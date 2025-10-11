Найдено 3 экскурсии в категории « Городские экскурсии » в Канадзаве на русском языке, цены от $270, скидки до 10%. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2025 году

1 чел. По популярности Пешая 5 часов 10% 7 отзывов Индивидуальная до 5 чел. Канадзава: путешествие в прошлое через сады и замки Погрузитесь в атмосферу Канадзавы, исследуя её знаменитые сады и замки. Откройте для себя традиции и историю этого уникального города Начало: На станции Канадзава $270 $300 за всё до 5 чел. Пешая 7 часов 4 отзыва Индивидуальная до 10 чел. Самобытная Канадзава Канадзава предлагает уникальное путешествие по самурайским районам, старинным замкам и колоритным рынкам. Погрузитесь в атмосферу Японии Начало: На станции Канадзава $437 за всё до 10 чел. Пешая 5 часов 10% 1 отзыв Индивидуальная до 5 чел. Канадзава: город самураев, гейш и ремёсел Путешествие в Канадзаву - это шанс увидеть самурайский квартал, рынок «Омичо» и квартал гейш. Откройте для себя атмосферу города через его историю и традиции Начало: У станции Канадзава $270 $300 за всё до 5 чел. Другие экскурсии Канадзавы

Ответы на вопросы от путешественников по Канадзаве в категории «Городские экскурсии»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Канадзаве Канадзава: путешествие в прошлое через сады и замки Самобытная Канадзава Канадзава: город самураев, гейш и ремёсел В октябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3 Сколько стоит экскурсия по Канадзаве в октябре 2025 Сейчас в Канадзаве в категории "Городские экскурсии" можно забронировать 3 экскурсии от 270 до 437 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 12 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5

Экскурсии на русском языке в Канадзаве (Япония 🇯🇵) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Городские экскурсии», 12 ⭐ отзывов, цены от $270. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Японии. Сегодня можно забронировать на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь