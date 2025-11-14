Мои заказы

Уникальный опыт – экскурсии в Киото

Найдено 6 экскурсий в категории «Уникальный опыт» в Киото на русском языке, цены от $139. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Киото - первое свидание
На автобусе
6.5 часов
89 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Киото - первое свидание: индивидуальная экскурсия по храмам и садам
Погрузитесь в атмосферу Киото, посещая храмы, сады и святилища. Узнайте историю старой столицы и насладитесь живописными видами
13 дек в 10:30
14 дек в 10:30
$500 за всё до 5 чел.
Очарование Удзи - скрытого сокровища Киото
6 часов
20 отзывов
Мини-группа
до 8 чел.
Очарование Удзи - скрытого сокровища Киото
Подняться к храму Фусими Инари через тысячи ворот тории и побывать на чайной церемонии
Начало: У ж/д станции Киото
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и воскресенье в 12:15
Завтра в 12:15
11 дек в 12:15
$139 за человека
Духовная столица - Киото
Пешая
7 часов
20 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Духовная столица - Киото: Индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу Киото, посетив его знаменитые храмы и парки. Насладитесь уникальной культурой и гастрономией в комфортной и душевной обстановке
Начало: Станция Киото
Завтра в 09:00
12 дек в 09:00
$475 за всё до 5 чел.
Киото - погружение в истинную Японию
7 часов
32 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Киото - погружение в истинную Японию
Узнать историю главных мест, понять тонкости культуры, пройти под тысячей ворот и встретить гейш
11 дек в 08:00
12 дек в 08:00
$577 за всё до 4 чел.
Самураи против ниндзя
На машине
9 часов
16 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие в мир самураев и ниндзя Киото
Погрузитесь в мир самураев и ниндзя, посетив замок Ига Уэно и музеи в Ига и Кока. Узнайте о культуре воинов и попробуйте свои силы в броске сюрикенов
18 янв в 08:30
1 фев в 08:30
$552 за всё до 4 чел.
Мир японской моды со стилистом: традиции и самовыражение в Киото
Пешая
5 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Мир японской моды: традиции и самовыражение
Японская мода - это уникальный стиль, где традиции встречаются с современностью. Узнайте секреты японского стиля и создайте свой неповторимый образ
Сегодня в 14:30
Завтра в 10:00
$400 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    14 ноября 2025
    Самураи против ниндзя
    Выражаю свою благодарность нашему гиду Ивану, за его чувство юмора, легкость в общении и знание предмета экскурсии. День пролетел незаметно, посетили места, где проживали ниндзя, самураи успели под вечер посетить Нару, покормить оленей. Все понравилось. Спасибо большое.
  • И
    Инна
    31 октября 2025
    Самураи против ниндзя
    Очень интересный и информативный тур.
    Прекрасно составлен маршрут. Спасибо огромное Иван, мы прекрасно провели день.
  • М
    Марина
    11 августа 2025
    Самураи против ниндзя
    Провели с Иваном прекрасный день в Удзи и Наре. И могу смело сказать, что Иван - один из самых заботливых
    читать дальше

    и внимательных гидов, которых я встречала (*а я дама капризная))).

    Иван не выдаёт общие заученные фразы, а старается рассказать своим гостям о том, что интересно именно им.
    Он не водил нас проторенными туристическими тропами, а открыл места, которые мы точно без него бы не отыскали, при этом показав нам традиционную Японию.

    Его маршрут идеально продуман:
    чуть только подумалось, что неплохо было бы отдохнуть, а тут как раз чайный дом с мастер классом по приготовлению отличной матчи и чаепитие с вкусняшками.

    Только мы подумали об обеде, а у нас как раз по плану аутентичный атмосферный ресторан с традиционным японским омакасе.

    Иван очень лёгкий и ненавязчивый: ему удалось найти общий язык с моим суровым мужем, а двое сыновей подростков, которые ещё за день до экскурсии бастовали и ничего не хотели смотреть, бодро шагали по жаре, задавали вопросы и были очень увлечены всем происходящим.

    Смело рекомендую Ивана даже самым искушенным и взыскательным туристам!

  • О
    Ольга
    28 июля 2025
    Самураи против ниндзя
    Иван, профессиональный гид и замечательный человек! Историческую информацию преподносил в увлекательной и доступной форме. Отвечал на все интересующие вопросы. Делал наш отдых комфортным и приятным несмотря на сильную жару. Благодаря Ивану мы влюбились в Японию)))
  • Ю
    Юрий
    22 июля 2025
    Самураи против ниндзя
    Всячески рекомендуем Ивана и его экскурсии. Очень тактичный и осведомоленный гид.
    Считаем, что нам очень повезло познакомиться с японской культурой под его чутким руководством.
  • A
    Alexandra
    27 апреля 2025
    Самураи против ниндзя
    Шикарная экскурсия!!
    Особенно,если в семье есть мальчики, интересующиеся данной темой.
    Очень динамичный день. Много интерактивных частей! Много,что можно потрогать,попробовать,полазить, посмотреть, поучаствовать в
    читать дальше

    представлении…
    Получили удовольствие все! и младший школьник, и подросток и родители.
    Иван- замечательный экскурсовод! Столько знаний и опыта! Столько рассказов, былин…. и не только. А главное- уууйма терпения! Всё объяснит, всё покажет, повеселит за одно и даже слазеет на чердак с ребёнком и поиграет с ним там!
    Вышел классный день!
    У нас нет огромного опыта с часными экскурсоводами, но этот раз был- прямо в яблочко! Иван сумел абсолютно легко, ненапряжно и ненагружено провести нас сквозь историю, угодив и снобам и непоседам и любопытным,что среди нас.
    Очень заботливый!! (это чувствовалось во всём)
    Иван! Спасибо Вам за такой интересный и замечательный день. Мы увезли с собой домой уйму удовольствия. К слову сказать, теперь в самураи и ниндзя играет не только сын, но и весь его класс(подареные сурикены и "путеводитель по ниндзям" сделали своё дело.
    Оно того стоило! Убежать подальше от толп, городов, шума и гама.
    Оочень рекомендую, и взрослым и детям!

  • И
    Ирина
    9 апреля 2025
    Самураи против ниндзя
    Очень интересная поездка и впечатления! Нам повезло и мы попали на представление ниндзя, очень удивила их история, все их ловушки,
    читать дальше

    костюмы, придумки с оружием и тд… Отдельный респект ресторану, где мы обедали-Иван заранее все забронировал, тк наша поездка совпала с пиком туристического сезона. Вообще, отдельно хочется отметить организованность Ивана и доброжелательность. Очень рекомендую экскурсию и гида, еще раз -большое спасибо!

  • K
    Kristina
    20 марта 2025
    Самураи против ниндзя
    Это была шикарная экскурсия с потрясающим гидом. Уж поверьте, я много путешествую, и Иван действительно профессионал высшего класса с прекрасным чувством юмора и глубокими познаниями. Здесь сошлось все. Интересный человек, экспертность, комфорт и увлекательный материал. Искренне благодарю и высоко рекомендую!
  • Н
    Наталья
    19 марта 2025
    Самураи против ниндзя
    Огромное спасибо Ивану за экскурсию, спасибо и за знания, и за полную компетентность, и за профессионализм! У нас получилась очень
    читать дальше

    недолгая стоянка лайнера, но Иван смог за такое короткое время максимально полно продемонстрировать всю красоту и разнообразие Киото, благодарим от души!

  • С
    Светлана
    15 декабря 2024
    Самураи против ниндзя
    Иван - прекрасный профессиональный гид!!

    Пунктуальный, внимательный к пожеланиям, вежливый и просто очень приятный и порядочный парень, с которым общаться было
    читать дальше

    на протяжении всего дня - одно удовольствие!!!
    Иван обладает глубокими знаниями истории и культуры Японии, Киото в частности, интересно подает информацию в формате дружеской беседы!!
    Очень хорошая комфортная чистая машина, в которой есть все необходимое.

    Мне было интересно, весело и я запомню эту яркую экскурсию на всю жизнь!! Очень рекомендую Ивана как супер-гида! 👍🏻🔥🔥

  • Н
    Наиль
    26 ноября 2024
    Самураи против ниндзя
    Экскурсия очень понравилась! Иван рассказывал не только по теме экскурсии, но и в общем о Японии: менталитет, как живут и
    читать дальше

    отдыхают сами японцы и многое другое. Рассказал, чем синтоисткие храмы отличаются от буддистких, ниндзя от самураев.
    Вся экскурсия была на машине, что не может не радовать! Забрали прямиком с гостиницы и затем привезли туда же, очень удобно!

  • О
    Ольга
    12 ноября 2024
    Самураи против ниндзя
    Иван был, пожалуй, лучшим гидом из 4-х в Японии за наше пребывание. Сам за рулем, что очень ценно для Японии,
    читать дальше

    так как с российскими правами автомобиль не светит. На общественном транспорте в музей Ниндзя не добраться. Он нас познакомил с Японией с другой стороны. Иван интересный и легкий в общении. Спасибо за день, проведенный с нами.

  • А
    Александр
    13 октября 2024
    Самураи против ниндзя
    Все очень понравилось, Иван интересно рассказывал как материалы касающиеся истории японских сословий, так и особенности японской культуры и жизни в этой стране
  • В
    Виктория
    16 апреля 2024
    Самураи против ниндзя
    15 апреля 2024 года весь день нашим гидом был Иван. Компания - 5 взрослых. Мы попросили немного изменить программу и
    читать дальше

    сделать нам экскурсию в Нару и в замок в Осаке. Иван учел все наши пожелания, специально для нас арендовал большую машину, приехал вовремя и взял запас воды для всех. Рассказывал интересно, легко, не грузил датами и историческими деталями. Много рассказывал про современную жизнь Японии и японцев, что нам было особенно интересно. Иван давно женат на японке, поэтому культуру, особенности, менталитет знает не из учебников истории, а из реальной жизни. Везде сопровождал нас, помогал сделать заказ в ресторане, переводил, поддерживая все рассказы хорошим чувством юмора:-) После экскурсии я спросила у всех участников группы, как им экскурсовод - и все сказали, что понравился. Так что смело рекомендую!

  • Е
    Елена
    9 апреля 2024
    Самураи против ниндзя
    Мы были с Иваном на экскурсии «Самураи против ниндзя». Дети (9 и 6 лет) были в восторге, взрослым тоже было
    читать дальше

    очень интересно. Было много интерактивных моментов (можно было полазить по дому ниндзя в поисках секретных ловушек, покидать сюрикены) поэтому время пролетело незаметно и дети даже расстроились, когда экскурсия закончилась. Иван - хороший гид, обладающий знаниями по теме, а также просто приятный молодой человек, с которым нам было комфортно. Однозначно будем рекомендовать экскурсию друзьям.

  • С
    Светлана
    27 марта 2024
    Самураи против ниндзя
    Благодарю Ивана за потрясающую экскурсию. Хотя нам и не повезло с погодой - было дождливо и реально прохладно, это никак
    читать дальше

    не повлияло на впечатления: Иван забронировал для нас вкусный ресторан, учел все наши пожелания, отвез и привез на своей машине, что не маловажно, ведь это гораздо удобнее такси. Сама экскурсия была очень интересная, помимо этого Иван ответил на множество вопросов о Японцах, их культуре и поведении -было очень комфортно. Рекомендую!

Ответы на вопросы от путешественников по Киото в категории «Уникальный опыт»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Киото
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 6
  1. Киото - первое свидание
  2. Очарование Удзи - скрытого сокровища Киото
  3. Духовная столица - Киото
  4. Киото - погружение в истинную Японию
  5. Самураи против ниндзя
Сколько стоит экскурсия по Киото в декабре 2025
Сейчас в Киото в категории "Уникальный опыт" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 139 до 577. Туристы уже оставили гидам 177 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.99 из 5
Экскурсии на русском языке в Киото (Япония 🇯🇵) – у нас можно купить 6 экскурсий на 2025 год по теме «Уникальный опыт», 177 ⭐ отзывов, цены от $139. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Японии. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль