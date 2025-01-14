Экскурсии выходного дня в Хаконе

Найдено 3 экскурсии в категории «На выходные» в Хаконе на русском языке, цены от $288. Расписание для бронирования на март, апрель и май в 2025 году
Поездка в японский национальный парк - горный район Хаконэ
Пешая
10 отзывов
10 часов
Индивидуальная
до 8 чел.
Поездка в японский национальный парк - горный район Хаконэ
Потрясающие природные ландшафты и термальные источники в районе гор Хаконэ
Начало: Отель путешественников в центральной части Токио
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
$382 за всё до 8 чел.
Целебные воды Хаконе
5 отзывов
6 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Целебные воды Хаконе
Сопровождение на знаменитый курорт с горячими источниками в полутора часах езды от Токио
Начало: В районе вокзала JR Shinjuku
Сегодня в 12:30
Завтра в 08:30
$288 за всё до 4 чел.
Путешествие в национальный парк Фудзи-Хаконе-Идзу
На машине
3 отзыва
9 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Путешествие в национальный парк Фудзи-Хаконе-Идзу
На автомобиле, кораблике и канатной дороге по самым живописным местам региона
Сегодня в 08:00
2 мар в 08:00
$699 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Игорь
    14 января 2025
    Поездка в японский национальный парк - горный район Хаконэ
    Отличная поездка, остались очень довольны. Ирина- внимательный и чуткий гид, много знает. Посетили все, что могли и даже больше. С удовольствием будет рекомендовать эту поездку всем
  • Т
    Татьяна
    2 января 2025
    Поездка в японский национальный парк - горный район Хаконэ
    Это вторая экскурсия с Ириной в нашу осеннюю поездку в 2024 году. На этот раз это была увлекательная поездка в
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    национальный парк Хаконе. И, как всегда, все прошло отлично, четко и без «задоринки»! Начали с приятной поездки из Токио до станции Хаконэ Юмото, а дальше началось настоящее приключение. Прогулка по старому тракту с его атмосферной заставой перенесла нас на несколько веков назад. Каждый уголок здесь дышит историей. Святилище Хаконэ стало настоящим подарком для души. Этот невероятный уголок природы и духовности наполнил нас покоем и вдохновением. А путешествие на кораблике по озеру и подъем на канатной дороге — это просто мечта! С высоты 1044 метров виды были завораживающие, а вулканическая активность придала этому месту особую магию. Музей под открытым небом стал прекрасным завершением дня. Под чутким руководством Ирины даже мой муж, который не увлекался искусством, нашел что-то для себя. Ее знания, умение рассказывать и внимание к организации сделали эту поездку незабываемой. Ирина, спасибо вам огромное за вашу профессиональность, доброжелательность и искреннюю любовь к своему делу. Вы делаете каждое путешествие особенным и дарите незабываемые эмоции. Уже ждем нашей следующей поездки с вами!

    Это вторая экскурсия с Ириной в нашу осеннюю поездку в 2024 году. На этот раз этоЭто вторая экскурсия с Ириной в нашу осеннюю поездку в 2024 году. На этот раз этоЭто вторая экскурсия с Ириной в нашу осеннюю поездку в 2024 году. На этот раз этоЭто вторая экскурсия с Ириной в нашу осеннюю поездку в 2024 году. На этот раз этоЭто вторая экскурсия с Ириной в нашу осеннюю поездку в 2024 году. На этот раз этоЭто вторая экскурсия с Ириной в нашу осеннюю поездку в 2024 году. На этот раз этоЭто вторая экскурсия с Ириной в нашу осеннюю поездку в 2024 году. На этот раз этоЭто вторая экскурсия с Ириной в нашу осеннюю поездку в 2024 году. На этот раз этоЭто вторая экскурсия с Ириной в нашу осеннюю поездку в 2024 году. На этот раз этоЭто вторая экскурсия с Ириной в нашу осеннюю поездку в 2024 году. На этот раз это
  • А
    Александра
    21 декабря 2024
    Путешествие в национальный парк Фудзи-Хаконе-Идзу
    Сергей, спасибо вам огромное за экскурсию: профессионально, четко, ясно. На любой вопрос всегда получали ответ знающего человека. Полюбили Японию-повезем эту любовь в Россию!!! Приезжайте к нам, будем всегда рады!!!!
  • А
    Анна
    26 августа 2024
    Путешествие в национальный парк Фудзи-Хаконе-Идзу
    Ездили 17 августа 2024 на экскурсию в национальный парк. Благодарим организатора за такой день! На машине нас забрали из отеля, по
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    дороге много рассказали про Японию, про традиции, культуру, мы увидели шапку Фудзи. Получили ответы на все наши вопросы!) Программу поездки корректировали под наши пожелания. Национальный парк однозначно стоит посетить! Очень красивое озеро Аши, Долина гейзеров. Плюс, на машине было очень удобно переезжать от одной локации к другой. А после экскурсии нас отвезли в рекан, который мы забронировали, что тоже было очень удобно. Легкое и приятное общение, высокий сервис и насыщенная программа. Нам было очень интересно! Рекомендуем обратиться к Сергею и Михаилу🔥

    Ездили 17 августа 2024 на экскурсию в национальный парк. Благодарим организатора за такой день!Ездили 17 августа 2024 на экскурсию в национальный парк. Благодарим организатора за такой день!Ездили 17 августа 2024 на экскурсию в национальный парк. Благодарим организатора за такой день!Ездили 17 августа 2024 на экскурсию в национальный парк. Благодарим организатора за такой день!
  • Н
    Наталья
    9 августа 2024
    Путешествие в национальный парк Фудзи-Хаконе-Идзу
    Прекрасное путешествие! Сергей очень ответственно подошел к организации экскурсии для нашей большой компании, нашел большую комфортную машину, организовал обед в
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    красивым месте с прекрасной кухней. Очень интересный рассказчик, очень хорошо знает историю и умеет интересно ее преподнести. Мы много успели посмотреть красивых мест, получили множество незабываемых впечатлений и сделали огромное количество прекрасных фотографий и видео. Однозначно рекомендую.

  • E
    Elena
    10 мая 2024
    Поездка в японский национальный парк - горный район Хаконэ
    Спасибо Ирине за экскурссию в Хаконе. С огромным удовольствием погуляли по этому региону, посетили онсен. Ира чудесно владеет информацией, как
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    общей, так и деталями. Очень спокойно и увлекательно рассказывает. Ира очень чётко распланировала весь маршрут и помогала нам пунктуально передвигаться по нему, чтобы все успеть.

  • Г
    Глеб
    8 февраля 2024
    Целебные воды Хаконе
    Экскурсия очень понравилась. Все прошло замечательно, Мила - прекрасный гид, очень интересно и подробно рассказала нам о Японии и ее
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    особенностях. Экскурсия проходила очень комфортно, мы никуда не торопились и не спешили. Посещение источников было для меня новым опытом, который мне запомнится на долгое время. Рекомендую данную экскурсию, а также Милу как вашего проводника в уникальный Японии.

  • А
    Александр
    2 ноября 2017
    Целебные воды Хаконе
    Экскурсия очень понравилась. Мила замечательный гид.
  • П
    Пётр
    27 февраля 2017
    Целебные воды Хаконе
    В Японию полетел первый раз, с чувством легкого волнения, т. к. не знаю английского, тем более японского языкa. Договорившись с Милой
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    об экскурсии "Целебные воды Хаконе". Получил подробные инструкции как добраться до места встречи. С первых минут общения понял, что "попал в хорошие руки". Мила очень чуткий и внимательный человек, настоящий профессионал своего дела. На любой вопрос по Японии я получал глубокий, развернутый ответ. Узнал много интересной информации. По лечебным водам Хаконе особые впечатления. Я давно мечтал посетить эти места. Впечатляет атмосфера гармонии и красоты вокруг. Замечательный пейзаж, пение птиц, журчание воды… Компания японцев, отдыхающих рядом, очень тихо общались, не нарушая общей атмосферы. Лично мое ощущение, что в такие места надо ехать на несколько дней, чтобы насладиться этой красотой, отдохнуть душой и телом. И лучше не в выходные и праздники, а в будни, как советует гид. Огромная благодарность Миле за ее профессионализм и человеческие качества.

Ответы на вопросы от путешественников по Хаконе в категории «На выходные»

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Сколько стоит экскурсия по Хаконе в феврале 2025
Сейчас в Хаконе в категории "На выходные" можно забронировать 3 экскурсии от 288 до 699. Туристы уже оставили гидам 18 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
Экскурсии на русском языке в Хаконе (Япония 🇯🇵) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год на выходные, 18 ⭐ отзывов, цены от $288. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Японии. Сегодня можно забронировать на 📅 февраль, март и апрель