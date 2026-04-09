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Обзорные и познавательные экскурсии Хаконе

Найдено 3 экскурсии в категории «Обзорные» в Хаконе на русском языке, цены от $380. Расписание для бронирования на июнь, июль и август 2026 г.
Поездка в японский национальный парк - горный район Хаконэ
Пешая
10 часов
11 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Поездка в японский национальный парк - горный район Хаконэ
Потрясающие природные ландшафты и термальные источники в районе гор Хаконэ
Начало: Отель путешественников в центральной части Токио
«На экскурсии вы взглянете на легендарную гору Фудзи, посетите известные термальные источники, познакомитесь с местными музеями и святилищами, а также станете наблюдателями зрелища вулканической активности»
Завтра в 07:00
29 июн в 07:00
$450 за всё до 6 чел.
Целебные воды Хаконе
6 часов
7 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Целебные воды Хаконе
Сопровождение на знаменитый курорт с горячими источниками в полутора часах езды от Токио
Начало: В районе вокзала JR Shinjuku
«Сад гостиницы, как и обзорный вид женской половины курорта, выходит именно на этот водопад»
1 июл в 08:30
2 июл в 08:30
$380 за всё до 4 чел.
Из Хаконе к Фудзи: озёра, святыни и лучшие панорамы Японии
На машине
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Хаконе к Фудзи: озёра, святыни и лучшие панорамы Японии
Путешествие не про спешку, а про впечатления, атмосферу и знакомство с традициями страны
18 июн в 10:00
19 июн в 10:00
$465 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

Елена
Целебные воды Хаконе
Советуем поездку в Хаконе от души тем, кто хочет поймать немного дзэна, готов к созерцанию, нежному релаксу наедине с природной
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красотой, погрузившись в горячий источник. Мила очаровательный знаток Японии, коренной житель, остроумный, тонкий человек! Мила проявит о Вас заботу, подробнейшим образом всё пояснив! Тем, кто хочет бегать по всем знаковым местами одновременно- не рекомендую! Это - моно тур для тех, кто умеет переключаться с суеты на дущевный релакс. Мила- грандиозная! Супер!

Советуем поездку в Хаконе от души тем, кто хочет поймать немного дзэна, готов к созерцанию, нежному
Советуем поездку в Хаконе от души тем, кто хочет поймать немного дзэна, готов к созерцанию, нежному
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В
Целебные воды Хаконе
Хочу выразить свою благодарность Миле за экскурсию! Программа полностью совпала с тем, что было указано в описании и даже больше
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- бонусом была помощь с организацией поездки на синкансэне из Одавары в Киото. Сама же экскурсия очень информативная и познавательная. Удалось не спеша (а в источниках это главное) окунуться в буквальном смысле в культуру этой удивительной страны. Теперь я рекомендую такую поездку всем своим знакомым и друзьям.

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Rosa
Поездка в японский национальный парк - горный район Хаконэ
Все было на высочайшем уровне! Огромное спасибо Ирине!
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И
Поездка в японский национальный парк - горный район Хаконэ
Отличная поездка, остались очень довольны. Ирина- внимательный и чуткий гид, много знает. Посетили все, что могли и даже больше. С удовольствием будет рекомендовать эту поездку всем
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Татьяна
Поездка в японский национальный парк - горный район Хаконэ
Это вторая экскурсия с Ириной в нашу осеннюю поездку в 2024 году. На этот раз это была увлекательная поездка в
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национальный парк Хаконе. И, как всегда, все прошло отлично, четко и без «задоринки»!

Начали с приятной поездки из Токио до станции Хаконэ Юмото, а дальше началось настоящее приключение. Прогулка по старому тракту с его атмосферной заставой перенесла нас на несколько веков назад. Каждый уголок здесь дышит историей.

Святилище Хаконэ стало настоящим подарком для души. Этот невероятный уголок природы и духовности наполнил нас покоем и вдохновением. А путешествие на кораблике по озеру и подъем на канатной дороге — это просто мечта! С высоты 1044 метров виды были завораживающие, а вулканическая активность придала этому месту особую магию.

Музей под открытым небом стал прекрасным завершением дня. Под чутким руководством Ирины даже мой муж, который не увлекался искусством, нашел что-то для себя. Ее знания, умение рассказывать и внимание к организации сделали эту поездку незабываемой.

Ирина, спасибо вам огромное за вашу профессиональность, доброжелательность и искреннюю любовь к своему делу. Вы делаете каждое путешествие особенным и дарите незабываемые эмоции. Уже ждем нашей следующей поездки с вами!

Это вторая экскурсия с Ириной в нашу осеннюю поездку в 2024 году. На этот раз это
Это вторая экскурсия с Ириной в нашу осеннюю поездку в 2024 году. На этот раз это
Это вторая экскурсия с Ириной в нашу осеннюю поездку в 2024 году. На этот раз это
Это вторая экскурсия с Ириной в нашу осеннюю поездку в 2024 году. На этот раз это+6
Это вторая экскурсия с Ириной в нашу осеннюю поездку в 2024 году. На этот раз это
Это вторая экскурсия с Ириной в нашу осеннюю поездку в 2024 году. На этот раз это
Это вторая экскурсия с Ириной в нашу осеннюю поездку в 2024 году. На этот раз это
Это вторая экскурсия с Ириной в нашу осеннюю поездку в 2024 году. На этот раз это
Это вторая экскурсия с Ириной в нашу осеннюю поездку в 2024 году. На этот раз это
Это вторая экскурсия с Ириной в нашу осеннюю поездку в 2024 году. На этот раз это
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E
Поездка в японский национальный парк - горный район Хаконэ
Спасибо Ирине за экскурссию в Хаконе. С огромным удовольствием погуляли по этому региону, посетили онсен. Ира чудесно владеет информацией, как
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общей, так и деталями. Очень спокойно и увлекательно рассказывает. Ира очень чётко распланировала весь маршрут и помогала нам пунктуально передвигаться по нему, чтобы все успеть.

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С
Поездка в японский национальный парк - горный район Хаконэ
Экскурсия очень понравилось, но нам не хватило микрофона, чтоб слышно было всем. А так все прошло отлично. Спасибо большое экскурсоводу Ирине.
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Мария
Поездка в японский национальный парк - горный район Хаконэ
Ездили на вулкан и пытались увидеть Фудзи, но она девушка капризная - не открылась. Зато скушав чёрное яйцо помолодели на
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7 лет. Пролетели на фуникулере над извергающем серу вулканом. Ирина организовала Онсен с индивидуальной закрытой территорией, т. к. у нас были татуировки. Впечатлений много. Было познавательно!

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Г
Целебные воды Хаконе
Экскурсия очень понравилась. Все прошло замечательно, Мила - прекрасный гид, очень интересно и подробно рассказала нам о Японии и ее
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особенностях. Экскурсия проходила очень комфортно, мы никуда не торопились и не спешили. Посещение источников было для меня новым опытом, который мне запомнится на долгое время.
Рекомендую данную экскурсию, а также Милу как вашего проводника в уникальный Японии.

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Роман
Поездка в японский национальный парк - горный район Хаконэ
Нам эта экскурсия понравилась! Не смотря на то, что полил дождь и мы мало что смогли посмотреть. Канатная дорога еще
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работала, но был туман, дождь, ветер и была совсем плохая видимость, но нам даже это понравилось - стихия! Корабль не ходил по озеру, так что полноценной экскурсии не получилось, но нам понравилось даже прыгать с поезда на поезд. Ирина отвезла нас в уютный отель, где мы смогли насладиться лечебными водами - это было прекрасно. Вид был замечательный на горы, и они то показывались из-за туч, то исчезали. Дождь, а ты лежишь и наслаждаешься ванной. Спасибо Ирине, она сделала все, что смогла, но погода это от Всевышнего. Если кому-нибудь поможет этот отзыв буду рада.

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Всего 18 отзывов в Хаконе в категории "Обзорные"

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Ответы на вопросы от путешественников по Хаконе в категории «Обзорные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Хаконе
В июне 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. Поездка в японский национальный парк - горный район Хаконэ;
  2. Целебные воды Хаконе;
  3. Из Хаконе к Фудзи: озёра, святыни и лучшие панорамы Японии.
Сколько стоит экскурсия по Хаконе в июне 2026
Сейчас в Хаконе в категории "Обзорные" можно забронировать 3 экскурсии от 380 до 465. Туристы уже оставили гидам 18 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
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