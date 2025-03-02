Мои заказы

Экскурсии Окинавы об истории и архитектуре

Найдено 3 экскурсии в категории «История и архитектура» в Окинаве на русском языке, цены от $219. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Окинава: замок Сюри
Пешая
2.5 часа
9 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Историческая экскурсия по дворцу Сюри
Познакомьтесь с историей и культурой Окинавы на индивидуальной экскурсии. Узнайте о дворцовом комплексе Сюри и его значении для Рюкю
13 дек в 08:00
14 дек в 08:00
$219 за всё до 4 чел.
Окинава: 5 звезд острова
На машине
7 часов
12 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Окинава: 5 звезд острова
Откройте для себя уникальную Окинаву: от живописных пейзажей до гастрономических изысков и вечерних огней
Сегодня в 19:30
Завтра в 16:30
$700 за всё до 5 чел.
Добро пожаловать на Окинаву. А где же Япония?
На машине
7 часов
7 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Добро пожаловать на Окинаву. А где же Япония?
Индивидуальная экскурсия по Окинаве для знакомства с её культурой и природой. Откройте тайны южной префектуры Японии за один день
Сегодня в 10:00
11 дек в 10:00
$620 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Сергей
    2 марта 2025
    Окинава: замок Сюри
    Спасибо Анастасия, все прошло прекрасно! Познавательно и интересно! До встречи
    Спасибо Анастасия, все прошло прекрасно! Познавательно и интересно! До встречиСпасибо Анастасия, все прошло прекрасно! Познавательно и интересно! До встречиСпасибо Анастасия, все прошло прекрасно! Познавательно и интересно! До встречиСпасибо Анастасия, все прошло прекрасно! Познавательно и интересно! До встречи
  • Ю
    Юлия
    24 февраля 2025
    Окинава: замок Сюри
    Как же нам повезло с нашим гидом Анастасией! Великолепное знание культуры и истории острова и Японии в целом. Отличная экскурсия,
    читать дальше

    безумно красиво, интересно и не смотря на погоду мы отлично провели время, а в конце всем понравился ресторанчик который рекомендовала Анастасия.

    Как же нам повезло с нашим гидом Анастасией! Великолепное знание культуры и истории острова и ЯпонииКак же нам повезло с нашим гидом Анастасией! Великолепное знание культуры и истории острова и ЯпонииКак же нам повезло с нашим гидом Анастасией! Великолепное знание культуры и истории острова и Японии
  • Н
    Наталья
    27 октября 2024
    Окинава: замок Сюри
    Прекрасно организована экскурсия 22 октября 2024 «Окинава. Сюри. Рюкю». Анастасия оперативно подстроилась под большее количество человек. Посмотрели несколько архитектурных и
    читать дальше

    ландшафтных объектов,успели съездить на пляж,узнали много нового об обычаях и укладе жизни окинавцев. Как архитекторам было интересно увидеть устройство традиционного японского дома с татами и камидана. Парковое искусство Окинавы покорило нас своей атмосферой спокойствия. Были в джунглях и в театре. Видели Тихий океан. Анастасия смогла донести до нас свою любовь к Окинаве и местным жителям.

    Прекрасно организована экскурсия 22 октября 2024 «Окинава. Сюри. Рюкю». Анастасия оперативно подстроилась под большее количество человекПрекрасно организована экскурсия 22 октября 2024 «Окинава. Сюри. Рюкю». Анастасия оперативно подстроилась под большее количество человекПрекрасно организована экскурсия 22 октября 2024 «Окинава. Сюри. Рюкю». Анастасия оперативно подстроилась под большее количество человекПрекрасно организована экскурсия 22 октября 2024 «Окинава. Сюри. Рюкю». Анастасия оперативно подстроилась под большее количество человекПрекрасно организована экскурсия 22 октября 2024 «Окинава. Сюри. Рюкю». Анастасия оперативно подстроилась под большее количество человек
  • Е
    Елена
    7 июля 2024
    Окинава: замок Сюри
    Мы были на экскурсии с Анастасией с двумя подростками, нам всем всё очень понравилось. Мы узнали много интересных фактов не
    читать дальше

    только о замке Сюри, но и в целом об истории и укладе жизни острова. Было очень интересно, мы получили огромное удовольствие! Очень рекомендуем экскурсию с Анастасией!

  • В
    Виталий
    23 сентября 2018
    Окинава: замок Сюри
    Прекрасно провели время. Спокойно, неспешно, но без остановок. Анастасия любит и знает свой)) остров. Узнали такие места и подробности, которые самостоятельно наврядли бы нашли. Рекомендуем.
  • В
    Владимир
    8 ноября 2017
    Окинава: замок Сюри
    Посетили экскурсию в замок Сюри на Окинаве. Очень познавательной и интересно, гид встретил у входа и далее был интересный рассказ с погружением в прошлое! После экскурсии гид довез нас до ближайшей станции монорельса! За что отдельное мерси!
  • Б
    Борис
    3 ноября 2017
    Окинава: замок Сюри
    Vse otlichno
  • К
    Копылов
    9 апреля 2017
    Окинава: замок Сюри
    Оч. хорошая и познавательная экскурсия
  • Е
    Елена
    26 октября 2016
    Окинава: замок Сюри
    Все было на уровне. Анастасия очень приветливый и доброжелательный человек. Нам все понравилось! Куча благодарностей Анастасии за профессионализм и внимание.

Ответы на вопросы от путешественников по Окинаве в категории «История и архитектура»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Окинаве
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Окинава: замок Сюри
  2. Окинава: 5 звезд острова
  3. Добро пожаловать на Окинаву. А где же Япония?
Сколько стоит экскурсия по Окинаве в декабре 2025
Сейчас в Окинаве в категории "История и архитектура" можно забронировать 3 экскурсии от 219 до 700. Туристы уже оставили гидам 28 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.99 из 5
Экскурсии на русском языке в Окинаве (Япония 🇯🇵) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «История и архитектура», 28 ⭐ отзывов, цены от $219. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Японии. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль