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Константину за чудесный новогодний праздник который, он нам устроил! Заранее узнал наши музыкальные, пищевые пристрастия. Мы не только занимались рыбалкой, но и наслаждались его исполнением и пением под гитару, а приготовленные им стейки и грибы на мангале были бесподобны. Все это дополнялось отличным знанием, его как гида, истории, обычаев и жизни Вьетнама рассказанную нам. Мы очень довольны! Спасибо Вам.