Мои заказы

Прогулка по Наре - олени, храмы и моти

Исследуйте Нару с её храмами и моти, наблюдая за оленями и пробуя саке. Уникальная возможность погрузиться в японскую культуру
В центре Нары можно насладиться уникальной атмосферой, посетив буддийские и синтоистские храмы. Туристы увидят, как готовят традиционные моти, и смогут попробовать саке. Очаровательные олени будут сопровождать вас на протяжении всего маршрута. Прогулка включает посещение храма Кофуку-дзи, пруда Сарусава-Ике и грандиозного комплекса Тодай-дзи. Это путешествие позволяет погрузиться в традиции и быт японцев, создавая незабываемые впечатления

5 причин купить эту экскурсию

  • 🦌 Встреча с ручными оленями
  • 🏯 Посещение исторических храмов
  • 🍶 Дегустация традиционного саке
  • 🍙 Наблюдение за приготовлением моти
  • 🌿 Погружение в японскую культуру
Прогулка по Наре - олени, храмы и моти© Марина
Прогулка по Наре - олени, храмы и моти© Марина
Прогулка по Наре - олени, храмы и моти© Марина

Что можно увидеть

  • Храм Кофуку-дзи
  • Пруд Сарусава-Ике
  • Храм Тодай-дзи
  • Храм Касуга-тайся

Описание экскурсии

10:00 — встреча на станции

10:10–10:30 — ресторан моти Накатанидо. Наблюдаем, как отбивают рис по традиционной технологии из деревни Камикитаяма. При желании — дегустация

10:30–11:00 — храм Кофуку-дзи и пруд Сарусава-Ике. Один из старейших и наиболее значимых буддийских храмов Японии, объект ЮНЕСКО (внешний осмотр)

11:20–12:00 — посещение одной из локаций (в зависимости от дня недели):
Нарамачи Коси но уе (понедельник — выходной) — реконструкция таунхауса эпохи Эдо. Знакомимся с бытом и архитектурой традиционного японского дома
Нарамачи Каракури Омочакан (среда — выходной) — музей старинных игрушек, где можно поиграть с экспонатами

12:00–12:30 — обед в местном кафе

12:30–13:30 — дегустация саке (в зависимости от дня недели):
— Специализированный магазин саке (все дни, кроме четверга) — выбор из 120 сортов, от 200 йен за 50 мл
— Старинная сакеварня 1884 года (чт–вс) — 500 йен

14:00–15:30 — храм Тодай-дзи. Грандиозный буддийский комплекс, крупнейшее в мире деревянное сооружение. Здесь находится бронзовая статуя Будды Вайрочаны (Дайбуцу)

15:30–16:30 — храм Касуга-тайся. Один из главных синтоистских храмов Японии, известный тысячами каменных и бронзовых фонарей. Также входит в список ЮНЕСКО

17:00 — возвращение на станцию

В течение всего дня вы сможете общаться с ручными оленями — символами Нары и «посланниками богов».

Организационные детали

Выбирайте удобную обувь, чтобы много ходить, и одежду по погоде.

Дополнительные расходы

  • входной билет в храм Тодай дзи — 800 йен за чел. (включая гида)
  • дегустации: саке — от 500 йен, моти — 200 йен за 1 шт.
  • обед — примерно 2000 йен за чел.
  • чипсы для оленей — 200 йен за 1 пачку
  • транспортные расходы на себя и гида: на обратном пути мы воспользуемся автобусом (250 йен за 1 чел.) или такси (около 1500 йен за 4 чел.)

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У станции «Кинтетцу Нара»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Марина
Марина — ваш гид в Наре
Провела экскурсии для 381 туриста
Живу в Японии с 2005 года. Приехала на учёбу и вышла замуж за однокурсника. Работала в системе Toyota много лет, объездила всю страну. Сейчас полностью посвятила себя любимому делу —
читать дальше

туризму. Провожу экскурсии на русском, английском, японском. Разрабатываю индивидуальные программы в соответствии с интересами путешественников, ведь у каждого своя Япония. В мои экскурсии входят не только места must-see, но и всё то, что сделает путешествие волшебным. Сотрудничаю только с лицензированными японскими фирмами для обеспечения безопасных и комфортабельных транспортных перевозок.

Входит в следующие категории Нары

Похожие экскурсии из Нары

Нара: священные олени и древние храмы
Пешая
5.5 часов
13 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Нара: священные олени и древние храмы
Погрузитесь в атмосферу Нары, где священные олени и величественные храмы расскажут о древних традициях и культурном наследии Японии
Начало: станция Кинтецу-Нара
24 ноя в 09:30
25 ноя в 09:30
$449 за человека
Нара: священные олени и древние храмы (в мини-группе)
Пешая
5 часов
8 отзывов
Мини-группа
до 8 чел.
Нара: священные олени и храмы
Погрузитесь в атмосферу древней Японии в Наре. Священные олени, величественные храмы и гигантская статуя Будды ждут вас в этой уникальной экскурсии
Начало: станция Кинтецу-Нара
Расписание: в будние дни в 09:30
24 ноя в 09:30
25 ноя в 09:30
$129 за человека
Погружение в историю и культуру: Нара и Тенри
Пешая
6 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 7 чел.
Погружение в историю и культуру: Нара и Тенри
Уникальная возможность погрузиться в японскую историю и культуру, посетив Нару и Тенри. Узнайте о значимых храмах и святилищах, оставивших след в истории
Начало: На станции Kintetsu Nara
Завтра в 09:00
16 ноя в 09:00
$449 за всё до 7 чел.
У нас ещё много экскурсий в Наре. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Наре