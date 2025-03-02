Индивидуальная
до 4 чел.
Историческая экскурсия по дворцу Сюри
Познакомьтесь с историей и культурой Окинавы на индивидуальной экскурсии. Узнайте о дворцовом комплексе Сюри и его значении для Рюкю
13 дек в 08:00
14 дек в 08:00
$219 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Окинава: 5 звезд острова
Откройте для себя уникальную Окинаву: от живописных пейзажей до гастрономических изысков и вечерних огней
Сегодня в 19:30
Завтра в 16:30
$700 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Добро пожаловать на Окинаву. А где же Япония?
Индивидуальная экскурсия по Окинаве для знакомства с её культурой и природой. Откройте тайны южной префектуры Японии за один день
Сегодня в 10:00
11 дек в 10:00
$620 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ССергей2 марта 2025Спасибо Анастасия, все прошло прекрасно! Познавательно и интересно! До встречи
- ЮЮлия24 февраля 2025Как же нам повезло с нашим гидом Анастасией! Великолепное знание культуры и истории острова и Японии в целом. Отличная экскурсия,
- ННаталья27 октября 2024Прекрасно организована экскурсия 22 октября 2024 «Окинава. Сюри. Рюкю». Анастасия оперативно подстроилась под большее количество человек. Посмотрели несколько архитектурных и
- ЕЕлена7 июля 2024Мы были на экскурсии с Анастасией с двумя подростками, нам всем всё очень понравилось. Мы узнали много интересных фактов не
- ВВиталий23 сентября 2018Прекрасно провели время. Спокойно, неспешно, но без остановок. Анастасия любит и знает свой)) остров. Узнали такие места и подробности, которые самостоятельно наврядли бы нашли. Рекомендуем.
- ВВладимир8 ноября 2017Посетили экскурсию в замок Сюри на Окинаве. Очень познавательной и интересно, гид встретил у входа и далее был интересный рассказ с погружением в прошлое! После экскурсии гид довез нас до ближайшей станции монорельса! За что отдельное мерси!
- ББорис3 ноября 2017Vse otlichno
- ККопылов9 апреля 2017Оч. хорошая и познавательная экскурсия
- ЕЕлена26 октября 2016Все было на уровне. Анастасия очень приветливый и доброжелательный человек. Нам все понравилось! Куча благодарностей Анастасии за профессионализм и внимание.
Ответы на вопросы от путешественников по Окинаве в категории «История и архитектура»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Окинаве
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Сколько стоит экскурсия по Окинаве в декабре 2025
Сейчас в Окинаве в категории "История и архитектура" можно забронировать 3 экскурсии от 219 до 700. Туристы уже оставили гидам 28 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.99 из 5
Экскурсии на русском языке в Окинаве (Япония 🇯🇵) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «История и архитектура», 28 ⭐ отзывов, цены от $219. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Японии. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль