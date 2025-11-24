В центре Нары можно насладиться уникальной атмосферой, посетив буддийские и синтоистские храмы. Туристы увидят, как готовят традиционные моти, и смогут попробовать саке. Очаровательные олени будут сопровождать вас на протяжении всего маршрута. Прогулка включает посещение храма Кофуку-дзи, пруда Сарусава-Ике и грандиозного комплекса Тодай-дзи. Это путешествие позволяет погрузиться в традиции и быт японцев, создавая незабываемые впечатления

Ваш гид в Наре

10:00 — встреча на станции

10:10–10:30 — ресторан моти Накатанидо. Наблюдаем, как отбивают рис по традиционной технологии из деревни Камикитаяма. При желании — дегустация

10:30–11:00 — храм Кофуку-дзи и пруд Сарусава-Ике. Один из старейших и наиболее значимых буддийских храмов Японии, объект ЮНЕСКО (внешний осмотр)

11:20–12:00 — посещение одной из локаций (в зависимости от дня недели):

— Нарамачи Коси но уе (понедельник — выходной) — реконструкция таунхауса эпохи Эдо. Знакомимся с бытом и архитектурой традиционного японского дома

— Нарамачи Каракури Омочакан (среда — выходной) — музей старинных игрушек, где можно поиграть с экспонатами

12:00–12:30 — обед в местном кафе

12:30–13:30 — дегустация саке (в зависимости от дня недели):

— Специализированный магазин саке (все дни, кроме четверга) — выбор из 120 сортов, от 200 йен за 50 мл

— Старинная сакеварня 1884 года (чт–вс) — 500 йен

14:00–15:30 — храм Тодай-дзи. Грандиозный буддийский комплекс, крупнейшее в мире деревянное сооружение. Здесь находится бронзовая статуя Будды Вайрочаны (Дайбуцу)

15:30–16:30 — храм Касуга-тайся. Один из главных синтоистских храмов Японии, известный тысячами каменных и бронзовых фонарей. Также входит в список ЮНЕСКО

17:00 — возвращение на станцию

В течение всего дня вы сможете общаться с ручными оленями — символами Нары и «посланниками богов».

Организационные детали

Выбирайте удобную обувь, чтобы много ходить, и одежду по погоде.

Дополнительные расходы