Окунитесь в атмосферу умиротворения: в этой экскурсии по Хаконэ вы насладитесь горячими источниками, панорамами Фудзи и тишиной живописных озёр.
Вас ждёт маршрут по красоте и покою: святилище Хаконэ, озеро Аси, вкусный
Описание экскурсииОтдохнуть, восстановиться и увидеть Фудзи — всё это возможно за один день в Хаконэ. Это путешествие создано для тех, кто хочет прочувствовать Японию вдали от шумных улиц и туристических маршрутов. Начнётся оно с трансфера из вашего отеля и поездки по живописным дорогам с панорамами горы Фудзи, Хаконэ и озера Аси. Вы посетите:
- знаменитое святилище Хаконэ — одно из самых почитаемых в регионе;
- озеро Аси с его живописной гладью и отражениями Фудзи;
- термальный комплекс Тэндзан Тохи-кё, где можно по-настоящему расслабиться;
- Музей под открытым небом Хаконэ с оригинальными скульптурами в саду;
- и при желании — Музей Полы, если позволит время. Обед пройдёт в аутентичном месте с настоящей японской кухней — без пластиковых подносов и бенто, если только вы не поклонник простоты. Это день для отдыха, любования пейзажами и знакомства с японской культурой без суеты. Экскурсия возможна круглый год и подойдёт для путешественников, ищущих баланс между природой, комфортом и эстетикой. Важная информация: Тур доступен для инвалидов-колясочников. Возможны варианты с детскими сиденьями и прогулочными колясками. Включает частный транспорт с кондиционером, оплату дорожных сборов и парковки, трансфер из/в отель. Возможность персонализации маршрута в зависимости от предпочтений клиента.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Гора Фудзи
- Святилище Хаконэ
- Озеро Аси
- Онсэн Тэндзан Тохи-кё
- Открытый музей Хаконэ
- Музей Полы
Что включено
- Услуги гида
- Трансфер из/в отель
- Частный транспорт с кондиционером
- Оплата дорожных сборов и парковки
Что не входит в цену
- Питание (завтрак, обед, ужин)
- Билеты в онсен (1500¥ с человека) и музей (1600¥ с человека)
Место начала и завершения?
Отель
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Важная информация
- Тур доступен для инвалидов-колясочников
- Возможны варианты с детскими сиденьями и прогулочными колясками
- Включает частный транспорт с кондиционером, оплату дорожных сборов и парковки, трансфер из/в отель
- Возможность персонализации маршрута в зависимости от предпочтений клиента
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
