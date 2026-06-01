Приглашаю в самый элегантный и атмосферный район Киото. Здесь древние пагоды, узкие улочки, культура гейш и японская эстетика соединяется в одно глубокое путешествие. Вы почувствуете духовное наследие города в храмах Кэннин-дзи, Косин-до и Киёмидзу-дэра, увидите традиционную архитектуру на Саннен-дзака и попробуете моти.

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Описание экскурсии

9:00 — квартал Гион (Gion). Мы начнём в самом знаменитом районе гейш Киото. Вы узнаете, как отличить майко от гейко, погрузитесь в закрытый мир чайных домов и услышите истории о связи района с театром кабуки и отсылках к известным произведениям. Я расскажу о скрытой культуре, которая до сих пор живёт за фасадами традиционных деревянных домов

9:30 — храм Кэннин-дзи (Kennin-ji). Мы разберём, как дзен-буддизм сформировал японскую эстетику, каллиграфию и сады, попробуем короткую практику медитации и разгадаем классические дзэн-загадки. Вы увидите знаменитую роспись «Два дракона» и узнаете о символизме этого мифического существа

10:50 — пагода Ясака (Yasaka Pagoda) — внешний осмотр. Пройдём через узкие переулки, где архитектура и атмосфера старого города сохранились почти без изменений. Я покажу, как историческая застройка Хигасиямы отражает сезонные традиции и повседневный ритм жизни японцев

11:30 — храм Косин-до (Yasaka Kōshin-dō). Один из самых ярких в Киото, известен разноцветными шариками кукури-дзару. Мы обсудим символику трёх мудрых обезьян, народные верования и то, как в японской культуре органично переплетаются буддизм, синтоизм и бытовая духовность

12:00 — сладости и стритфуд в Хигасияма. Сделаем паузу на традиционные угощения. Вы узнаете, как десерты связаны с чайной церемонией и календарными праздниками

12:30 — улица Саннен-дзака (Sannen-zaka). По обе стороны — чайные домики, мастерские керамики и лавки ремесленников. Мы поговорим о сохранении традиционных промыслов, эволюции уличной торговли и о том, как современность уживается с вековыми укладами

13:15–13:45— храм Киёмидзу-дэра (Kiyomizu-dera). Вы увидите деревянное строение, которое собрали без единого гвоздя. А ещё узнаете о ритуалах очищения и сезонных фестивалях. С террасы откроется панорамный вид на Киото

Организационные детали

Дополнительно оплачиваются за себя и гида