Предлагаю вам провести день в старом Киото — среди храмов, узких улочек и кварталов, где до сих пор живы многовековые традиции. Вы познакомитесь с культурой гейко и майко, увидите храмы района Хигасияма и узнаете, как дзен-буддизм, народные верования и японская эстетика повлияли на облик древней столицы.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Цена за 1-12 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

от $263 за экскурсию

Ваш гид в Киото

Описание экскурсии

Квартал Гион — начнём прогулку в самом известном квартале гейш Киото. Вы познакомитесь с миром гейко и майко, узнаете о традициях чайных домов и особенностях старого Киото.

Кэннин-дзи — старейший дзэн-храм Киото, основанный в 1202 году. Поговорим о влиянии дзен-буддизма на японскую культуру, искусство и повседневную жизнь. При желании разберём элементы дзен-медитации и посмотрим на знаменитую роспись «Два дракона» на потолке храма.

Пагода Ясака — одна из самых узнаваемых достопримечательностей Киото и одна из лучших фотолокаций города. Здесь особенно хорошо сохранилась атмосфера старого Киото.

Ясака Косин-до — необычный храм, известный разноцветными талисманами кукуридзару. Вы узнаете о народных верованиях Японии, символике трёх мудрых обезьян и переплетении буддийских и синтоистских традиций.

Перерыв на десерт. По пути заглянем в кафе Mochi Mochi, где можно попробовать традиционные японские моти, а также стритфуд района Хигасияма.

Саннэн-дзака — одна из самых красивых исторических улиц Киото с чайными домами, ремесленными лавками, керамикой и традиционными сладостями.

Киёмидзу-дэра — один из самых известных храмов Японии с панорамным видом на Киото. Поговорим об истории паломничества и духовном очищении в японском буддизме.

Кодай-дзи — дзен-храм, связанный с историей Тоётоми Хидэёси и его супруги Нэнэ. Здесь вас ждут изящные сады, бамбуковая роща и атмосфера эпохи Момояма.

Рёдзэн Каннон — мемориальный комплекс с большой статуей богини милосердия Каннон. Это место посвящено памяти жертв войн и располагает к спокойной прогулке и размышлениям.

Закончим экскурсию рядом с рестораном K36. При желании вы сможете самостоятельно остаться здесь на ужин, наслаждаясь панорамным видом вечернего Киото.

Организационные детали

Дополнительно оплачиваются входные билеты (в том числе за гида):

Храм Кэннин-дзи — 800 йен ($5,5) за чел.

Храм Киёмидзу-дэра — 600 йен ($4) за чел.

Храм Кодай-дзи — 800 йен ($5,5) за чел.

Мемориал Рёдзэн Каннон — 300 йен ($2) за чел.

При желании можем передвигаться между некоторыми локациями на такси — проезд оплачивается вами.