Киото - первое свидание: индивидуальная экскурсия по храмам и садам
Погрузитесь в атмосферу Киото, посещая храмы, сады и святилища. Узнайте историю старой столицы и насладитесь живописными видами
13 дек в 10:30
14 дек в 10:30
$500 за всё до 5 чел.
Очарование Удзи - скрытого сокровища Киото
Подняться к храму Фусими Инари через тысячи ворот тории и побывать на чайной церемонии
Начало: У ж/д станции Киото
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и воскресенье в 12:15
Завтра в 12:15
11 дек в 12:15
$139 за человека
Духовная столица - Киото: Индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу Киото, посетив его знаменитые храмы и парки. Насладитесь уникальной культурой и гастрономией в комфортной и душевной обстановке
Начало: Станция Киото
Завтра в 09:00
12 дек в 09:00
$475 за всё до 5 чел.
Киото - погружение в истинную Японию
Узнать историю главных мест, понять тонкости культуры, пройти под тысячей ворот и встретить гейш
11 дек в 08:00
12 дек в 08:00
$577 за всё до 4 чел.
Путешествие в мир самураев и ниндзя Киото
Погрузитесь в мир самураев и ниндзя, посетив замок Ига Уэно и музеи в Ига и Кока. Узнайте о культуре воинов и попробуйте свои силы в броске сюрикенов
18 янв в 08:30
1 фев в 08:30
$552 за всё до 4 чел.
Мир японской моды: традиции и самовыражение
Японская мода - это уникальный стиль, где традиции встречаются с современностью. Узнайте секреты японского стиля и создайте свой неповторимый образ
Сегодня в 14:30
Завтра в 10:00
$400 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья14 ноября 2025Выражаю свою благодарность нашему гиду Ивану, за его чувство юмора, легкость в общении и знание предмета экскурсии. День пролетел незаметно, посетили места, где проживали ниндзя, самураи успели под вечер посетить Нару, покормить оленей. Все понравилось. Спасибо большое.
- ИИнна31 октября 2025Очень интересный и информативный тур.
Прекрасно составлен маршрут. Спасибо огромное Иван, мы прекрасно провели день.
- ММарина11 августа 2025Провели с Иваном прекрасный день в Удзи и Наре. И могу смело сказать, что Иван - один из самых заботливых
- ООльга28 июля 2025Иван, профессиональный гид и замечательный человек! Историческую информацию преподносил в увлекательной и доступной форме. Отвечал на все интересующие вопросы. Делал наш отдых комфортным и приятным несмотря на сильную жару. Благодаря Ивану мы влюбились в Японию)))
- ЮЮрий22 июля 2025Всячески рекомендуем Ивана и его экскурсии. Очень тактичный и осведомоленный гид.
Считаем, что нам очень повезло познакомиться с японской культурой под его чутким руководством.
- AAlexandra27 апреля 2025Шикарная экскурсия!!
Особенно,если в семье есть мальчики, интересующиеся данной темой.
Очень динамичный день. Много интерактивных частей! Много,что можно потрогать,попробовать,полазить, посмотреть, поучаствовать в
- ИИрина9 апреля 2025Очень интересная поездка и впечатления! Нам повезло и мы попали на представление ниндзя, очень удивила их история, все их ловушки,
- KKristina20 марта 2025Это была шикарная экскурсия с потрясающим гидом. Уж поверьте, я много путешествую, и Иван действительно профессионал высшего класса с прекрасным чувством юмора и глубокими познаниями. Здесь сошлось все. Интересный человек, экспертность, комфорт и увлекательный материал. Искренне благодарю и высоко рекомендую!
- ННаталья19 марта 2025Огромное спасибо Ивану за экскурсию, спасибо и за знания, и за полную компетентность, и за профессионализм! У нас получилась очень
- ССветлана15 декабря 2024Иван - прекрасный профессиональный гид!!
Пунктуальный, внимательный к пожеланиям, вежливый и просто очень приятный и порядочный парень, с которым общаться было
- ННаиль26 ноября 2024Экскурсия очень понравилась! Иван рассказывал не только по теме экскурсии, но и в общем о Японии: менталитет, как живут и
- ООльга12 ноября 2024Иван был, пожалуй, лучшим гидом из 4-х в Японии за наше пребывание. Сам за рулем, что очень ценно для Японии,
- ААлександр13 октября 2024Все очень понравилось, Иван интересно рассказывал как материалы касающиеся истории японских сословий, так и особенности японской культуры и жизни в этой стране
- ВВиктория16 апреля 202415 апреля 2024 года весь день нашим гидом был Иван. Компания - 5 взрослых. Мы попросили немного изменить программу и
- ЕЕлена9 апреля 2024Мы были с Иваном на экскурсии «Самураи против ниндзя». Дети (9 и 6 лет) были в восторге, взрослым тоже было
- ССветлана27 марта 2024Благодарю Ивана за потрясающую экскурсию. Хотя нам и не повезло с погодой - было дождливо и реально прохладно, это никак
