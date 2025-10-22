Индивидуальная
до 8 чел.
Однажды на Окинаве: прогулка по Нахе
Индивидуальная экскурсия по Нахе: откройте для себя культуру Окинавы, посетите замок Сюри и рынок Макиси. Уникальная возможность для круизных туристов
Начало: У городского круизного терминала в Нахе
11 дек в 08:00
12 дек в 08:00
от $700 за всё до 8 чел.
Мини-группа
до 8 чел.
Окинавский океанариум и божественный Кори
Услышать о происхождении архипелага и рассмотреть морских обитателей через стекло
Начало: И окончание в отеле
11 дек в 08:00
12 дек в 08:00
$125 за человека
Индивидуальная
до 5 чел.
Ocean Expo Park - океанариум Тюрауми
Открыть яркий мир Окинавы: от богатой природы и подводного царства до уникальной культуры Рюкю
12 дек в 10:00
13 дек в 10:00
$590 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- VVika22 октября 2025Благодаря нашему гиду Анастасии экскурсия получилась замечательной. Дорога до океанариума заняла 2 часа. Но время пролетело незаметно благодаря рассказам Анастасии. Интересная территория, красивое место. Видели китовую акулу, много разных скатов и черепах. Божественный Кори -очень красив, успели искупаться!!
Сколько стоит экскурсия по Окинаве в декабре 2025
Сейчас в Окинаве в категории "Нескучные экскурсии" можно забронировать 3 экскурсии от 125 до 700. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.99 из 5
Экскурсии на русском языке в Окинаве (Япония 🇯🇵) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Нескучные экскурсии», 4 ⭐ отзыва, цены от $125. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Японии. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль