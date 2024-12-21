Сергей, спасибо вам огромное за экскурсию: профессионально, четко, ясно. На любой вопрос всегда получали ответ знающего человека. Полюбили Японию-повезем эту любовь в Россию!!! Приезжайте к нам, будем всегда рады!!!!
Ездили 17 августа 2024 на экскурсию в национальный парк. Благодарим организатора за такой день! На машине нас забрали из отеля, по читать дальше
дороге много рассказали про Японию, про традиции, культуру, мы увидели шапку Фудзи. Получили ответы на все наши вопросы!) Программу поездки корректировали под наши пожелания. Национальный парк однозначно стоит посетить! Очень красивое озеро Аши, Долина гейзеров. Плюс, на машине было очень удобно переезжать от одной локации к другой. А после экскурсии нас отвезли в рекан, который мы забронировали, что тоже было очень удобно. Легкое и приятное общение, высокий сервис и насыщенная программа. Нам было очень интересно! Рекомендуем обратиться к Сергею и Михаилу🔥
Прекрасное путешествие! Сергей очень ответственно подошел к организации экскурсии для нашей большой компании, нашел большую комфортную машину, организовал обед в читать дальше
красивым месте с прекрасной кухней. Очень интересный рассказчик, очень хорошо знает историю и умеет интересно ее преподнести. Мы много успели посмотреть красивых мест, получили множество незабываемых впечатлений и сделали огромное количество прекрасных фотографий и видео. Однозначно рекомендую.
Экскурсия очень понравилась. Все прошло замечательно, Мила - прекрасный гид, очень интересно и подробно рассказала нам о Японии и ее читать дальше
особенностях. Экскурсия проходила очень комфортно, мы никуда не торопились и не спешили. Посещение источников было для меня новым опытом, который мне запомнится на долгое время. Рекомендую данную экскурсию, а также Милу как вашего проводника в уникальный Японии.
В Японию полетел первый раз, с чувством легкого волнения, т. к. не знаю английского, тем более японского языкa. Договорившись с Милой читать дальше
об экскурсии "Целебные воды Хаконе". Получил подробные инструкции как добраться до места встречи. С первых минут общения понял, что "попал в хорошие руки". Мила очень чуткий и внимательный человек, настоящий профессионал своего дела. На любой вопрос по Японии я получал глубокий, развернутый ответ. Узнал много интересной информации. По лечебным водам Хаконе особые впечатления. Я давно мечтал посетить эти места. Впечатляет атмосфера гармонии и красоты вокруг. Замечательный пейзаж, пение птиц, журчание воды… Компания японцев, отдыхающих рядом, очень тихо общались, не нарушая общей атмосферы. Лично мое ощущение, что в такие места надо ехать на несколько дней, чтобы насладиться этой красотой, отдохнуть душой и телом. И лучше не в выходные и праздники, а в будни, как советует гид.
Огромная благодарность Миле за ее профессионализм и человеческие качества.
Замечательная экскурсия и очень хороший гид. Рассказал много интересного. Окликалась на наши просьбы и старалась сделать поездку максимально для нас читать дальше
комфортной. Семьям с детьми рекомендую выбирать Юнисан комплекс. Там есть общая зона, где можно быть вместе с детьми. А в этой зоне горки с горячей водой из источников, бассейны под открытым небом. Так же разнообразные бассейны под крышей: с кофе, с саке, с вином. Очень понравилось озеро и вид на Фудзи. Она дама капризная, нам не показалась во всей красе, но не смотря на это, стоит подняться на видовую площадку. Очень рекомендую эту экскурсию. После урбанистического Токио в Хаконе отдыхаешь душой и телом.
Экскурсию на Трипстере "Целебные воды Хаконе" я выбрала заранее и не разочаровалась. Тот, кто хочет провести один день в чудеснейшем читать дальше
месте, зарядиться энергией для души и тела, эта поездка для Вас. Колорит японской природы, японский садик и бассейны на открытом воздухе стали одними из самых незабываемых воспоминаний об удивительной стране.
О гиде, который провела эту экскурсию, нужно писать отдельно и очень много. Мила — это большая удача в моем выборе экскурсовода. После того, как я определилась с темой и датой поездки Мила моментально и подробно ответила на все мои вопросы и по экскурсии, и по другим возникающим вопросам. Мила человек всесторонне образованный, с прекрасной речью, легко и доступно преподносит всю информацию во время экскурсии. Тонкий психолог, она даст Вам возможность и побыть наедине с собой, и в нужный момент продолжит интересно рассказывать об истории Японии, культуре, традициях. Она профессионально помогла мне составить программу на другие дни моего путешествия. В общем, я могу о Миле говорить только в превосходной степени. Всем рекомендую выбирать ее экскурсии, и думаю, что как и мне, Мила покажет Вам Японию, которую я полюбила навсегда.
Ответы на вопросы от путешественников по Хаконе в категории «Выездные»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Хаконе
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Сейчас в Хаконе в категории "Выездные" можно забронировать 3 экскурсии от 288 до 699. Туристы уже оставили гидам 19 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
Экскурсии по окрестностям Хаконе и местам Японии в 2025 году, индивидуальные и групповые, с посещением достопримечательностей. Все экскурсии проводятся на русском языке, местными гидами, цены очень низкие, а так ещё много отзывов и фото от туристов. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Японии