Романтический круиз с коктейлями и ужином на закате в бухте Нячанг

Отправьтесь в романтическое путешествие на традиционной лодке-джонке по живописной бухте Нячанг.
Насладитесь коктейлями и морским ужином из 5-и блюд под живую музыку на фоне закатного неба и огней города.
Описание круизаВстреча и посадка на лодку Вас заберут из отеля и доставят в порт Нячанга, где начнется посадка на традиционную лодку-джонку. Приготовьтесь насладиться живописными видами бухты в лучах заходящего солнца. Коктейли и музыкальное сопровождение Проведите время на палубе, наслаждаясь разнообразными коктейлями и вином под живую музыку, которая создаёт уютную и романтичную атмосферу на фоне звездного неба и мерцающих огней города. Попробуйте изысканный пятиступенчатый ужин из морепродуктов, сопровождающийся живыми музыкальными номерами. Завершите вечер напитками в лаунж-зоне или на палубе перед возвращением в порт и трансфером обратно в отель. Важная информация:
- Не допускается: домашние животные (собаки-поводыри разрешены).
- В пиковые дни — 1 января, 30 апреля, 1 мая, 2 сентября, 24 и 25 декабря, 31 декабря и в даты Лунного Нового года — применяется доплата 20%.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер
- Приветственный напиток
- Опытный менеджер на борту
- Канапе на солнечной палубе и ужин из морепродуктов с лобстером
- Бесплатный Wi-Fi на лодке
- Бесплатные и неограниченные напитки
- Живая музыка (скрипка и гитара)
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Визовые и паспортные сборы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Трансфер от места проживания
Завершение: Трансфер до места проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это круиз в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Амина
15 фев 2025
Круиз был превосходным! Наслаждались живописными видами и прекрасной музыкой. Персонал был дружелюбным, а еда — очень вкусной, особенно рекомендуем лобстера. Мы отправились в поездку в канун Лунного Нового года, и каждая семья получила подарок от капитана, а дети даже красные конверты! Это стало радостным воспоминанием нашего путешествия.
