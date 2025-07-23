Путешествие начинается с посещения бамбукового леса Арасияма, где высокие стебли создают сказочную атмосферу. Обед в старинном особняке «Kyoto Wasabi» с вегетарианским карри станет приятным дополнением. В парке Нара вас ждут
5 причин купить эту экскурсию
- 🌿 Бамбуковый лес Арасияма
- 🍛 Вегетарианское карри на обед
- 🦌 Общение с оленями в парке Нара
- 🏯 Храм Тодай-дзи и статуя Будды
- ⛩️ Храм Фусими Инари и ворота тории
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для посещения - весна и осень, когда погода мягкая и комфортная. В эти месяцы природа особенно красива, а количество туристов умеренное. Лето может быть жарким, но всё равно позволяет насладиться экскурсиями. Зимой тоже есть своя прелесть: меньше туристов и особая атмосфера в храмах.
Сейчас ноябрь — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Бамбуковый лес Арасияма
- Храм Тодай-дзи
- Храм Фусими Инари
Описание экскурсии
Выезд и первая остановка в лесу Арасияма Начните необыкновенное приключение из Kyoto VIP Lounge и окунитесь в волшебный день! Ваш путь начнется с посещения живописного бамбукового леса Арасияма, одного из самых красивых мест в Японии. Прогуливаясь среди высоких стеблей бамбука, вы перенесетесь в другой мир. Не забудьте сделать фотографии на фоне знаменитых бамбуковых рощ и насладиться окружающим пейзажем. Обед в особняке Насладитесь восхитительным обедом в «Kyoto Wasabi», очаровательном старинном особняке в Киото, который принимает гостей уже более 120 лет. Начните свое кулинарное путешествие с вегетарианского карри с рисом, гармонично сочетающее специи и свежие ингредиенты. По запросу в день заказа можно заказать суши с говядиной Кобе абури. Парк Нара Продолжите свое путешествие в Нара, древнюю столицу Японии. Оцените очарование парка Нара, где вы сможете:
- пообщаться с дружелюбными оленями;
- посетить храм Тодай-дзи, крупнейшее деревянное сооружение в мире и объект Всемирного наследия ЮНЕСКО;
- полюбоваться огромной статуей Будды высотой 15 метров;
погрузится в атмосферу святилища Фусими Инари, почитаемого синтоистского храма, признанного важным культурным достоянием. Этот храм, известный тысячами ярко-красных ворот тории, создает потрясающий туннель, ведущий на священную гору Инари. Важная информация:.
- Пожалуйста, приезжайте вовремя в выбранное Вами место встречи, поскольку назначенный Вам автобус и гид будут находиться в этом конкретном месте. Опоздание/неправильное место встречи приведет к пропуску экскурсии, и возврат денег не будет произведен.
- Если тур будет отменен из-за экстремальных погодных условий/природных катастроф, Вы получите полное возмещение.
- Олени в парке — дикие животные, пожалуйста, не беспокойте их.
- В зависимости от размера группы, комментарии могут быть как на английском, так и на китайском языках.
Ежедневно в 09:00.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Лес Арасияма
- Парк Нара
- Храм Тодай-дзи
- Святилище Фусими Инари
Что включено
- Англо - или китайскоговорящий гид
- Автобус с кондиционером
- Автомобиль с кондиционером
- Все налоги, сборы и расходы на обслуживание
Что не входит в цену
- Трансфер от/до места встречи
- Входная плата в храм Тодайдзи (по желанию)
- Личные расходы
Место начала и завершения?
1F 6-番地 Nishikujo Toriiguchicho Minami Ward, Kyoto, 601-8417 Япония
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 99 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
A
Angela
23 июл 2025
Мне очень понравился обед. Он был сытный и очень вкусный. Также всё было скоррдинировано в течение дня и уместные комментарии гида о различных местах. Я действительно многому научилась.
Л
Лиза
21 июл 2025
Идеально подходит для оптимизации дня, а также для отдыха в автобусе.
Э
Эмилия
20 июл 2025
Все было отлично!
F
Flavia
18 июл 2025
Кевин был замечательным гидом (и все еще холост, дамы!). Он был веселым, интересным, знающим и всегда готов помочь. Это отличная однодневная поездка, мы ее только рекомендуем!
Q
Quang
18 июл 2025
Наш гид, Эрик, был исключительно дружелюбным и хорошо осведомленным. Однодневная поездка была хорошо организована и оставила приятные впечатления. Мы настоятельно рекомендуем этот тур.
Входит в следующие категории Киото
