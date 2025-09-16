Откройте мир традиционного Киото, прогуливаясь по очаровательным улочкам Гиона и знакомясь с культурой гейш.
Уникальная возможность увидеть выступление Майко, задать ей вопросы и насладиться обедом в атмосфере старинной Японии.
Описание билетаОчарование древнего Киото Киото издавна хранит дух Японии — его храмы и святилища рассказывают бесконечные истории, полные красоты и традиций. Присоединяйтесь к пешеходной экскурсии по району Гион, чтобы узнать о жизни гейш и гейко и прикоснуться к тайнам их мастерства. Магия мира гейш Этот опыт подарит вам редкую возможность общения с Майко — ученицей гейши. Во время выступления вы сможете увидеть тонкое искусство танца и традиционных жестов, а затем задать вопросы и узнать больше об их жизни и ритуалах. Первая часть экскурсии включает прогулку по живописным улицам Гиона в сопровождении гида, где вы услышите о традициях, ритуалах и истории гейш. Вторая часть объединяет культурное погружение и гастрономическое удовольствие — обед с выступлением Майко в тёплой и аутентичной атмосфере старого Киото. Важная информация:
Не подходит для: людей с ограниченными физическими возможностями.
Не допускается: багаж или большие сумки.
Ответы на вопросы
Что включено
- Пешеходная экскурсия по району гейш (1, 5-2 часа)
- Встреча с гейшей длительностью 50 минут
- Японский обед
Что не входит в цену
- Трансфер до места встречи
- Личные расходы
Место начала и завершения?
2Q3C+JQW Киото, Япония
Когда и как рано покупать?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Важная информация
- Не подходит для: людей с ограниченными физическими возможностями
- Не допускается: багаж или большие сумки
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Т
Таисия
16 сен 2025
Обязательно к посещению! Этот тур стал одним из ярких моментов нашей поездки в Киото. Даже если вы не особенно интересуетесь историей гейш, впечатления будут сильнейшими. Наш гид, Акарии‑сан, была просто
В
Владислав
25 июн 2025
Экскурсия была замечательной — с отличными объяснениями об истории и культуре гейш, а также с уважительным посещением нескольких районов гейш. Обед с Майко оказался особенным: она была обаятельной и интересной. Еда и напитки — вкусные, атмосфера — замечательная. Спасибо Кенте за отличный опыт!
К
Кира
10 янв 2025
Наш гид Кента был очень отзывчивым, знающим и лёгким в общении. Мы прекрасно провели время!
Входит в следующие категории Киото
