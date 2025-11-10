Мои заказы

Мир японской моды со стилистом: традиции и самовыражение в Киото

Японская мода - это уникальный стиль, где традиции встречаются с современностью. Узнайте секреты японского стиля и создайте свой неповторимый образ
Японская мода - это смелый эксперимент, где традиции переплетаются с современными трендами.

Экскурсия по бутикам Киото позволит вам познакомиться с локальными брендами и понять, почему японский стиль вдохновляет дизайнеров по всему миру.

Участники смогут примерить одежду, узнать об особенностях многослойности и оверсайза, а также увидеть, как традиционные элементы адаптируются к современным образам. В стоимость входит помощь в подборе образа и составление мини-капсулы

6 причин купить эту экскурсию

  • 👗 Уникальный стиль японской моды
  • 🛍 Посещение локальных бутиков
  • 🌟 Помощь в создании образа
  • 👘 Адаптация традиционных элементов
  • 🧥 Многослойность и оверсайз
  • 🎨 Интересные текстуры и принты

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшие месяцы для посещения - март, апрель, май, сентябрь, октябрь и ноябрь. В это время можно насладиться комфортной атмосферой для прогулок по бутикам и изучения японской моды.
Сейчас ноябрь — это идеальное время.
Ближайшие даты:
5
дек6
дек7
дек8
дек9
дек10
дек12
дек
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00

Что можно увидеть

  • Японский деним

Описание экскурсии

В Японии одежда — это способ самовыражения. В отличие от западных трендов здесь нет строгих правил: приветствуются эксперименты с формами и аксессуарами. Японскую моду отличают многослойность — сочетание разных текстур и принтов, оверсайз — свободные силуэты, подчёркивающие комфорт и актуальность, традиционные элементы — адаптация узоров и тканей кимоно для современных образов.

Я познакомлю вас с самобытностью японской уличной моды не на словах, а на деле — в бутиках, где рождаются уникальные образы. Вы заглянете в магазины, где представлен японский деним, узнаете локальные бренды, популярные в Европе и Америке, и сможете их примерить. Я помогу вам разобраться в особенностях местного стиля. И соберу капсулу — цельный образ из подобранных вещей.

Ваш запрос и ценовой сегмент брендов мы обсудим заранее.

Организационные детали

  • Ограничений по возрасту нет
  • Выбирайте удобную обувь и одежду, которую легко переодевать
  • Ценовая категория магазинов зависит от вашего запроса (от UNIQLO до локальных и вышедших на мировой рынок производителей). Мы посетим 3–4 отдела местных брендов или остановим свой выбор на мультибрендовых отделах в универмагах
  • Составление мини-капсулы входит в стоимость прогулки

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Галина
Галина — ваш гид в Киото
Провела экскурсии для 670 туристов
Здравствуйте, уважаемые путешественники! Меня зовут Галина, я живу в Японии с 1998 года. За это время искренне полюбила эту чудесную восточную страну и привязалась к ней. Я работаю гидом с 2011 года и с большой радостью делюсь с путешественниками накопленными знаниями и опытом. Добро пожаловать в Японию!
