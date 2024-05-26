Семейные развлекательные экскурсии Киото

Найдено 6 экскурсий в категории «Можно с детьми» в Киото на русском языке, цены от €347. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Киото - первое свидание
🚌 На автобусе
Индивидуальная
7.5 часов
43 отзыва
Киото - первое свидание
Насыщенная обзорная экскурсия по главным достопримечательностям города
28 июня в 10:30
29 июня в 10:30
385 за всё до 5 чел.
Лучшие достопримечательности Киото
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
12 отзывов
Лучшие достопримечательности Киото
Увидеть самые красивые и популярные места древней столицы Японии
Начало: В лобби вашего отеля
25 июня в 10:00
26 июня в 10:00
480 за всё до 5 чел.
За чаем - в Удзи, к оленям - в Нару
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
1 отзыв
За чаем - в Удзи, к оленям - в Нару
Побывать в двух старинных городах с уникальными храмами, живописными парками и аутентичными улицами
10 июня в 08:00
16 июня в 08:00
462 за всё до 4 чел.
Культовые памятники Киото
🚶 Пешая
Индивидуальная
8 часов
32 отзыва
Культовые памятники Киото
Прикоснуться к духовному наследию древней столицы Японии
Начало: Встреча на вокзале Киото у входа в Kyoto Tower, ря...
17 июня в 10:00
19 июня в 10:00
347 за всё до 22 чел.
Киото - погружение в истинную Японию
Индивидуальная
7 часов
13 отзывов
Киото - погружение в истинную Японию
Узнать историю главных мест, понять тонкости культуры, пройти под тысячей ворот и встретить гейш
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
385 за всё до 4 чел.
Самураи против ниндзя
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
3 отзыва
Самураи против ниндзя
Узнать, кем на самом деле были японские воины, как они жили и как воевали друг с другом
10 июня в 08:30
16 июня в 08:30
462 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    26 мая 2024
    Лучшие достопримечательности Киото
    Потрясающая экскурсия в Киото! Великолепный индивидуальный подход с раскрытием истории Японии, мест и интересными деталями.
  • E
    Elena
    10 мая 2024
    Киото - первое свидание
    Спасибо огромное Галине от всей нашей компании. С огромным удовольствием погуляли с ней по Киото. Галя чудесно владеет информацией, как
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    общей, так и деталями. Очень спокойно и увлекательно рассказывает. Галя также дала нам несколько советов, что можно посмотреть дополнительно! Очень рекомендуем!

  • С
    Сергей
    10 мая 2024
    Киото - погружение в истинную Японию
    Мы действительно провели великолепный день, понравилось все, большое спасибо!
  • Д
    Диана
    6 мая 2024
    За чаем - в Удзи, к оленям - в Нару
    Нам очень повезло с гидом, Иван заранее нам порекомендовал в каком районе Киото нам лучше остановится, какие достопримечательности посмотреть, так
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    как мы не нашли на наши даты гида. Приехал за нами в отель, показал нам много интересных мест,которые самостоятельно не увидеть. И бонусом вкусным обедом накормил!!! Хорошо знает историю и маршруты экскурсий. Очень рекомендую!

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  • С
    Стас
    6 мая 2024
    Лучшие достопримечательности Киото
    Все было супер! Нам понравилось
  • И
    Ирина
    6 мая 2024
    Киото - первое свидание
    Галина чудесный гид, прекрасный человек, это чувствуется сразу. Галина впитала японскую культуру, как нам показалось, всем сердцем. Программа предусматривает переезды
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    между храмами и в это время была возможность спросить о быте в Японии, это нам было тоже очень интересно. Вся информация о происхождении того или иного объекта преподносится очень познавательно и доступно. За всю жизнь у нас еще не было такого замечательного и легкого гида!!! Дочери за ужином долго обсуждали сегодняшнюю экскурсию)))

  • Д
    Дарья
    5 мая 2024
    Киото - первое свидание
    Прекрасная экскурсия, на одном дыхании. Галина очень интересная и тактичная женщина, с которой крайне приятно провести весь день. Очень грамотный маршрут и чудесный рассказ.
  • R
    Renat
    3 мая 2024
    Лучшие достопримечательности Киото
    Всё прошло отлично. Маршрут составлен исходя из состава группы и предпочтений. Отличная комфортная машина. Ирине и Олегу спасибо👌🏻
    Всё прошло отлично
  • S
    Sergey
    1 мая 2024
    Культовые памятники Киото
    Наталья блестяще провела экскурсию! Несмотря на дождливый день, мы много упели посмотреть и узнать, а главное, получили огромное удовольствие.
    Наталья блестяще провела экскурсию! Несмотря на дождливый день, мы много упели посмотреть и узнать, а главное, получили огромное удовольствие
  • Н
    Наталья
    25 апреля 2024
    Культовые памятники Киото
    Само название города -Киото,говорит о его огромном историческом и культурном наследии, мы очень ждали эту экскурсию и она полностью себя
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    оправдала! Благодаря нашему гиду,Наталье,мы провели незабываемый день, который позволил нам посетить четыре,очень значимых объекта Киото, Наталья дала очень много информации о них и о истории, обращала наше внимание буквально на все значимое. Прекрасное общение с Натальей, множество полезных советов, обед в классном и интересном месте, замечательные фотографии, все это вместе взятое- неповторимый день в Киото. Слова благодарности Наталье,всем рекомендуем эту экскурсию!

Ответы на вопросы от путешественников по Киото в категории «Можно с детьми»

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  5. Киото - погружение в истинную Японию
Сколько стоит экскурсия по Киото в июне 2024
Сейчас в Киото в категории "Можно с детьми" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 347 до 480. Туристы уже оставили гидам 104 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
Экскурсии на русском языке в Киото (Япония 🇯🇵) – у нас можно купить 6 экскурсий на 2024 год по теме «Можно с детьми», 104 ⭐ отзыва, цены от €347. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Японии. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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