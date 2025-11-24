Исследуйте Нару с её храмами и моти, наблюдая за оленями и пробуя саке. Уникальная возможность погрузиться в японскую культуру
В центре Нары можно насладиться уникальной атмосферой, посетив буддийские и синтоистские храмы. Туристы увидят, как готовят традиционные моти, и смогут попробовать саке. Очаровательные олени будут сопровождать вас на протяжении всего маршрута. Прогулка включает посещение храма Кофуку-дзи, пруда Сарусава-Ике и грандиозного комплекса Тодай-дзи. Это путешествие позволяет погрузиться в традиции и быт японцев, создавая незабываемые впечатления
5 причин купить эту экскурсию
🦌 Встреча с ручными оленями
🏯 Посещение исторических храмов
🍶 Дегустация традиционного саке
🍙 Наблюдение за приготовлением моти
🌿 Погружение в японскую культуру
Что можно увидеть
Храм Кофуку-дзи
Пруд Сарусава-Ике
Храм Тодай-дзи
Храм Касуга-тайся
Описание экскурсии
10:00 — встреча на станции
10:10–10:30 — ресторан моти Накатанидо. Наблюдаем, как отбивают рис по традиционной технологии из деревни Камикитаяма. При желании — дегустация
10:30–11:00 — храм Кофуку-дзи и пруд Сарусава-Ике. Один из старейших и наиболее значимых буддийских храмов Японии, объект ЮНЕСКО (внешний осмотр)
11:20–12:00 — посещение одной из локаций (в зависимости от дня недели): — Нарамачи Коси но уе (понедельник — выходной) — реконструкция таунхауса эпохи Эдо. Знакомимся с бытом и архитектурой традиционного японского дома — Нарамачи Каракури Омочакан (среда — выходной) — музей старинных игрушек, где можно поиграть с экспонатами
12:00–12:30 — обед в местном кафе
12:30–13:30 — дегустация саке (в зависимости от дня недели): — Специализированный магазин саке (все дни, кроме четверга) — выбор из 120 сортов, от 200 йен за 50 мл — Старинная сакеварня 1884 года (чт–вс) — 500 йен
14:00–15:30 — храм Тодай-дзи. Грандиозный буддийский комплекс, крупнейшее в мире деревянное сооружение. Здесь находится бронзовая статуя Будды Вайрочаны (Дайбуцу)
15:30–16:30 — храм Касуга-тайся. Один из главных синтоистских храмов Японии, известный тысячами каменных и бронзовых фонарей. Также входит в список ЮНЕСКО
17:00 — возвращение на станцию
В течение всего дня вы сможете общаться с ручными оленями — символами Нары и «посланниками богов».
Организационные детали
Выбирайте удобную обувь, чтобы много ходить, и одежду по погоде.
Дополнительные расходы
входной билет в храм Тодай дзи — 800 йен за чел. (включая гида)
дегустации: саке — от 500 йен, моти — 200 йен за 1 шт.
обед — примерно 2000 йен за чел.
чипсы для оленей — 200 йен за 1 пачку
транспортные расходы на себя и гида: на обратном пути мы воспользуемся автобусом (250 йен за 1 чел.) или такси (около 1500 йен за 4 чел.)
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У станции «Кинтетцу Нара»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Марина — ваш гид в Наре
Провела экскурсии для 381 туриста
Живу в Японии с 2005 года. Приехала на учёбу и вышла замуж за однокурсника. Работала в системе Toyota много лет, объездила всю страну. Сейчас полностью посвятила себя любимому делу — читать дальше
туризму.
Провожу экскурсии на русском, английском, японском. Разрабатываю индивидуальные программы в соответствии с интересами путешественников, ведь у каждого своя Япония. В мои экскурсии входят не только места must-see, но и всё то, что сделает путешествие волшебным.
Сотрудничаю только с лицензированными японскими фирмами для обеспечения безопасных и комфортабельных транспортных перевозок.