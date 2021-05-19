Полезная информация о Нагое
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Местное время в Нагое
04:1116
19 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇯🇵 Япония
|Название города
|Нагоя
|По-английски
|Nagoya
|Столица региона
|Нагоя является столицей региона
|Население города
|2 191 279 чел.
|Аэропорты
|Чубу NGO, Комаки NKM
|Часовой пояс
|Asia/Tokyo
|Средняя высота
|23 м. от уровня моря
Где находится Нагоя на карте
Нагоя
Когда лучше лететь в Нагою