Выезд и первая остановка в лесу Арасияма Начните необыкновенное приключение из Kyoto VIP Lounge и окунитесь в волшебный день! Ваш путь начнется с посещения живописного бамбукового леса Арасияма, одного из самых красивых мест в Японии. Прогуливаясь среди высоких стеблей бамбука, вы перенесетесь в другой мир. Не забудьте сделать фотографии на фоне знаменитых бамбуковых рощ и насладиться окружающим пейзажем. Обед в особняке Насладитесь восхитительным обедом в «Kyoto Wasabi», очаровательном старинном особняке в Киото, который принимает гостей уже более 120 лет. Начните свое кулинарное путешествие с вегетарианского карри с рисом, гармонично сочетающее специи и свежие ингредиенты. По запросу в день заказа можно заказать суши с говядиной Кобе абури. Парк Нара Продолжите свое путешествие в Нара, древнюю столицу Японии. Оцените очарование парка Нара, где вы сможете:

пообщаться с дружелюбными оленями;

посетить храм Тодай-дзи, крупнейшее деревянное сооружение в мире и объект Всемирного наследия ЮНЕСКО;

полюбоваться огромной статуей Будды высотой 15 метров;

погрузится в атмосферу святилища Фусими Инари, почитаемого синтоистского храма, признанного важным культурным достоянием. Этот храм, известный тысячами ярко-красных ворот тории, создает потрясающий туннель, ведущий на священную гору Инари. Важная информация:.

