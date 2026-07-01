За пределами шумных улиц Киото скрывается его тихая и медитативная сторона — идём исследовать её вместе. Вы посетите храм, покрытый золотом, Рёанд-зи с садом камней и легендарный магазин косметики Yojiya. Дзэн-философия, храмовая эстетика и культура красоты — в одном гармоничном путешествии по древней столице Японии.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Цена за 1-10 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

от $162 за экскурсию

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Описание экскурсии

Золотой храм — Кинаку-дзи

Дзэн-буддийский храм, покрытый золотом, отражается в зеркальной глади пруда. Был построен как вилла сёгуна Асикага Ёсимицу в 14 веке, а позже стал символом гармонии и духовного совершенства.

Дзэн-храм Рёан-дзи

Здесь находится самый знаменитый сад камней в Японии — минималистичный шедевр, который передаёт идеи медитации, созерцания и внутреннего баланса.

Магазин косметики Yojiya

Yojiya — это киотский бренд косметики и ухода за кожей. Он отражает утончённую эстетику старого Киото и атмосферу, тесно связанную с культурой гейш и японским искусством повседневной элегантности.

Я расскажу:

как дзэн-буддизм повлиял на архитектуру, сады и эстетику Киото

почему японская красота строится на идеях простоты, тишины и гармонии с природой

что такое коан и сможете вы ли их разгадать

какие философские и политические идеи скрыты в Золотом храме и Рёан-дзи

как формировалась традиционная культура Киото: мир гейш, японское понимание прекрасного и внимание к деталям

Организационные детали

Дополнительные расходы