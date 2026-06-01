Элегантность старого Киото: скрытый квартал гейш и Золотой павильон
Красивые фотолокации, тихие улочки и ритм старой японской столицы за три часа
Вы увидите тихую и глубокую сторону Киото, где дзэн-храмы, история гейш, скрытые улочки и живые традиции складываются в единое путешествие по культурной душе города.
Маршрут соединяет духовное наследие с элегантной атмосферой Камиситикэн — старейшего квартала гейш — и помогает глубже познакомиться с культурой, эстетикой и малоизвестными историями северного Киото.
Описание экскурсии
Святилище Китано Тэнмангу (Kitano Tenmangū) — покровитель учёбы и знаний
Святилище посвящено Сугаваре-но Митидзанэ — божеству знаний и образования. Уже более тысячи лет сюда приходят студенты и учёные с молитвами об успехе. Помимо духовного значения, Китано Тэнмангу известно своими цветущими сливовыми садами, традиционными фестивалями и атмосферой настоящего старого Киото.
Рядом со святилищем находится Камиситикэн — старейший сохранившийся квартал гейш Киото. В отличие от более туристического Гиона, здесь царит спокойная и камерная атмосфера. Традиционные чайные дома, деревянные мати́я и мир гейко и майко продолжают существовать почти без изменений.
Золотой павильон (Кинкаку-дзи / Kinkaku-ji)
Один из самых известных символов Киото — дзэн-буддийский храм, покрытый золотом и отражающийся в зеркальной глади пруда. Изначально построенный как вилла сёгуна в XIV веке, позже он стал дзэн-храмом и воплощением японской гармонии между природой, архитектурой и духовностью.
Ёдзия (Yojiya) — киотская культура красоты
Завершим прогулку посещением магазина Ёдзия — знаменитого киотского бренда косметики и средств по уходу за кожей. Этот бренд отражает любовь Киото к эстетике, утончённости и традиционной культуре красоты.
На прогулке я рассказываю не только исторические факты, но и объясняю японскую культуру и повседневные традиции через детали: мир гейко и майко, эстетика Киото, символика храмов, дзэн-философия и скрытые культурные смыслы.
Организационные детали
Дополнительно оплачиваются входные билеты в Золотой храм — 500 йен за чел. и за гида
Вы сможете попробовать местные сладости (за доплату) или принять участие в мини-чайной церемонии в Золотом храме — 500 йен за чел. и за гида
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Китано Тенмангу
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Паулина — ваш гид в Киото
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Я профессиональный гид, проживающий в Киото и специализирующийся на истории Японии, культурном наследии и осознанных путешествиях по стране. Живу в Японии более 15 лет и уже почти 10 лет работаю читать дальшеуменьшить
в сфере туризма и гостеприимства.
Моя профессиональная и личная жизнь глубоко связана с японской духовной и культурной традицией:
— я окончила буддийский институт и практикую буддизм
— более пяти лет изучаю кимоно и кинцуги с японскими мастерами
— мои ключевые интересы — буддизм, история, рейки, медитация, йога, хайкинг, эстетика японского ремесла
Я не просто провожу экскурсии — я открываю доступ к тем уровням японской культуры, которые обычно остаются закрытыми для путешественников.
Эта экскурсия для тех, кто ищет не впечатления, а внутренний опыт, культурный интеллект и редкие встречи.
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