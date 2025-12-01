Мои заказы

Развлечения в Окинаве

Найдено 7 экскурсий в категории «Развлечения» в Окинаве на русском языке, цены от $115. Расписание для бронирования на январь, февраль и март 2026 г.
Наха. Короткое свидание с Окинавой
3.5 часа
7 отзывов
Мини-группа
до 10 чел.
Наха. Короткое свидание с Окинавой
Погрузитесь в атмосферу Окинавы: замок Сюри, ворота Сонохян и ремёсла Рюкю. Узнайте, чем отличается Окинава от других регионов Японии
Начало: В центре города, у станции «Асахибаси»
Расписание: в понедельник и вторник в 10:00, в среду, четверг и пятницу в 09:00, в субботу в 09:30
22 янв в 09:00
23 янв в 09:00
$115 за человека
Добро пожаловать на Окинаву. А где же Япония?
На машине
7 часов
7 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Добро пожаловать на Окинаву. А где же Япония?
Индивидуальная экскурсия по Окинаве для знакомства с её культурой и природой. Откройте тайны южной префектуры Японии за один день
21 янв в 16:00
22 янв в 10:00
$620 за всё до 4 чел.
Окинава: замок Сюри
Пешая
2.5 часа
9 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Окинава: замок Сюри
Познакомьтесь с историей и культурой Окинавы на индивидуальной экскурсии. Узнайте о дворцовом комплексе Сюри и его значении для Рюкю
24 янв в 08:00
31 янв в 08:00
$219 за всё до 4 чел.
Окинавский океанариум и божественный Кори
На машине
7 часов
1 отзыв
Мини-группа
до 8 чел.
Окинавский океанариум и божественный Кори
Услышать о происхождении архипелага и рассмотреть морских обитателей через стекло
Начало: И окончание в отеле
22 янв в 08:00
23 янв в 08:00
$125 за человека
Однажды на Окинаве: автопешеходная прогулка по Нахе
На машине
6.5 часов
3 отзыва
Индивидуальная
до 8 чел.
Однажды на Окинаве: автопешеходная прогулка по Нахе
Индивидуальная экскурсия по Нахе: откройте для себя культуру Окинавы, посетите замок Сюри и рынок Макиси. Уникальная возможность для круизных туристов
Начало: У городского круизного терминала в Нахе
22 янв в 08:00
23 янв в 08:00
от $700 за всё до 8 чел.
Ocean Expo Park - океанариум Тюрауми
На машине
7 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Ocean Expo Park - океанариум Тюрауми
Открыть яркий мир Окинавы: от богатой природы и подводного царства до уникальной культуры Рюкю
22 янв в 10:00
23 янв в 10:00
$590 за всё до 5 чел.
Маршрут-энциклопедия окинавской жизни
Пешая
6 часов
Мини-группа
до 4 чел.
Маршрут-энциклопедия окинавской жизни
Откройте для себя Наху - центр Окинавы, где древние традиции и современность переплетаются. Погрузитесь в местную культуру и историю
Начало: У городского пляжа
22 янв в 09:00
23 янв в 09:00
$175 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталия
    1 декабря 2025
    Наха. Короткое свидание с Окинавой
    27 ноября у нас была экскурсия по городу Наха на острове Окинава. Проведена была гидом Анастасией. Глубокое знание истории, уважительное отношение к людям, проживающим на Окинаве. Нас все это просто потрясло. Огромнейшая благодарность Анастасии за интересную и увлекательную экскурсию. Спасибо
  • V
    Vika
    22 октября 2025
    Окинавский океанариум и божественный Кори
    Благодаря нашему гиду Анастасии экскурсия получилась замечательной. Дорога до океанариума заняла 2 часа. Но время пролетело незаметно благодаря рассказам Анастасии. Интересная территория, красивое место. Видели китовую акулу, много разных скатов и черепах. Божественный Кори -очень красив, успели искупаться!!
    Благодаря нашему гиду Анастасии экскурсия получилась замечательной. Дорога до океанариума заняла 2 часа. Но время пролетелоБлагодаря нашему гиду Анастасии экскурсия получилась замечательной. Дорога до океанариума заняла 2 часа. Но время пролетелоБлагодаря нашему гиду Анастасии экскурсия получилась замечательной. Дорога до океанариума заняла 2 часа. Но время пролетелоБлагодаря нашему гиду Анастасии экскурсия получилась замечательной. Дорога до океанариума заняла 2 часа. Но время пролетелоБлагодаря нашему гиду Анастасии экскурсия получилась замечательной. Дорога до океанариума заняла 2 часа. Но время пролетелоБлагодаря нашему гиду Анастасии экскурсия получилась замечательной. Дорога до океанариума заняла 2 часа. Но время пролетело
  • З
    Зульфия
    11 октября 2025
    Наха. Короткое свидание с Окинавой
    Потрясающий гид. Великолепный рассказчик. Эксперт с глубокими знаниями и большим опытом. Если вам нужно с погружением в культуру и историю,
    читать дальше

    и хочется провести отлично день в компании правильного гида - вам к Анастасии! Это я вам как человек, работающий в туризме говорю. Жемчужина Окинавы!

  • М
    МИХАЙЛИЧЕНКО
    25 сентября 2025
    Наха. Короткое свидание с Окинавой
    Привет, друзья! Всегда мечтала хоть разок побывать на Окинаве, но времени на отдых нет, и вот очередная бизнес - поездка
    читать дальше

    в Японию, и я решила сделать "крюк", и на пару дней окунуться в атмосферу яркого солнца, пальм, потрясающих морских пляжей… И как хорошо, что благодаря Трипстеру, ты сразу оказываешься в объятиях соотечественника, который давно здесь живет, все знает, все умеет, все понимает… Анастасия просто идеальна для такой встречи! Она более 20 лет живет в Японии, прекрасно знает Окинаву, каждый уголок этого райского местечка, очень умело сочетает историю и современную жизнь местных жителей. Все воспринимается легко, интересно, живо, чувствует когда надо отдохнуть, сменить тему разговора, зайти в кофейню, Анастасия становится близким другом за какие то несколько минут, кажется, что мы знакомы очень давно. За такой короткий срок я бы самостоятельно не успела пройти столько интересных мест, и не обратила бы внимание на те "мелочи", которые очень важны для понимания, что такое Окинава! Рекомендую Анастасию как грамотного гида с прекрасной речью, общительной, улыбчивой, легкой, дает много полезной информации, отвечает на любой вопрос, помогает правильным советом. Эта короткая остановка в Окинаве показала, что сюда обязательно нужно вернуться, тут столько всего интересного! До встречи, дорогая Настя, удачи в твой работе, радуй нас своими новыми тематическими проектами!

  • А
    Алексей
    24 сентября 2025
    Наха. Короткое свидание с Окинавой
    Анастасия показала и рассказала нам то, что стоит знать про это место. Как оно зародилось, почему Окинава - это не
    читать дальше

    совсем Япония, кто тут жил, чем местные отличаются и так далее. Было не скучно, а интересно. Отдельно отметим, что Анастасия отлично знает местность и в случае чего оперативно меняет маршрут, если появляются какие-то пожелание (либо, по ситуации). Нам очень понравилось.

  • Л
    Людмила
    22 августа 2025
    Наха. Короткое свидание с Окинавой
    Большое спасибо, Анастасии за экскурсию! Время пролетело незаметно, мы погрузились в историю и узнали много интересного, нам очень понравилось!
  • Е
    Евгений
    19 августа 2025
    Наха. Короткое свидание с Окинавой
    Получил огромное удовольствие от общения с Анастасией и как с экскурсоводом, глубоко знающим предмет и способным ответить на любой исторический
    читать дальше

    либо культурологический вопрос, и как с простым человеком, влюбленным в Окинаву и старающимся поделиться красотой этой области Японии с другими.
    Если представится такая возможность, то в следующий приезд на Окинаву обязательно вновь обращусь к ее услугам, ведь о стольком интересном я еще не успел узнать в рамках всего лишь одной экскурсии!
    Еще раз большущее спасибо, Анастасия!

  • Т
    Татьяна
    7 мая 2025
    Наха. Короткое свидание с Окинавой
    Благодарим Анастасию за легкость и приятную атмосферу, было ощущение, что мы на дружеской прогулке с непринужденной беседой о жизни, обычаях,
    читать дальше

    истории, культере и особенностях жизни на острове. Особенно отметим внимательность и заботу. Анастасия ответила на все наши вопросы, дала полезные советы по дальнейшему путешествию на острове, показала нетуристические места.
    Мы остались довольны проведенным совместно днём.

Ответы на вопросы от путешественников по Окинаве в категории «Развлечения»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Окинаве
В январе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 7:
  1. Наха. Короткое свидание с Окинавой;
  2. Добро пожаловать на Окинаву. А где же Япония?;
  3. Окинава: замок Сюри;
  4. Окинавский океанариум и божественный Кори;
  5. Однажды на Окинаве: автопешеходная прогулка по Нахе.
Какие места ещё посмотреть в Окинаве
5 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в январе:
  1. Замок Сюри;
  2. Okinawa World;
  3. Улица Кокусай;
  4. Самое главное;
  5. Океанариум.
Сколько стоит экскурсия по Окинаве в январе 2026
Сейчас в Окинаве в категории "Развлечения" можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 115 до 700. Туристы уже оставили гидам 27 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.99 из 5
Экскурсии на русском языке в Окинаве (Япония 🇯🇵) – у нас можно купить 7 экскурсий на 2026 год по теме «Развлечения», 27 ⭐ отзывов, цены от $115. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Японии. Сегодня можно забронировать на 📅 январь, февраль и март