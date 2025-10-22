Найдено 3 экскурсии в категории « Нескучные экскурсии » в Окинаве на русском языке, цены от $125. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году

1 чел. По популярности На машине 6.5 часов 3 отзыва Индивидуальная до 8 чел. Однажды на Окинаве: прогулка по Нахе Индивидуальная экскурсия по Нахе: откройте для себя культуру Окинавы, посетите замок Сюри и рынок Макиси. Уникальная возможность для круизных туристов Начало: У городского круизного терминала в Нахе от $700 за всё до 8 чел. На машине 7 часов 1 отзыв Мини-группа до 8 чел. Окинавский океанариум и божественный Кори Услышать о происхождении архипелага и рассмотреть морских обитателей через стекло Начало: И окончание в отеле $125 за человека На машине 7 часов Индивидуальная до 5 чел. Ocean Expo Park - океанариум Тюрауми Открыть яркий мир Окинавы: от богатой природы и подводного царства до уникальной культуры Рюкю $590 за всё до 5 чел. Другие экскурсии Окинавы Последние отзывы на экскурсии V Vika Окинавский океанариум и божественный Кори Благодаря нашему гиду Анастасии экскурсия получилась замечательной. Дорога до океанариума заняла 2 часа. Но время пролетело незаметно благодаря рассказам Анастасии. Интересная территория, красивое место. Видели китовую акулу, много разных скатов и черепах. Божественный Кори -очень красив, успели искупаться!!

