Экскурсии на русском языке

Найдено 3 экскурсии в категории «Экскурсии на русском языке» в Канадзаве на русском языке, цены от $255, скидки до 15%. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2025 году
Самобытная Канадзава
Пешая
7 часов
4 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Самобытная Канадзава
Канадзава предлагает уникальное путешествие по самурайским районам, старинным замкам и колоритным рынкам. Погрузитесь в атмосферу Японии
Начало: На станции Канадзава
12 окт в 09:00
19 окт в 09:00
$437 за всё до 10 чел.
Магия Канадзавы: самурайский дух и вечная красота
Пешая
4 часа
15%
2 отзыва
Индивидуальная
до 8 чел.
Магия Канадзавы: самурайский дух и вечная красота
Погрузитесь в атмосферу эпохи Эдо, прогуливаясь по самурайским кварталам и наслаждаясь красотой сада Кэнроку-эн. Откройте тайны чайных домов
Завтра в 13:00
6 окт в 09:00
$255$300 за всё до 8 чел.
Канадзава: город самураев, гейш и ремёсел
Пешая
5 часов
10%
1 отзыв
Индивидуальная
до 5 чел.
Канадзава: город самураев, гейш и ремёсел
Путешествие в Канадзаву - это шанс увидеть самурайский квартал, рынок «Омичо» и квартал гейш. Откройте для себя атмосферу города через его историю и традиции
Начало: У станции Канадзава
5 окт в 09:00
6 окт в 09:00
$270$300 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Б
    Белова
    27 июля 2025
    Магия Канадзавы: самурайский дух и вечная красота
    Фарида — очень внимательный и знающий гид. Она интересно рассказывала о городе, делилась историями и создавала дружелюбную атмосферу на протяжении
    читать дальше

    всей экскурсии. Мы посетили красивые места, узнали много нового и попробовали местную кухню. Всё было хорошо организовано, без спешки и с заботой.

  • О
    Оксана
    20 мая 2025
    Самобытная Канадзава
    Прогулка по Канадзаве и окрестностям с Анной - отлично поведенное время! Более того - это наиприятнейшие воспоминания о встрече с
    читать дальше

    умным, веселым, энергичным человеком, который покажет город, расскажет легко и увлекательно об увиденном, но не только! Анна очень артистично и информативно делится рассказами о жизни и работе в Японии, так что появляется возможность узнать не только историю, но и реальную жизнь в стране. А прогулка по парку! С Анной мы увидели не просто красивый ландшафт, а узнали, как он наполнен смыслом! Мы очень признательны Анне за проведенное с нами время!

  • В
    Вера
    8 мая 2025
    Самобытная Канадзава
    Если вы будете в Канадзаве и не пойдете на экскурсию с Анной, то это будет значить, что вы не были
    читать дальше

    в Канадзаве.
    Анна - лучшее, что с нами случалось в эту поездку: она невероятно приятная, знает все про Канадзаву и быт местных жителей, кладезь информации о местах, где покупать сувениры и вкусно есть. И еще - очень хороший фотограф))
    Анна, спасибо большое, мы со второй Верой вас вспоминаем добрыми словами.

  • А
    Алексей
    27 марта 2024
    Самобытная Канадзава
    Спасибо большое Анне, отличная и интересная экскурсия, мы здорово провели время!
  • Д
    Денис
    8 марта 2024
    Самобытная Канадзава
    Ничего не знали о городе Канадзава, но теперь просто влюбились, даже увидели наконец-то гейшу, которую так искали в толпах людей
    читать дальше

    в Киото. Теперь надо приехать осенью! Анечка, спасибо за прекрасный день, рассказ, ваш юмор невероятный. До новых встреч, приезжайте к нам в Герцлию в гости!

