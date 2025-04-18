Индивидуальный тур из Нячанга в Далат
Погрузитесь в атмосферу Далата: "Долина любви", отель "Сумасшедший дом", гигантские гортензии и дегустация кофе. Уникальное путешествие для всей семьи
Начало: Нячанг, стартуем из вашего отеля в 06:00 утра
18 апр в 08:00
22 апр в 08:00
$690 за человека
Северные провинции и тысячи островов: Ханой, Халонг, Дананг и Хойан из Нячанга
Приготовить вьетнамское блюдо, поймать кальмара, запустить фонарик и сделать фото в огромной ладони
Начало: Ваш отель в Нячанге, 8:00
6 мая в 08:00
13 мая в 08:00
$770 за человека
Экспресс-трип по Вьетнаму: знаковые локации Ханоя и круиз по бухте Халонг
Половить кальмаров, исследовать пещеры Света и Тьмы и насладиться атмосферой Ханоя
Начало: Нячанг, ваш отель, время - по договорённости
22 апр в 08:00
29 апр в 08:00
$550 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Нячангу в категории «В июле»
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