Необычные экскурсии по Хаконе

Найдено 3 экскурсии в категории «Необычные» в Хаконе на русском языке, цены от $288. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Путешествие в национальный парк Фудзи-Хаконе-Идзу
На машине
9 часов
3 отзыва
Индивидуальная
до 5 чел.
Путешествие в национальный парк Фудзи-Хаконе-Идзу
На автомобиле, кораблике и канатной дороге по самым живописным местам региона
16 дек в 08:00
22 дек в 08:00
$699 за всё до 5 чел.
Поездка в японский национальный парк - горный район Хаконэ
Пешая
10 часов
11 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Поездка в японский национальный парк - горный район Хаконэ
Потрясающие природные ландшафты и термальные источники в районе гор Хаконэ
Начало: Отель путешественников в центральной части Токио
11 дек в 07:00
12 дек в 07:00
$450 за всё до 6 чел.
Целебные воды Хаконе
6 часов
5 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Целебные воды Хаконе
Сопровождение на знаменитый курорт с горячими источниками в полутора часах езды от Токио
Начало: В районе вокзала JR Shinjuku
11 дек в 12:30
12 дек в 08:30
$288 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Г
    Глеб
    8 февраля 2024
    Целебные воды Хаконе
    Экскурсия очень понравилась. Все прошло замечательно, Мила - прекрасный гид, очень интересно и подробно рассказала нам о Японии и ее
    читать дальше

    особенностях. Экскурсия проходила очень комфортно, мы никуда не торопились и не спешили. Посещение источников было для меня новым опытом, который мне запомнится на долгое время.
    Рекомендую данную экскурсию, а также Милу как вашего проводника в уникальный Японии.

  • А
    Александр
    2 ноября 2017
    Целебные воды Хаконе
    Экскурсия очень понравилась. Мила замечательный гид.
  • П
    Пётр
    27 февраля 2017
    Целебные воды Хаконе
    В Японию полетел первый раз, с чувством легкого волнения, т. к. не знаю английского, тем более японского языкa.
    Договорившись с Милой
    читать дальше

    об экскурсии "Целебные воды Хаконе". Получил подробные инструкции как добраться до места встречи.
    С первых минут общения понял, что "попал в хорошие руки". Мила очень чуткий и внимательный человек, настоящий профессионал своего дела. На любой вопрос по Японии я получал глубокий, развернутый ответ. Узнал много интересной информации.
    По лечебным водам Хаконе особые впечатления. Я давно мечтал посетить эти места. Впечатляет атмосфера гармонии и красоты вокруг.
    Замечательный пейзаж, пение птиц, журчание воды… Компания японцев, отдыхающих рядом, очень тихо общались, не нарушая общей атмосферы. Лично мое ощущение, что в такие места надо ехать на несколько дней, чтобы насладиться этой красотой, отдохнуть душой и телом. И лучше не в выходные и праздники, а в будни, как советует гид.

    Огромная благодарность Миле за ее профессионализм и человеческие качества.

  • Н
    Наталья
    14 апреля 2016
    Целебные воды Хаконе
    Замечательная экскурсия и очень хороший гид. Рассказал много интересного. Окликалась на наши просьбы и старалась сделать поездку максимально для нас
    читать дальше

    комфортной. Семьям с детьми рекомендую выбирать Юнисан комплекс. Там есть общая зона, где можно быть вместе с детьми. А в этой зоне горки с горячей водой из источников, бассейны под открытым небом. Так же разнообразные бассейны под крышей: с кофе, с саке, с вином. Очень понравилось озеро и вид на Фудзи. Она дама капризная, нам не показалась во всей красе, но не смотря на это, стоит подняться на видовую площадку. Очень рекомендую эту экскурсию. После урбанистического Токио в Хаконе отдыхаешь душой и телом.

  • И
    Ирина
    18 октября 2015
    Целебные воды Хаконе
    Экскурсию на Трипстере "Целебные воды Хаконе" я выбрала заранее и не разочаровалась. Тот, кто хочет провести один день в чудеснейшем
    читать дальше

    месте, зарядиться энергией для души и тела, эта поездка для Вас. Колорит японской природы, японский садик и бассейны на открытом воздухе стали одними из самых незабываемых воспоминаний об удивительной стране.

    О гиде, который провела эту экскурсию, нужно писать отдельно и очень много. Мила — это большая удача в моем выборе экскурсовода. После того, как я определилась с темой и датой поездки Мила моментально и подробно ответила на все мои вопросы и по экскурсии, и по другим возникающим вопросам. Мила человек всесторонне образованный, с прекрасной речью, легко и доступно преподносит всю информацию во время экскурсии. Тонкий психолог, она даст Вам возможность и побыть наедине с собой, и в нужный момент продолжит интересно рассказывать об истории Японии, культуре, традициях. Она профессионально помогла мне составить программу на другие дни моего путешествия. В общем, я могу о Миле говорить только в превосходной степени. Всем рекомендую выбирать ее экскурсии, и думаю, что как и мне, Мила покажет Вам Японию, которую я полюбила навсегда.

