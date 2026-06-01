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Кварталы гейш, дзен-храмы и вечер в Киото

Увидеть главные святыни города, мемориал Рёдзэн Каннон и квартал Гион
Предлагаю вам провести день в старом Киото — среди храмов, узких улочек и кварталов, где до сих пор живы многовековые традиции.

Вы познакомитесь с культурой гейко и майко, увидите храмы района Хигасияма и узнаете, как дзен-буддизм, народные верования и японская эстетика повлияли на облик древней столицы.
Кварталы гейш, дзен-храмы и вечер в Киото
Кварталы гейш, дзен-храмы и вечер в Киото
Кварталы гейш, дзен-храмы и вечер в Киото

Описание экскурсии

Квартал Гион — начнём прогулку в самом известном квартале гейш Киото. Вы познакомитесь с миром гейко и майко, узнаете о традициях чайных домов и особенностях старого Киото.

Кэннин-дзи — старейший дзэн-храм Киото, основанный в 1202 году. Поговорим о влиянии дзен-буддизма на японскую культуру, искусство и повседневную жизнь. При желании разберём элементы дзен-медитации и посмотрим на знаменитую роспись «Два дракона» на потолке храма.

Пагода Ясака — одна из самых узнаваемых достопримечательностей Киото и одна из лучших фотолокаций города. Здесь особенно хорошо сохранилась атмосфера старого Киото.

Ясака Косин-до — необычный храм, известный разноцветными талисманами кукуридзару. Вы узнаете о народных верованиях Японии, символике трёх мудрых обезьян и переплетении буддийских и синтоистских традиций.

Перерыв на десерт. По пути заглянем в кафе Mochi Mochi, где можно попробовать традиционные японские моти, а также стритфуд района Хигасияма.

Саннэн-дзака — одна из самых красивых исторических улиц Киото с чайными домами, ремесленными лавками, керамикой и традиционными сладостями.

Киёмидзу-дэра — один из самых известных храмов Японии с панорамным видом на Киото. Поговорим об истории паломничества и духовном очищении в японском буддизме.

Кодай-дзи — дзен-храм, связанный с историей Тоётоми Хидэёси и его супруги Нэнэ. Здесь вас ждут изящные сады, бамбуковая роща и атмосфера эпохи Момояма.

Рёдзэн Каннон — мемориальный комплекс с большой статуей богини милосердия Каннон. Это место посвящено памяти жертв войн и располагает к спокойной прогулке и размышлениям.

Закончим экскурсию рядом с рестораном K36. При желании вы сможете самостоятельно остаться здесь на ужин, наслаждаясь панорамным видом вечернего Киото.

Организационные детали

Дополнительно оплачиваются входные билеты (в том числе за гида):

  • Храм Кэннин-дзи — 800 йен ($5,5) за чел.
  • Храм Киёмидзу-дэра — 600 йен ($4) за чел.
  • Храм Кодай-дзи — 800 йен ($5,5) за чел.
  • Мемориал Рёдзэн Каннон — 300 йен ($2) за чел.

При желании можем передвигаться между некоторыми локациями на такси — проезд оплачивается вами.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В квартале Гион
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 12 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Паулина
Паулина — ваш гид в Киото
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Я профессиональный гид, проживающий в Киото и специализирующийся на истории Японии, культурном наследии и осознанных путешествиях по стране. Живу в Японии более 15 лет и уже почти десять лет работаю
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в сфере туризма и гостеприимства. Моя профессиональная и личная жизнь глубоко связана с японской духовной и культурной традицией: — Я окончила буддийский институт и практикую буддизм — Более пяти лет изучаю кимоно и кинцуги с японскими мастерами — Мои ключевые интересы — буддизм, история, рейки, медитация, йога, хайкинг, эстетика японского ремесла Я не просто провожу экскурсии — я открываю доступ к тем уровням японской культуры, которые обычно остаются закрытыми для путешественников. Это путешествие для тех, кто ищет не впечатления, а внутренний опыт, культурный интеллект и редкие встречи.

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