Индивидуальная
до 5 чел.
День в Киото: храмы и парки
Проведите день в Киото, исследуя храмы и парки. Откройте для себя философию дзен и насладитесь красотой природы
17 ноя в 08:30
28 ноя в 08:30
$549 за всё до 5 чел.
Мини-группа
до 4 чел.
Групповая экскурсия в Киото
Путешествие в сердце Киото: откройте для себя чайный квартал Гион, примерьте кимоно и насладитесь вкусом матча. Незабываемые моменты ждут вас
Начало: От места вашего проживания
8 ноя в 10:00
9 ноя в 10:00
$350 за человека
Индивидуальная
до 3 чел.
Мир японской моды: традиции и самовыражение
Японская мода - это уникальный стиль, где традиции встречаются с современностью. Узнайте секреты японского стиля и создайте свой неповторимый образ
3 дек в 10:00
5 дек в 10:00
$400 за всё до 3 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Киото в категории «Городские экскурсии»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Киото
В октябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Сколько стоит экскурсия по Киото в октябре 2025
Сейчас в Киото в категории "Городские экскурсии" можно забронировать 3 экскурсии от 350 до 549. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
Экскурсии на русском языке в Киото (Япония 🇯🇵) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Городские экскурсии», 3 ⭐ отзыва, цены от $350. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Японии. Сегодня можно забронировать на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь