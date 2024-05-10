Экскурсии на 1 день в Хаконе

Найдено 3 экскурсии в категории «На весь день» в Хаконе на русском языке, цены от $240. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Поездка в японский национальный парк - горный район Хаконэ
Пешая
8 отзывов
10 часов
Индивидуальная
до 8 чел.
Поездка в японский национальный парк - горный район Хаконэ
Потрясающие природные ландшафты и термальные источники в районе гор Хаконэ
Начало: Отель путешественников в центральной части Токио
15 авг в 07:00
16 авг в 07:00
$382 за всё до 8 чел.
Целебные воды Хаконе
5 отзывов
6 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Целебные воды Хаконе
Сопровождение на знаменитый курорт с горячими источниками в полутора часах езды от Токио
Начало: В районе вокзала JR Shinjuku
11 авг в 08:30
14 авг в 08:30
$240 за всё до 4 чел.
Путешествие в национальный парк Фудзи-Хаконе-Идзу
На машине
9 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Путешествие в национальный парк Фудзи-Хаконе-Идзу
На автомобиле, кораблике и канатной дороге по самым живописным местам региона
Сегодня в 18:00
Завтра в 08:00
$699 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • E
    Elena
    10 мая 2024
    Поездка в японский национальный парк - горный район Хаконэ
    Спасибо Ирине за экскурссию в Хаконе. С огромным удовольствием погуляли по этому региону, посетили онсен. Ира чудесно владеет информацией, как
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    общей, так и деталями. Очень спокойно и увлекательно рассказывает. Ира очень чётко распланировала весь маршрут и помогала нам пунктуально передвигаться по нему, чтобы все успеть.

  • С
    Светлана
    25 апреля 2024
    Поездка в японский национальный парк - горный район Хаконэ
    Экскурсия очень понравилось, но нам не хватило микрофона, чтоб слышно было всем. А так все прошло отлично. Спасибо большое экскурсоводу Ирине.
  • М
    Мария
    18 февраля 2024
    Поездка в японский национальный парк - горный район Хаконэ
    Ездили на вулкан и пытались увидеть Фудзи, но она девушка капризная - не открылась. Зато скушав чёрное яйцо помолодели на
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    7 лет. Пролетели на фуникулере над извергающем серу вулканом. Ирина организовала Онсен с индивидуальной закрытой территорией, т. к. у нас были татуировки. Впечатлений много. Было познавательно!

  • Г
    Глеб
    8 февраля 2024
    Целебные воды Хаконе
    Экскурсия очень понравилась. Все прошло замечательно, Мила - прекрасный гид, очень интересно и подробно рассказала нам о Японии и ее
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    особенностях. Экскурсия проходила очень комфортно, мы никуда не торопились и не спешили. Посещение источников было для меня новым опытом, который мне запомнится на долгое время. Рекомендую данную экскурсию, а также Милу как вашего проводника в уникальный Японии.

  • А
    Александр
    2 ноября 2017
    Целебные воды Хаконе
    Экскурсия очень понравилась. Мила замечательный гид.
  • П
    Пётр
    27 февраля 2017
    Целебные воды Хаконе
    В Японию полетел первый раз, с чувством легкого волнения, т. к. не знаю английского, тем более японского языкa. Договорившись с Милой
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    об экскурсии "Целебные воды Хаконе". Получил подробные инструкции как добраться до места встречи. С первых минут общения понял, что "попал в хорошие руки". Мила очень чуткий и внимательный человек, настоящий профессионал своего дела. На любой вопрос по Японии я получал глубокий, развернутый ответ. Узнал много интересной информации. По лечебным водам Хаконе особые впечатления. Я давно мечтал посетить эти места. Впечатляет атмосфера гармонии и красоты вокруг. Замечательный пейзаж, пение птиц, журчание воды… Компания японцев, отдыхающих рядом, очень тихо общались, не нарушая общей атмосферы. Лично мое ощущение, что в такие места надо ехать на несколько дней, чтобы насладиться этой красотой, отдохнуть душой и телом. И лучше не в выходные и праздники, а в будни, как советует гид. Огромная благодарность Миле за ее профессионализм и человеческие качества.

Ответы на вопросы от путешественников по Хаконе в категории «На весь день»

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  1. Поездка в японский национальный парк - горный район Хаконэ
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  3. Путешествие в национальный парк Фудзи-Хаконе-Идзу
Сколько стоит экскурсия по Хаконе в августе 2024
Сейчас в Хаконе в категории "На весь день" можно забронировать 3 экскурсии от 240 до 699. Туристы уже оставили гидам 13 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.84 из 5
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