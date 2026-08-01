Вдали от знаменитых храмов и туристической суеты бывшей столицы существует другой мир, где жизнь в окружении рисовых полей, кедровых аллей и старинных домов течёт размеренно и неторопливо. Приглашаю вас провести день по-японски: вы посетите храм, попробуете местные деликатесы, прогуляетесь по тихим улочкам и узнаете, как эти места сохранили старинные традиций Киото.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-6 человек, стоимость зависит от количества людей

Описание экскурсии

10:00 — отправление из Киото.

11:00 — Охара и храм Сандзэн-ин. Мы прогуляемся по долине Охара и посетим храм буддийской философии. Летом он утопает в изумрудном мхе и вековых криптомериях, а осенью — в ярком багрянце японских клёнов.

12:00 — чайный дом. Сделаем паузу на террасе с видом на «сад в раме», попробуем услышать хрустальные мелодии японского водного органа — суйкинкуцу — и поговорим о пикантных особенностях традиционной японской архитектуры.

13:00 — гастрономическая Охара. Заглянем в лавку, где несколько поколений одной семьи уже многие годы продают маринованные овощи сибадзукэ. Когда-то они украшали столы японской знати, а сейчас превратились в гастрономическую визитку северного Киото.

14:00 — домашний обед в семейном ресторане с блюдами по старинным рецептам. В меню будет выбор, но особое внимание всегда уделяют блюдам из риса.

15:00 — деревенские улочки Охары. Мы пройдём мимо деревянных домов, огородов и рисовых полей, наслаждаясь уютной атмосферой японской деревни.

16:00 — отдых у горячего источника. Завершим день в традиционном доме с природным термальным источником. В выходные здесь можно при желании принять ванну, а в будни — отдохнуть в кафе, где прямо под столом устроен бассейн для ног с водой из горячего источника.

17:00–18:00 — возвращение в Киото.

Организационные детали