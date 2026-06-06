Это путешествие для тех, кто хочет познакомиться с природной душой Японии. За один день вы увидите один из крупнейших действующих вулканов Японии, пройдёте за водяной стеной водопада и окажетесь в месте, которое в Японии относят к местам силы — туда приезжают за исполнением желаний и внутренней перезагрузкой.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

от $1250 за экскурсию

Ваш гид в Хакате

Описание экскурсии

8:00–09:00 — выезд из Фукуоки

Встретимся в удобном для вас месте и отправимся в сторону Асо — одного из самых живописных районов острова Кюсю.

10:40–11:30 — водопад Набегатаки

Его называют водяным занавесом, потому что здесь можно пройти за потоками воды и увидеть водопад с необычного ракурса.

12:00–13:00 — обед с видами на Асо

Вы сможете попробовать местную говядину акауси, вагю или другие блюда региональной кухни, любуясь панорамами вулканической долины.

14:00–16:00 — вулкан Асо и плато Кусасэнри

Посетим лучшие смотровые площадки, увидим знаменитое плато Кусасэнри с озером и пасущимися лошадьми, а при благоприятных условиях поднимемся к кратеру.

16:30–17:30 — храм Камишикими и священная скала Угэто-ива

Пройдём по мшистым ступеням через ряды тории, посетим древнее святилище и рассмотрим священную скалу Угэто-ива, которую японцы считают местом исполнения желаний. Именно здесь многие узнают пейзажи, напоминающие кадры из фильма «В лес, где мерцают светлячки».

17:30–20:30 — возвращение в Фукуоку

По дороге обратно обсудим впечатления от поездки и поговорим о культуре, традициях и повседневной жизни Японии.

Вы узнаете:

как сформировалась крупнейшая вулканическая кальдера Японии

как устроены синтоистские святилища и какие традиции с ними связаны

чем Кюсю отличается от других регионов страны

какие блюда считаются гастрономической гордостью региона Асо

Организационные детали