1 чел. По популярности Пешая 10 часов 3 отзыва Индивидуальная до 5 чел. День в Киото: храмы и парки Проведите день в Киото, исследуя храмы и парки. Откройте для себя философию дзен и насладитесь красотой природы $549 за всё до 5 чел. Пешая 4.5 часа Мини-группа до 4 чел. Групповая экскурсия в Киото Путешествие в сердце Киото: откройте для себя чайный квартал Гион, примерьте кимоно и насладитесь вкусом матча. Незабываемые моменты ждут вас Начало: От места вашего проживания $350 за человека Пешая 5 часов Индивидуальная до 3 чел. Мир японской моды: традиции и самовыражение Японская мода - это уникальный стиль, где традиции встречаются с современностью. Узнайте секреты японского стиля и создайте свой неповторимый образ $400 за всё до 3 чел. Другие экскурсии Киото

