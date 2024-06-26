Экскурсии из центра Нячанга

Найдено 5 экскурсий в категории «Из центра» в Нячанге на русском языке, цены от $19. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Рыбацкая деревушка и бухта Винь Хи
На машине
1 отзыв
11 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Рыбацкая деревня и солевые поля
Уникальная экскурсия для тех, кто хочет увидеть настоящий Вьетнам. Посетите рыбацкую деревню, бухту Винь Хи и храм Ту Ван, наслаждаясь природой и культурой
Начало: В центре Нячанга
Завтра в 08:00
27 дек в 08:00
от $269 за всё до 2 чел.
Ловля кальмара с потомственными моряками
2 отзыва
5.5 часов
Водная прогулка
Ловля кальмара с потомственными моряками в Нячанге
Настало время бросить себе вызов! Ночная рыбалка в Нячанге с опытными ловцами. Сумеете ли вы подсечь хитрого кальмара и уворачиваться от чернил осьминога?
Начало: В центре Нячанга
Расписание: в четверг, субботу и воскресенье в 18:00 и 23:30
28 дек в 18:00
29 дек в 18:00
$59 за человека
Закатный тур на SUP-сёрфе
SUP-прогулки
4 часа
Водная прогулка
Закатный тур на SUP-сёрфе
Начало: Ваш отель в центре Нячанга
Расписание: Ежедневно в 15:00.
Завтра в 15:00
27 дек в 15:00
$19.62 за человека
Кулинарный мастер-класс: тур по рынку и сельской местности
Пешая
6 часов
Мини-группа
до 4 чел.
Кулинарный мастер-класс: тур по рынку и сельской местности
Начало: Ваш отель в центре Нячанга
Расписание: Ежедневно в 09:00.
Завтра в 09:00
27 дек в 09:00
$75 за человека
Горячие источники и грязевые спа-процедуры
Пешая
4 часа
Групповая
до 15 чел.
Горячие источники и грязевые спа-процедуры
Начало: Ваш отель в центре Нячанга
Расписание: Ежедневно в 08:30 и 13:30.
Завтра в 08:30
27 дек в 08:30
$115 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Мария
    26 июня 2024
    Ловля кальмара с потомственными моряками
    Плавали с Константином на ловлю кальмара в феврале, очень самобытная экскурсия!) все понравилось! Будьте готовы, что судно будет сильно качать и штормить)
    Плавали с Константином на ловлю кальмара в феврале, очень самобытная экскурсия!) все понравилось! Будьте готовы, чтоПлавали с Константином на ловлю кальмара в феврале, очень самобытная экскурсия!) все понравилось! Будьте готовы, что
  • В
    Валерий
    2 января 2024
    Ловля кальмара с потомственными моряками
    Были с семьей на экскурсия" ловля кальмара с потомственными моряками". Прекрасная, отлично организованная экскурсия превзошла все наши ожидания!! Огромное спасибо
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    Константину за чудесный новогодний праздник который, он нам устроил! Заранее узнал наши музыкальные, пищевые пристрастия. Мы не только занимались рыбалкой, но и наслаждались его исполнением и пением под гитару, а приготовленные им стейки и грибы на мангале были бесподобны. Все это дополнялось отличным знанием, его как гида, истории, обычаев и жизни Вьетнама рассказанную нам. Мы очень довольны! Спасибо Вам.

    Были с семьей на экскурсия" ловля кальмара с потомственными моряками". Прекрасная, отлично организованная экскурсия превзошла всеБыли с семьей на экскурсия" ловля кальмара с потомственными моряками". Прекрасная, отлично организованная экскурсия превзошла всеБыли с семьей на экскурсия" ловля кальмара с потомственными моряками". Прекрасная, отлично организованная экскурсия превзошла всеБыли с семьей на экскурсия" ловля кальмара с потомственными моряками". Прекрасная, отлично организованная экскурсия превзошла все
  • А
    Анна
    26 января 2023
    Рыбацкая деревушка и бухта Винь Хи
    Сам маршрут интересный и очень красочный: понравилось пробираться внутри дракона и летучие мыши там, лучше всего взять с собой свечки,
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    а не фонарик смартфона, чтобы создать более глубокое погружение в атмосферу. По организации есть нарекания: не увидели готовую соль на соляных полях, поэтому пришлось развивать фантазию и гуглить, как происходит процесс выпаривания. Про особенности местного виноделия мы тоже ничего не узнали, виноград нам предложили срезать за отдельные деньги, молодое вино мы тоже не попробовали. По дороге в бухту в живописных местах мы тоже не останавливались. В общем большая часть программы прошла скомкано.

Ответы на вопросы от путешественников по Нячангу в категории «Из центра»

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  1. Рыбацкая деревушка и бухта Винь Хи
  2. Ловля кальмара с потомственными моряками
  3. Закатный тур на SUP-сёрфе
  4. Кулинарный мастер-класс: тур по рынку и сельской местности
  5. Горячие источники и грязевые спа-процедуры
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Сколько стоит экскурсия по Нячангу в декабре 2024
Сейчас в Нячанге в категории "Из центра" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 19 до 269. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
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