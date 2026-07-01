За пределами шумных улиц Киото скрывается его тихая и медитативная сторона — идём исследовать её вместе. Вы посетите храм, покрытый золотом, Рёанд-зи с садом камней и легендарный магазин косметики Yojiya.
Дзэн-философия, храмовая эстетика и культура красоты — в одном гармоничном путешествии по древней столице Японии.
Дзэн-философия, храмовая эстетика и культура красоты — в одном гармоничном путешествии по древней столице Японии.
Описание экскурсии
Золотой храм — Кинаку-дзи
Дзэн-буддийский храм, покрытый золотом, отражается в зеркальной глади пруда. Был построен как вилла сёгуна Асикага Ёсимицу в 14 веке, а позже стал символом гармонии и духовного совершенства.
Дзэн-храм Рёан-дзи
Здесь находится самый знаменитый сад камней в Японии — минималистичный шедевр, который передаёт идеи медитации, созерцания и внутреннего баланса.
Магазин косметики Yojiya
Yojiya — это киотский бренд косметики и ухода за кожей. Он отражает утончённую эстетику старого Киото и атмосферу, тесно связанную с культурой гейш и японским искусством повседневной элегантности.
Я расскажу:
- как дзэн-буддизм повлиял на архитектуру, сады и эстетику Киото
- почему японская красота строится на идеях простоты, тишины и гармонии с природой
- что такое коан и сможете вы ли их разгадать
- какие философские и политические идеи скрыты в Золотом храме и Рёан-дзи
- как формировалась традиционная культура Киото: мир гейш, японское понимание прекрасного и внимание к деталям
Организационные детали
Дополнительные расходы
- Кинаку-дзи: взрослый — 500 йен (~$3), детский от 7 до 15 лет — 300 йен (~$2), дети до 5 лет проходят бесплатно
- Рёан-дзи: взрослый — 600 йен (~$4), детский — 300 йен (~$2)
- чайная церемония со сладостями в Кинаку-дзи (по желанию): 500 йен за чел.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Кинаку-дзи
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Паулина — ваш гид в Киото
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Провела экскурсии для 9 туристов
Я профессиональный гид, живу в Киото и специализируюсь на истории Японии, культурном наследии и осознанных путешествиях по стране. Живу в Японии более 15 лет и почти 10 лет работаю в
Входит в следующие категории Киото
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