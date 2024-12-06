3 дня
Ретрит-тур с монахами буддийского монастыря: медитации, практики осознанности и принятия себя
Поработать с подсознанием, очистить разум и осознать собственную мудрость
Начало: Заберём вас от вашего отеля в Нячанге в 3:00 ночи
6 дек в 03:00
13 дек в 03:00
$650 за человека
4 дня
Индивидуальный тур по неизведанному Вьетнаму: труднодоступные места и быт малых народностей
Погрузиться в культуру и традиции, побывать в чайном цеху и полюбоваться нетронутой природой
Начало: Нячанг, у вашего отеля или апартаментов, время вст...
2 дек в 10:00
6 дек в 10:00
$1 000 за всё до 2 чел.
4 дня
Северные провинции и тысячи островов: столица, вьетнамская Венеция и круиз по бухте Халонг
Приготовить вьетнамское блюдо, поймать кальмара, запустить фонарик и сделать фото в огромной ладони
Начало: Ваш отель в Нячанге, 8:00
10 дек в 08:00
17 дек в 08:00
$770 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Нячангу в категории «3-дневные туры»
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