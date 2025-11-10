Лучшие месяцы для посещения - март, апрель, май, сентябрь, октябрь и ноябрь. В это время можно насладиться комфортной атмосферой для прогулок по бутикам и изучения японской моды.

Японская мода - это смелый эксперимент, где традиции переплетаются с современными трендами. Экскурсия по бутикам Киото позволит вам познакомиться с локальными брендами и понять, почему японский стиль вдохновляет дизайнеров по всему миру. Участники смогут примерить одежду, узнать об особенностях многослойности и оверсайза, а также увидеть, как традиционные элементы адаптируются к современным образам. В стоимость входит помощь в подборе образа и составление мини-капсулы

Описание экскурсии

В Японии одежда — это способ самовыражения. В отличие от западных трендов здесь нет строгих правил: приветствуются эксперименты с формами и аксессуарами. Японскую моду отличают многослойность — сочетание разных текстур и принтов, оверсайз — свободные силуэты, подчёркивающие комфорт и актуальность, традиционные элементы — адаптация узоров и тканей кимоно для современных образов.

Я познакомлю вас с самобытностью японской уличной моды не на словах, а на деле — в бутиках, где рождаются уникальные образы. Вы заглянете в магазины, где представлен японский деним, узнаете локальные бренды, популярные в Европе и Америке, и сможете их примерить. Я помогу вам разобраться в особенностях местного стиля. И соберу капсулу — цельный образ из подобранных вещей.

Ваш запрос и ценовой сегмент брендов мы обсудим заранее.

Организационные детали