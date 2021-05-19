Полезная информация о Нагое

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Местное время в Нагое
04:1116
19 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇯🇵 Япония
Название городаНагоя
По-английскиNagoya
Столица регионаНагоя является столицей региона
Население города2 191 279 чел.
АэропортыЧубу NGO, Комаки NKM
Часовой поясAsia/Tokyo
Средняя высота23 м. от уровня моря

Где находится Нагоя на карте

Нагоя фото города
Нагоя

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