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Скрытые жемчужины Киото: кварталы гейш, дзен-храмы и старый город

Погрузиться в мир чайных домов, разгадать дзен-загадки и увидеть панораму с высоты храма Киёмидзу
Приглашаю в самый элегантный и атмосферный район Киото.

Здесь древние пагоды, узкие улочки, культура гейш и японская эстетика соединяется в одно глубокое путешествие.

Вы почувствуете духовное наследие города в храмах Кэннин-дзи, Косин-до и Киёмидзу-дэра, увидите традиционную архитектуру на Саннен-дзака и попробуете моти.
Скрытые жемчужины Киото: кварталы гейш, дзен-храмы и старый город
Скрытые жемчужины Киото: кварталы гейш, дзен-храмы и старый город
Скрытые жемчужины Киото: кварталы гейш, дзен-храмы и старый город

Описание экскурсии

9:00 — квартал Гион (Gion). Мы начнём в самом знаменитом районе гейш Киото. Вы узнаете, как отличить майко от гейко, погрузитесь в закрытый мир чайных домов и услышите истории о связи района с театром кабуки и отсылках к известным произведениям. Я расскажу о скрытой культуре, которая до сих пор живёт за фасадами традиционных деревянных домов

9:30 — храм Кэннин-дзи (Kennin-ji). Мы разберём, как дзен-буддизм сформировал японскую эстетику, каллиграфию и сады, попробуем короткую практику медитации и разгадаем классические дзэн-загадки. Вы увидите знаменитую роспись «Два дракона» и узнаете о символизме этого мифического существа

10:50 — пагода Ясака (Yasaka Pagoda) — внешний осмотр. Пройдём через узкие переулки, где архитектура и атмосфера старого города сохранились почти без изменений. Я покажу, как историческая застройка Хигасиямы отражает сезонные традиции и повседневный ритм жизни японцев

11:30 — храм Косин-до (Yasaka Kōshin-dō). Один из самых ярких в Киото, известен разноцветными шариками кукури-дзару. Мы обсудим символику трёх мудрых обезьян, народные верования и то, как в японской культуре органично переплетаются буддизм, синтоизм и бытовая духовность

12:00 — сладости и стритфуд в Хигасияма. Сделаем паузу на традиционные угощения. Вы узнаете, как десерты связаны с чайной церемонией и календарными праздниками

12:30 — улица Саннен-дзака (Sannen-zaka). По обе стороны — чайные домики, мастерские керамики и лавки ремесленников. Мы поговорим о сохранении традиционных промыслов, эволюции уличной торговли и о том, как современность уживается с вековыми укладами

13:15–13:45— храм Киёмидзу-дэра (Kiyomizu-dera). Вы увидите деревянное строение, которое собрали без единого гвоздя. А ещё узнаете о ритуалах очищения и сезонных фестивалях. С террасы откроется панорамный вид на Киото

Организационные детали

Дополнительно оплачиваются за себя и гида

  • Kennin-ji (Кэннин-дзи) — 800 иен ($5) с чел.
  • Kiyomizu-dera (Киёмидзу-дэра) — 500 иен ($3) с чел.

Выберите удобную дату из расписания

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный$104
Дети до 12 лет$95
Для бронирования достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У театра гейш
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Паулина
Паулина — ваш гид в Киото
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Я профессиональный гид, проживающий в Киото и специализирующийся на истории Японии, культурном наследии и осознанных путешествиях по стране. Живу в Японии более 15 лет и уже почти десять лет работаю
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в сфере туризма и гостеприимства. Моя профессиональная и личная жизнь глубоко связана с японской духовной и культурной традицией: — Я окончила буддийский институт и практикую буддизм — Более пяти лет изучаю кимоно и кинцуги с японскими мастерами — Мои ключевые интересы — буддизм, история, рейки, медитация, йога, хайкинг, эстетика японского ремесла Я не просто провожу экскурсии — я открываю доступ к тем уровням японской культуры, которые обычно остаются закрытыми для путешественников. Это путешествие для тех, кто ищет не впечатления, а внутренний опыт, культурный интеллект и редкие встречи.

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