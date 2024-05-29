Пешие экскурсии-прогулки в Камакуре с экскурсоводом

Найдено 3 экскурсии в категории «Пешеходные» в Камакуре на русском языке, цены от €200. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
Камакура без спешки и толп
🚶 Пешая
Индивидуальная
9 часов
9 отзывов
Камакура без спешки и толп
Буддийские монастыри в обрамлении садов и зеленых холмов, атмосферные кафе и истории древнего города
Начало: Один из четырёх вокзалов Центрального Токио (Tokyo...
10 июня в 11:00
11 июня в 06:00
440 за всё до 3 чел.
Влюбиться в Камакуру: по столице самураев с местным жителем
🚶 Пешая
Индивидуальная
6 часов
1 отзыв
Влюбиться в Камакуру: по столице самураев с местным жителем
Перенестись в Японию 12 века, посетить старинные буддистские храмы и пройти по следам сёгунов
Начало: По договоренности
20 июня в 09:00
21 июня в 09:00
250 за всё до 4 чел.
Из Камакуры - на вулканический остров Эносима
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
Из Камакуры - на вулканический остров Эносима
Погулять по живописному острову и впечатлиться видом на гору Фудзияма
Начало: На станции Камакура
20 июня в 08:00
21 июня в 08:00
200 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • k
    kudel
    29 мая 2024
    Влюбиться в Камакуру: по столице самураев с местным жителем
    Незабываемая Камакура!!! Благодарим Аэлиту за этот чудесный день, за содержательную экскурсию, за теплое общение. Очень понравилось! Мечтаем вернуться снова!
    Незабываемая Камакура!!! Благодарим Аэлиту за этот чудесный день, за содержательную экскурсию, за теплое общение. Очень понравилось!Незабываемая Камакура!!! Благодарим Аэлиту за этот чудесный день, за содержательную экскурсию, за теплое общение. Очень понравилось!Незабываемая Камакура!!! Благодарим Аэлиту за этот чудесный день, за содержательную экскурсию, за теплое общение. Очень понравилось!Незабываемая Камакура!!! Благодарим Аэлиту за этот чудесный день, за содержательную экскурсию, за теплое общение. Очень понравилось!Незабываемая Камакура!!! Благодарим Аэлиту за этот чудесный день, за содержательную экскурсию, за теплое общение. Очень понравилось!Незабываемая Камакура!!! Благодарим Аэлиту за этот чудесный день, за содержательную экскурсию, за теплое общение. Очень понравилось!Незабываемая Камакура!!! Благодарим Аэлиту за этот чудесный день, за содержательную экскурсию, за теплое общение. Очень понравилось!Незабываемая Камакура!!! Благодарим Аэлиту за этот чудесный день, за содержательную экскурсию, за теплое общение. Очень понравилось!
  • С
    Сергей
    10 мая 2024
    Камакура без спешки и толп
    Мы действительно провели великолепный день, понравилось все, большое спасибо!
  • Н
    Наталья
    13 января 2024
    Камакура без спешки и толп
    Мила провела для нашей семьи замечательную, очень интересную экскурсию по Камакуре, учла все наши пожелания, смогла заинтересовать и взрослых, и
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    детей. Прогулка получилась насыщенной, но совершенно не напряжной. Успели посетить и святилище Цуругаок, и праздник стрелков, и парк зимних пионов, и бамбуковый лес, и берег океана, и святилище Хасэдэра, и Большого Будду, и монастырь Буцудэн, и павильон Рюодэн, и воронов-тэнгу Хансобо. Мила также помогламнам выбрать изумительное место для обеда, а также показать магазинчик со вкусным мача-мороженым… дети оценили;) Кроме этого Мила дала несколько ценных советов по тем локациям, в которых мы планировали быть в последующие дни, чем мы с благодарностью воспользовались. Большое спасибо за этот замечательный день. Всегда приятно работать с профессионалом своего дела. Очень рекомендую!

  • L
    Lidiya
    25 декабря 2019
    Камакура без спешки и толп
    Мы провели потрясающий день в компании Милы. Если бы можно было поставить 10 звезд, то поставила бы! Очень грамотный гид,
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    хорошо знающий историю не только Камакуры, но и всей Японии. Историю мест, храмов, памятников она преподносит настолько интересно, что я слушала, открыв рот. Мила очень грамотно построила маршрут, исходя из наших пожеланий. Муж был просто в восторге от того, что Мила не заставляла его ходить пешком))) Начала любить Японию, благодаря ей. Дала также нам несколько советов и адресов куда пойти погулять и пошопиться в Токио. Наша экскурсия в Японию только с Милой!

Ответы на вопросы от путешественников по Камакуре в категории «Пешеходные»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Камакура без спешки и толп
  2. Влюбиться в Камакуру: по столице самураев с местным жителем
  3. Из Камакуры - на вулканический остров Эносима
Сколько стоит экскурсия по Камакуре в июне 2024
Сейчас в Камакуре в категории "Пешеходные" можно забронировать 3 экскурсии от 200 до 440. Туристы уже оставили гидам 10 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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