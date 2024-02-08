читать дальше

месте, зарядиться энергией для души и тела, эта поездка для Вас. Колорит японской природы, японский садик и бассейны на открытом воздухе стали одними из самых незабываемых воспоминаний об удивительной стране.



О гиде, который провела эту экскурсию, нужно писать отдельно и очень много. Мила — это большая удача в моем выборе экскурсовода. После того, как я определилась с темой и датой поездки Мила моментально и подробно ответила на все мои вопросы и по экскурсии, и по другим возникающим вопросам. Мила человек всесторонне образованный, с прекрасной речью, легко и доступно преподносит всю информацию во время экскурсии. Тонкий психолог, она даст Вам возможность и побыть наедине с собой, и в нужный момент продолжит интересно рассказывать об истории Японии, культуре, традициях. Она профессионально помогла мне составить программу на другие дни моего путешествия. В общем, я могу о Миле говорить только в превосходной степени. Всем рекомендую выбирать ее экскурсии, и думаю, что как и мне, Мила покажет Вам Японию, которую я полюбила навсегда.