнцезащитный крем.
  • Часы работы парка: с 9:00 до 20:00.
  • Билеты распределяются по росту, а не по возрасту, при этом клиентов проверяют по росту.
  • Детям ростом до 100 см. билет не требуется.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Вход на территорию парка развлечений
Что не входит в цену
  • Личные расходы
  • Еда и напитки
Где начинаем и завершаем?
Начало: Дао, Город, Нха Транг - Хон Тре, Нха Транг, Кханьхоа 650000, Вьетнам
Завершение: Dao, City, Nha Trang - Hòn Tre, Nha Trang, Khánh Hòa 650000, Vietnam
Когда начало
Выберите удобную дату из расписания
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билеты, вы покупаете билет для входа и посещаете мероприятие наравне с другими посетителями, которые приобрели такой же билет
Важная информация
  • Для посещения необходимо иметь паспорт или удостоверение личности
  • Рекомендуется взять шляпу от солнца, купальники, сменную одежду и солнцезащитный крем
  • Часы работы парка: с 9:00 до 20:00
  • Билеты распределяются по росту, а не по возрасту, при этом клиентов проверяют по росту
  • Детям ростом до 100 см билет не требуется
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 13 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
11
4
1
3
2
1
1
К
Мы приехали на пирс на Grab около 16:00. Воскресенье, но очередь была вполне приемлемой. Наша компания из четырёх человек доехала на скоростной канатной дороге до острова Винперл. Остров оказался намного больше, чем мы думали, и гулять по нему было не так просто, но мы все равно отлично провели время. Также мы все получили скидки для пожилых.
M
Всё отлично
Е
Отракционы, океанотерариум, зоопарк, аквапарк. Вечерние шоу.
О
В парке VinWonders вас ждет множество аттракционов и уютных мест для прогулок. Я рекомендую приезжать после обеда, чтобы успеть покататься на аттракционах, насладиться закатом и красивыми огнями на пирсе перед отъездом.
А
VinPearl в Нячанге — один из лучших тематических парков, которые мы когда-либо посещали. Здесь есть всё: канатная дорога, скоростной катер, аквапарк, карнавальные аттракционы, мини-зоопарк с интересными животными, красивые сады, магазины и недорогие рестораны. Обязательно вернемся! 💕
А
Удивительное место! Ты будто находишься в Диснейленде и Оушен-парке одновременно. Обязательно прокатитесь на американских горках! У нас произошла небольшая проблема при выезде, но работники парка оказали нам помощь. Было бы здорово, если бы персонал говорил по-английски, так как большинство посетителей — иностранцы.
Е
Бронировали билет с входом в любое время дня,в итоге нам прислали билеты с входом после 16.00. Приехали и несколько часов просто ждали чтобы зайти. Хотя билет который прислали нам дешевле,чем за который мы заплатили. Оператор просто извинился и на этом все. Лучше покупаете сразу билет на канатную дорогу и в парк там же одновременно. И это выгоднее.
М
Невозможно не оставить отзыв об этом волшебном месте ❤️
Мы заранее купили электронные билеты! Несмотря на самый разгар сезона, все страхи по поводу толп и бесконечных очередей оказались напрасными. Всё организовано
читать дальшеуменьшить

на высшем уровне: персонал работает быстро, слаженно и с улыбкой, досмотр проходит мгновенно, а очередь на канатную дорогу движется очень бодро. За такую чёткую работу — отдельное огромное спасибо сотрудникам!
Территория парка просто поражает масштабами: гуляешь и не перестаёшь восхищаться, вокруг столько красивых мест и впечатлений, что хочется рассматривать каждую деталь.

Е
Утром на канатной дороге была очередь, задержались, да и в парке кое-где случались очереди. Но в целом хороший опыт посещения, нам понравилось, много чего посмотреть и поделать!
Э
Дети были довольны, да взрослым есть чем заняться. Обязательно на вечернее шоу сходить. .
Д
Посетили парк после 14:00, и очереди на канатную дорогу не было. Если хотите попробовать много аттракционов, лучше приезжать пораньше. Поездка на канатной дороге обязательна — потрясающие виды на город и парк.
А
VinWonders и канатная дорога произвели отличное впечатление. Очень рекомендую! Единственная сложность была в поиске самой канатной дороги
Л
Мы пара около 20 лет, из-за разных отзывов сомневались, но всё же решили поехать — и это было потрясающе! Обязательно приезжайте рано, чтобы успеть всё! Мы приехали около 10 утра
читать дальшеуменьшить

во вторник, на канатную дорогу очереди не было, на острове почти никого (на один аттракцион пришлось постоять в очереди минут 30), но остров такой большой, что это случается редко. Меня заинтересовало всего пару аттракционов, но сады очень красивые, большую часть времени провели в аквапарке и зоопарке. Аквапарк потрясающий, много горок с резиновыми кругами (одиночными и двойными), мне больше нравятся такие, так как не люблю кататься без них. Выбор ресторанов большой. В конце дня было шоу — хорошее и стоящее, чтобы остаться до конца! Также есть VR-аттракционы, зиплайн и джунглевый американские горки, но времени на них не хватило

Входит в следующие категории Нячанга

Похожие экскурсии на «Винперл (VinWonders): входной билет в парк развлечений»

Групповая экскурсия из Нячанга в Далат
На автобусе
На микроавтобусе
13 часов
135 отзывов
Групповая
до 14 чел.
Групповая экскурсия из Нячанга в Далат
Горы, водопады, парки, кофейные плантации и необычные арт-объекты за 1 день
Начало: У вашего отеля
Расписание: во вторник и пятницу в 05:00
15 мая в 05:00
19 мая в 05:00
$69 за человека
Снорклинг в морском заповеднике с обедом - трансфер из Нячанга
На катере
6.5 часов
1 отзыв
Групповая
Снорклинг в морском заповеднике с обедом - трансфер из Нячанга
Понаблюдать за подводной жизнью, исследовать рифы и попробовать вьетнамскую кухню
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 07:15
Завтра в 07:15
13 мая в 07:15
$30 за человека
Снорклинг у кораллов и вечеринка на плавучем баре
6.5 часов
12 отзывов
Групповая
до 20 чел.
Снорклинг у кораллов и вечеринка на плавучем баре
Начало: Трансфер от места проживания
Завтра в 08:00
13 мая в 08:00
$30.90 за человека
Снорклинг в заливе Нячанг на островах Хон Мун и Хон Мот
6.5 часов
3 отзыва
Групповая
до 25 чел.
Снорклинг в заливе Нячанг на островах Хон Мун и Хон Мот
Начало: Nha Trang Snorkeling Tour, Vuongland Travel, 160 H...
Завтра в 08:00
13 мая в 08:00
$27.63 за человека
У нас ещё много экскурсий в Нячанге. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Нячанге
$27 за человека