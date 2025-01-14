10 часов
Индивидуальная
до 8 чел.
Поездка в японский национальный парк - горный район Хаконэ
Потрясающие природные ландшафты и термальные источники в районе гор Хаконэ
Начало: Отель путешественников в центральной части Токио
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
$382 за всё до 8 чел.
6 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Целебные воды Хаконе
Сопровождение на знаменитый курорт с горячими источниками в полутора часах езды от Токио
Начало: В районе вокзала JR Shinjuku
Сегодня в 12:30
Завтра в 08:30
$288 за всё до 4 чел.
9 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Путешествие в национальный парк Фудзи-Хаконе-Идзу
На автомобиле, кораблике и канатной дороге по самым живописным местам региона
Сегодня в 08:00
2 мар в 08:00
$699 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИгорь14 января 2025Отличная поездка, остались очень довольны. Ирина- внимательный и чуткий гид, много знает. Посетили все, что могли и даже больше. С удовольствием будет рекомендовать эту поездку всем
- ТТатьяна2 января 2025Это вторая экскурсия с Ириной в нашу осеннюю поездку в 2024 году. На этот раз это была увлекательная поездка в
- ААлександра21 декабря 2024Сергей, спасибо вам огромное за экскурсию: профессионально, четко, ясно. На любой вопрос всегда получали ответ знающего человека. Полюбили Японию-повезем эту любовь в Россию!!! Приезжайте к нам, будем всегда рады!!!!
- ААнна26 августа 2024Ездили 17 августа 2024 на экскурсию в национальный парк. Благодарим организатора за такой день! На машине нас забрали из отеля, по
- ННаталья9 августа 2024Прекрасное путешествие! Сергей очень ответственно подошел к организации экскурсии для нашей большой компании, нашел большую комфортную машину, организовал обед в
- EElena10 мая 2024Спасибо Ирине за экскурссию в Хаконе. С огромным удовольствием погуляли по этому региону, посетили онсен. Ира чудесно владеет информацией, как
- ГГлеб8 февраля 2024Экскурсия очень понравилась. Все прошло замечательно, Мила - прекрасный гид, очень интересно и подробно рассказала нам о Японии и ее
- ААлександр2 ноября 2017Экскурсия очень понравилась. Мила замечательный гид.
- ППётр27 февраля 2017В Японию полетел первый раз, с чувством легкого волнения, т. к. не знаю английского, тем более японского языкa. Договорившись с Милой
Ответы на вопросы от путешественников по Хаконе в категории «На выходные»
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