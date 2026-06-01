Вы увидите тихую и глубокую сторону Киото, где дзэн-храмы, история гейш, скрытые улочки и живые традиции складываются в единое путешествие по культурной душе города. Маршрут соединяет духовное наследие с элегантной атмосферой Камиситикэн — старейшего квартала гейш — и помогает глубже познакомиться с культурой, эстетикой и малоизвестными историями северного Киото.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-10 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Святилище Китано Тэнмангу (Kitano Tenmangū) — покровитель учёбы и знаний

Святилище посвящено Сугаваре-но Митидзанэ — божеству знаний и образования. Уже более тысячи лет сюда приходят студенты и учёные с молитвами об успехе. Помимо духовного значения, Китано Тэнмангу известно своими цветущими сливовыми садами, традиционными фестивалями и атмосферой настоящего старого Киото.

Камиситикэн (Kamishichiken) — старейший квартал гейш Киото

Рядом со святилищем находится Камиситикэн — старейший сохранившийся квартал гейш Киото. В отличие от более туристического Гиона, здесь царит спокойная и камерная атмосфера. Традиционные чайные дома, деревянные мати́я и мир гейко и майко продолжают существовать почти без изменений.

Золотой павильон (Кинкаку-дзи / Kinkaku-ji)

Один из самых известных символов Киото — дзэн-буддийский храм, покрытый золотом и отражающийся в зеркальной глади пруда. Изначально построенный как вилла сёгуна в XIV веке, позже он стал дзэн-храмом и воплощением японской гармонии между природой, архитектурой и духовностью.

Ёдзия (Yojiya) — киотская культура красоты

Завершим прогулку посещением магазина Ёдзия — знаменитого киотского бренда косметики и средств по уходу за кожей. Этот бренд отражает любовь Киото к эстетике, утончённости и традиционной культуре красоты.

На прогулке я рассказываю не только исторические факты, но и объясняю японскую культуру и повседневные традиции через детали: мир гейко и майко, эстетика Киото, символика храмов, дзэн-философия и скрытые культурные смыслы.

Организационные детали