Полезная информация о Киото

Что нужно знать о Киото: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, в какой стране находится, а так же 8 экскурсий
Местное время в Киото
07:0228
19 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇯🇵 Япония
Название городаКиото
По-английскиKyoto
Столица регионаКиото является столицей региона
Население города1 459 640 чел.
АэропортKyoto UKY (гражданских аэропортов нет)
Часовой поясAsia/Tokyo
Средняя высота50 м. от уровня моря

Где находится Киото на карте

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