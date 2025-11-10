Мир японской моды со стилистом: традиции и самовыражение в Киото
Японская мода - это уникальный стиль, где традиции встречаются с современностью. Узнайте секреты японского стиля и создайте свой неповторимый образ
Японская мода - это смелый эксперимент, где традиции переплетаются с современными трендами.
Экскурсия по бутикам Киото позволит вам познакомиться с локальными брендами и понять, почему японский стиль вдохновляет дизайнеров по всему миру.
Участники смогут примерить одежду, узнать об особенностях многослойности и оверсайза, а также увидеть, как традиционные элементы адаптируются к современным образам. В стоимость входит помощь в подборе образа и составление мини-капсулы
6 причин купить эту экскурсию
👗 Уникальный стиль японской моды
🛍 Посещение локальных бутиков
🌟 Помощь в создании образа
👘 Адаптация традиционных элементов
🧥 Многослойность и оверсайз
🎨 Интересные текстуры и принты
Лучшее время для посещения
Лучшие месяцы для посещения - март, апрель, май, сентябрь, октябрь и ноябрь. В это время можно насладиться комфортной атмосферой для прогулок по бутикам и изучения японской моды.
В Японии одежда — это способ самовыражения. В отличие от западных трендов здесь нет строгих правил: приветствуются эксперименты с формами и аксессуарами. Японскую моду отличают многослойность — сочетание разных текстур и принтов, оверсайз — свободные силуэты, подчёркивающие комфорт и актуальность, традиционные элементы — адаптация узоров и тканей кимоно для современных образов.
Я познакомлю вас с самобытностью японской уличной моды не на словах, а на деле — в бутиках, где рождаются уникальные образы. Вы заглянете в магазины, где представлен японский деним, узнаете локальные бренды, популярные в Европе и Америке, и сможете их примерить. Я помогу вам разобраться в особенностях местного стиля. И соберу капсулу — цельный образ из подобранных вещей.
Ваш запрос и ценовой сегмент брендов мы обсудим заранее.
Организационные детали
Ограничений по возрасту нет
Выбирайте удобную обувь и одежду, которую легко переодевать
Ценовая категория магазинов зависит от вашего запроса (от UNIQLO до локальных и вышедших на мировой рынок производителей). Мы посетим 3–4 отдела местных брендов или остановим свой выбор на мультибрендовых отделах в универмагах
Составление мини-капсулы входит в стоимость прогулки
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Галина — ваш гид в Киото
Провела экскурсии для 670 туристов
Здравствуйте, уважаемые путешественники! Меня зовут Галина, я живу в Японии с 1998 года. За это время искренне полюбила эту чудесную восточную страну и привязалась к ней. Я работаю гидом с 2011 года и с большой радостью делюсь с путешественниками накопленными знаниями и опытом. Добро пожаловать в Японию!