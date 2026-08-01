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В тени Киото

Увидеть Японию без глянца в уютной деревне Охара, которая славится гастрономическими традициями
Вдали от знаменитых храмов и туристической суеты бывшей столицы существует другой мир, где жизнь в окружении рисовых полей, кедровых аллей и старинных домов течёт размеренно и неторопливо.

Приглашаю вас провести день по-японски: вы посетите храм, попробуете местные деликатесы, прогуляетесь по тихим улочкам и узнаете, как эти места сохранили старинные традиций Киото.
В тени Киото
В тени Киото
В тени Киото

Описание экскурсии

10:00 — отправление из Киото.

11:00 — Охара и храм Сандзэн-ин. Мы прогуляемся по долине Охара и посетим храм буддийской философии. Летом он утопает в изумрудном мхе и вековых криптомериях, а осенью — в ярком багрянце японских клёнов.

12:00 — чайный дом. Сделаем паузу на террасе с видом на «сад в раме», попробуем услышать хрустальные мелодии японского водного органа — суйкинкуцу — и поговорим о пикантных особенностях традиционной японской архитектуры.

13:00 — гастрономическая Охара. Заглянем в лавку, где несколько поколений одной семьи уже многие годы продают маринованные овощи сибадзукэ. Когда-то они украшали столы японской знати, а сейчас превратились в гастрономическую визитку северного Киото.

14:00 — домашний обед в семейном ресторане с блюдами по старинным рецептам. В меню будет выбор, но особое внимание всегда уделяют блюдам из риса.

15:00 — деревенские улочки Охары. Мы пройдём мимо деревянных домов, огородов и рисовых полей, наслаждаясь уютной атмосферой японской деревни.

16:00 — отдых у горячего источника. Завершим день в традиционном доме с природным термальным источником. В выходные здесь можно при желании принять ванну, а в будни — отдохнуть в кафе, где прямо под столом устроен бассейн для ног с водой из горячего источника.

17:00–18:00 — возвращение в Киото.

Организационные детали

  • Поездка из Киото до Охары и обратно на общественном транспорте оплачивается дополнительно — 2000 иен за чел. (~ $14) туда и обратно
  • В стоимость не включены:
    — чайная пауза — 1300 иен с чел. (~ $9)
    — обед — 1400–2400 иен с чел. (~$10–17)
  • По запросу организуем поездку на индивидуальном транспорте — от $250

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На станции Kokusaikaikan
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 38% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия
Анастасия — ваш гид в Киото
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Провела экскурсии для 507 туристов
С 2015 года профессионально участвую в организации и коррекции официальных туристических маршрутов по Японии. Искренне признательна партнерам и участникам экскурсий за репутацию «Архитектора японских путешествий». Очень ценю каждого русскоговорящего путешественника и дорожу каждой экскурсионной встречей.

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