11 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Рыбацкая деревня и солевые поля
Уникальная экскурсия для тех, кто хочет увидеть настоящий Вьетнам. Посетите рыбацкую деревню, бухту Винь Хи и храм Ту Ван, наслаждаясь природой и культурой
Начало: В центре Нячанга
Завтра в 08:00
27 дек в 08:00
от $269 за всё до 2 чел.
5.5 часов
Водная прогулка
Ловля кальмара с потомственными моряками в Нячанге
Настало время бросить себе вызов! Ночная рыбалка в Нячанге с опытными ловцами. Сумеете ли вы подсечь хитрого кальмара и уворачиваться от чернил осьминога?
Начало: В центре Нячанга
Расписание: в четверг, субботу и воскресенье в 18:00 и 23:30
28 дек в 18:00
29 дек в 18:00
$59 за человека
4 часа
Водная прогулка
Закатный тур на SUP-сёрфе
Начало: Ваш отель в центре Нячанга
Расписание: Ежедневно в 15:00.
Завтра в 15:00
27 дек в 15:00
$19.62 за человека
6 часов
Мини-группа
до 4 чел.
Кулинарный мастер-класс: тур по рынку и сельской местности
Начало: Ваш отель в центре Нячанга
Расписание: Ежедневно в 09:00.
Завтра в 09:00
27 дек в 09:00
$75 за человека
4 часа
Групповая
до 15 чел.
Горячие источники и грязевые спа-процедуры
Начало: Ваш отель в центре Нячанга
Расписание: Ежедневно в 08:30 и 13:30.
Завтра в 08:30
27 дек в 08:30
$115 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ММария26 июня 2024Плавали с Константином на ловлю кальмара в феврале, очень самобытная экскурсия!) все понравилось! Будьте готовы, что судно будет сильно качать и штормить)
- ВВалерий2 января 2024Были с семьей на экскурсия" ловля кальмара с потомственными моряками". Прекрасная, отлично организованная экскурсия превзошла все наши ожидания!! Огромное спасибо
- ААнна26 января 2023Сам маршрут интересный и очень красочный: понравилось пробираться внутри дракона и летучие мыши там, лучше всего взять с собой свечки,
Ответы на вопросы от путешественников по Нячангу в категории «Из центра»
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Сейчас в Нячанге в категории "Из центра" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 19 до 269. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
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