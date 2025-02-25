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только места, заявленные в экскурсии, но и рассказал много о реальной жизни в Японии. Артур это не только гид, а можно сказать, что Проводник в мир Японии. Найдет темы для общения для всех: и для детей и для взрослых разного возраста. День был незабываемый. Покормили оленей, посмотрели храмы, увидели как готовят мочи и попробовали окономияки. Гид Артур - отличный. Рекомендую всем.