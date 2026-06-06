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Вулкан Асо, водопад и храм силы - из Фукуоки

Сакральные места Кюсю
Это путешествие для тех, кто хочет познакомиться с природной душой Японии.

За один день вы увидите один из крупнейших действующих вулканов Японии, пройдёте за водяной стеной водопада и окажетесь в месте, которое в Японии относят к местам силы — туда приезжают за исполнением желаний и внутренней перезагрузкой.
Вулкан Асо, водопад и храм силы - из Фукуоки
Вулкан Асо, водопад и храм силы - из Фукуоки
Вулкан Асо, водопад и храм силы - из Фукуоки

Описание экскурсии

8:00–09:00 — выезд из Фукуоки

Встретимся в удобном для вас месте и отправимся в сторону Асо — одного из самых живописных районов острова Кюсю.

10:40–11:30 — водопад Набегатаки

Его называют водяным занавесом, потому что здесь можно пройти за потоками воды и увидеть водопад с необычного ракурса.

12:00–13:00 — обед с видами на Асо

Вы сможете попробовать местную говядину акауси, вагю или другие блюда региональной кухни, любуясь панорамами вулканической долины.

14:00–16:00 — вулкан Асо и плато Кусасэнри

Посетим лучшие смотровые площадки, увидим знаменитое плато Кусасэнри с озером и пасущимися лошадьми, а при благоприятных условиях поднимемся к кратеру.

16:30–17:30 — храм Камишикими и священная скала Угэто-ива

Пройдём по мшистым ступеням через ряды тории, посетим древнее святилище и рассмотрим священную скалу Угэто-ива, которую японцы считают местом исполнения желаний. Именно здесь многие узнают пейзажи, напоминающие кадры из фильма «В лес, где мерцают светлячки».

17:30–20:30 — возвращение в Фукуоку

По дороге обратно обсудим впечатления от поездки и поговорим о культуре, традициях и повседневной жизни Японии.

Вы узнаете:

  • как сформировалась крупнейшая вулканическая кальдера Японии
  • как устроены синтоистские святилища и какие традиции с ними связаны
  • чем Кюсю отличается от других регионов страны
  • какие блюда считаются гастрономической гордостью региона Асо

Организационные детали

  • Едем на минивэне Mazda Biante
  • Отдельно по желанию оплачивается обед — от 3500 йен ($23,5) за чел.
  • Маршрут включает подъёмы и передвижение по природной местности (лестницы, тропы), подойдёт путешественникам с нормальной физической подготовкой
  • Доступ к кратеру зависит от вулканической активности и погодных условий. Иногда проход к самой воронке закрыт — в этом случае осмотр проходит со смотровых площадок с панорамными видами на вулкан

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Светлана
Светлана — ваш гид в Хакате
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провела экскурсии для 50 туристов
Я живу в Японии с 2010 года, а с 2012 — в Фукуоке (Хаката). Для нашей семьи японская культура — не туристическая экзотика, а настоящий дом: муж — потомственный повар
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японской кухни, а дочь изучает традиционное японское боевое искусство — верховую стрельбу из лука Ябусамэ (школа Огасавара-рю). Я провожу обзорные экскурсии по Фукуоке и окрестностям — на общественном или личном транспорте, показываю известные достопримечательности и скрытые жемчужины города. Моё хобби — изучать истории и легенды буддийских и синтоистских храмов, раскрывать их глубокий смысл и делиться им с гостями. С моей помощью вы увидите Фукуоку глазами местного и погрузитесь в её культуру и историю.

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