Индивидуальная
до 6 чел.
Поездка в японский национальный парк - горный район Хаконэ
Потрясающие природные ландшафты и термальные источники в районе гор Хаконэ
Начало: Отель путешественников в центральной части Токио
«На экскурсии вы взглянете на легендарную гору Фудзи, посетите известные термальные источники, познакомитесь с местными музеями и святилищами, а также станете наблюдателями зрелища вулканической активности»
Завтра в 07:00
29 июн в 07:00
$450 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Целебные воды Хаконе
Сопровождение на знаменитый курорт с горячими источниками в полутора часах езды от Токио
Начало: В районе вокзала JR Shinjuku
«Сад гостиницы, как и обзорный вид женской половины курорта, выходит именно на этот водопад»
1 июл в 08:30
2 июл в 08:30
$380 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Хаконе к Фудзи: озёра, святыни и лучшие панорамы Японии
Путешествие не про спешку, а про впечатления, атмосферу и знакомство с традициями страны
18 июн в 10:00
19 июн в 10:00
$465 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
Советуем поездку в Хаконе от души тем, кто хочет поймать немного дзэна, готов к созерцанию, нежному релаксу наедине с природной
Вам был полезен этот отзыв?
В
Хочу выразить свою благодарность Миле за экскурсию! Программа полностью совпала с тем, что было указано в описании и даже больше
Вам был полезен этот отзыв?
Все было на высочайшем уровне! Огромное спасибо Ирине!
Вам был полезен этот отзыв?
И
Отличная поездка, остались очень довольны. Ирина- внимательный и чуткий гид, много знает. Посетили все, что могли и даже больше. С удовольствием будет рекомендовать эту поездку всем
Вам был полезен этот отзыв?
Это вторая экскурсия с Ириной в нашу осеннюю поездку в 2024 году. На этот раз это была увлекательная поездка в
+6
Вам был полезен этот отзыв?
E
Спасибо Ирине за экскурссию в Хаконе. С огромным удовольствием погуляли по этому региону, посетили онсен. Ира чудесно владеет информацией, как
Вам был полезен этот отзыв?
С
Экскурсия очень понравилось, но нам не хватило микрофона, чтоб слышно было всем. А так все прошло отлично. Спасибо большое экскурсоводу Ирине.
Вам был полезен этот отзыв?
Ездили на вулкан и пытались увидеть Фудзи, но она девушка капризная - не открылась. Зато скушав чёрное яйцо помолодели на
Вам был полезен этот отзыв?
Г
Экскурсия очень понравилась. Все прошло замечательно, Мила - прекрасный гид, очень интересно и подробно рассказала нам о Японии и ее
Вам был полезен этот отзыв?
Нам эта экскурсия понравилась! Не смотря на то, что полил дождь и мы мало что смогли посмотреть. Канатная дорога еще
Вам был полезен этот отзыв?
Всего 18 отзывов в Хаконе в категории "Обзорные"
Чтобы посмотреть отзывы о конкретных экскурсиях, откройте страницы с их описанием нажав на карточку из каталога выше
Ответы на вопросы от путешественников по Хаконе в категории «Обзорные»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Хаконе
В июне 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
Сколько стоит экскурсия по Хаконе в июне 2026
Сейчас в Хаконе в категории "Обзорные" можно забронировать 3 экскурсии от 380 до 465. Туристы уже оставили гидам 18 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
Изучение достопримечательностей города Хаконе нужно начинать с обзорной экскурсии, вы можете заказать у нас обзорку на автобусе, машине или пешком, вместе с местным гидом, который расскажет о Хаконе много интересного. Приятные цены, много отзывов от туристов и фото. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Японии на русском языке