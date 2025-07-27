Индивидуальная
до 10 чел.
Самобытная Канадзава
Канадзава предлагает уникальное путешествие по самурайским районам, старинным замкам и колоритным рынкам. Погрузитесь в атмосферу Японии
Начало: На станции Канадзава
12 окт в 09:00
19 окт в 09:00
$437 за всё до 10 чел.
-
15%
Индивидуальная
до 8 чел.
Магия Канадзавы: самурайский дух и вечная красота
Погрузитесь в атмосферу эпохи Эдо, прогуливаясь по самурайским кварталам и наслаждаясь красотой сада Кэнроку-эн. Откройте тайны чайных домов
Завтра в 13:00
6 окт в 09:00
$255
$300 за всё до 8 чел.
-
10%
Индивидуальная
до 5 чел.
Канадзава: город самураев, гейш и ремёсел
Путешествие в Канадзаву - это шанс увидеть самурайский квартал, рынок «Омичо» и квартал гейш. Откройте для себя атмосферу города через его историю и традиции
Начало: У станции Канадзава
5 окт в 09:00
6 окт в 09:00
$270
$300 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ББелова27 июля 2025Фарида — очень внимательный и знающий гид. Она интересно рассказывала о городе, делилась историями и создавала дружелюбную атмосферу на протяжении
- ООксана20 мая 2025Прогулка по Канадзаве и окрестностям с Анной - отлично поведенное время! Более того - это наиприятнейшие воспоминания о встрече с
- ВВера8 мая 2025Если вы будете в Канадзаве и не пойдете на экскурсию с Анной, то это будет значить, что вы не были
- ААлексей27 марта 2024Спасибо большое Анне, отличная и интересная экскурсия, мы здорово провели время!
- ДДенис8 марта 2024Ничего не знали о городе Канадзава, но теперь просто влюбились, даже увидели наконец-то гейшу, которую так искали в толпах людей
