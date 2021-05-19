Полезная информация о Киото
Что нужно знать о Киото: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, в какой стране находится, а так же 8 экскурсий
Местное время в Киото
07:0228
19 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇯🇵 Япония
|Название города
|Киото
|По-английски
|Kyoto
|Столица региона
|Киото является столицей региона
|Население города
|1 459 640 чел.
|Аэропорт
|Kyoto UKY (гражданских аэропортов нет)
|Часовой пояс
|Asia/Tokyo
|Средняя высота
|50 м. от уровня моря
Где находится Киото на карте
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