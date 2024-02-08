Индивидуальная
до 5 чел.
Путешествие в национальный парк Фудзи-Хаконе-Идзу
На автомобиле, кораблике и канатной дороге по самым живописным местам региона
16 дек в 08:00
22 дек в 08:00
$699 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Поездка в японский национальный парк - горный район Хаконэ
Потрясающие природные ландшафты и термальные источники в районе гор Хаконэ
Начало: Отель путешественников в центральной части Токио
11 дек в 07:00
12 дек в 07:00
$450 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Целебные воды Хаконе
Сопровождение на знаменитый курорт с горячими источниками в полутора часах езды от Токио
Начало: В районе вокзала JR Shinjuku
11 дек в 12:30
12 дек в 08:30
$288 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ГГлеб8 февраля 2024Экскурсия очень понравилась. Все прошло замечательно, Мила - прекрасный гид, очень интересно и подробно рассказала нам о Японии и ее
- ААлександр2 ноября 2017Экскурсия очень понравилась. Мила замечательный гид.
- ППётр27 февраля 2017В Японию полетел первый раз, с чувством легкого волнения, т. к. не знаю английского, тем более японского языкa.
Договорившись с Милой
- ННаталья14 апреля 2016Замечательная экскурсия и очень хороший гид. Рассказал много интересного. Окликалась на наши просьбы и старалась сделать поездку максимально для нас
- ИИрина18 октября 2015Экскурсию на Трипстере "Целебные воды Хаконе" я выбрала заранее и не разочаровалась. Тот, кто хочет провести один день в чудеснейшем
