С Светлана Окинава: 5 звезд острова Экскурсия была отличная. Анастасия хороший рассказчик,обладающий большим объемом информации. Плюс ко всему, очень приятная в общении. Однозначно рекомендую.

А Антонина Добро пожаловать на Окинаву. А где же Япония? Очень замечательная экскурсия. Выше всяких похвал. Виктория настолько необыкновенная, что просто дух захватывает от ее рассказа. Конечно за одну экскурсию все не посмотреть. Но и того что мы увидели, было достаточно много, ноги гудели

А Александр Окинава: 5 звезд острова Понравилось 👍

Е Екатерина Окинава: 5 звезд острова читать дальше маршрут, интересный рассказ и мои пожелания. Получилось очень здорово, буду рада вернуться в Японию еще раз и на Окинаву тоже, есть что досмотреть😉 Благодарю Анстасию за змечательный день проведенный вместе. После большого трипа по Японии мне хотелось природы и атмосферы Окинавы. Анастасия соединила

А Анна Добро пожаловать на Окинаву. А где же Япония? Спасибо за работу с нашей семьей. Анастасия прекрасный семейный гид. Эластично, комфортно, познавательно.