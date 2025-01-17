Экскурсии на 1 день в Окинаве

Найдено 3 экскурсии в категории «На весь день» в Окинаве на русском языке, цены от $620. Расписание для бронирования на январь, февраль и март в 2025 году
Окинава: 5 звезд острова
На машине
11 отзывов
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Окинава: 5 звезд острова
Познакомиться с традиционной и современной культурой острова
Завтра в 08:00
1 фев в 08:30
$650 за всё до 4 чел.
Добро пожаловать на Окинаву. А где же Япония?
На машине
4 отзыва
7 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Добро пожаловать на Окинаву. А где же Япония?
Получить объёмное представление об истории, культуре и природе самобытного острова
Завтра в 10:00
1 фев в 10:00
$620 за всё до 4 чел.
Однажды на Окинаве: автопешеходная прогулка по Нахе
На машине
8 часов
Индивидуальная
до 10 чел.
Однажды на Окинаве: автопешеходная прогулка по Нахе
Расширить представление о Японии и познакомиться с бытом и культурой острова долгожителей
Начало: У городского круизного терминала в Нахе
1 фев в 08:00
2 фев в 08:00
от $700 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Светлана
    17 января 2025
    Окинава: 5 звезд острова
    Экскурсия была отличная. Анастасия хороший рассказчик,обладающий большим объемом информации. Плюс ко всему, очень приятная в общении. Однозначно рекомендую.
  • А
    Антонина
    15 января 2025
    Добро пожаловать на Окинаву. А где же Япония?
    Очень замечательная экскурсия. Выше всяких похвал. Виктория настолько необыкновенная, что просто дух захватывает от ее рассказа. Конечно за одну экскурсию все не посмотреть. Но и того что мы увидели, было достаточно много, ноги гудели
    Очень замечательная экскурсия. Выше всяких похвал. Виктория настолько необыкновенная, что просто дух захватывает от ее рассказаОчень замечательная экскурсия. Выше всяких похвал. Виктория настолько необыкновенная, что просто дух захватывает от ее рассказаОчень замечательная экскурсия. Выше всяких похвал. Виктория настолько необыкновенная, что просто дух захватывает от ее рассказаОчень замечательная экскурсия. Выше всяких похвал. Виктория настолько необыкновенная, что просто дух захватывает от ее рассказаОчень замечательная экскурсия. Выше всяких похвал. Виктория настолько необыкновенная, что просто дух захватывает от ее рассказаОчень замечательная экскурсия. Выше всяких похвал. Виктория настолько необыкновенная, что просто дух захватывает от ее рассказаОчень замечательная экскурсия. Выше всяких похвал. Виктория настолько необыкновенная, что просто дух захватывает от ее рассказаОчень замечательная экскурсия. Выше всяких похвал. Виктория настолько необыкновенная, что просто дух захватывает от ее рассказаОчень замечательная экскурсия. Выше всяких похвал. Виктория настолько необыкновенная, что просто дух захватывает от ее рассказаОчень замечательная экскурсия. Выше всяких похвал. Виктория настолько необыкновенная, что просто дух захватывает от ее рассказа
  • А
    Александр
    7 декабря 2024
    Окинава: 5 звезд острова
    Понравилось 👍
  • Е
    Екатерина
    3 октября 2024
    Окинава: 5 звезд острова
    Благодарю Анстасию за змечательный день проведенный вместе. После большого трипа по Японии мне хотелось природы и атмосферы Окинавы. Анастасия соединила
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    маршрут, интересный рассказ и мои пожелания. Получилось очень здорово, буду рада вернуться в Японию еще раз и на Окинаву тоже, есть что досмотреть😉

  • А
    Анна
    9 августа 2024
    Добро пожаловать на Окинаву. А где же Япония?
    Спасибо за работу с нашей семьей. Анастасия прекрасный семейный гид. Эластично, комфортно, познавательно.
  • Z
    Zemfira
    23 марта 2024
    Добро пожаловать на Окинаву. А где же Япония?
    День на Окинаве с Анастасиеи - один из лучших, путешествуя по Японии. Как и было обешано, мы увидели другую Японию, не менее интересная, особенно с таким гидом, как Анастасия. Спасибо.

Ответы на вопросы от путешественников по Окинаве в категории «На весь день»

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  3. Однажды на Окинаве: автопешеходная прогулка по Нахе
Сколько стоит экскурсия по Окинаве в январе 2025
Сейчас в Окинаве в категории "На весь день" можно забронировать 3 экскурсии от 620 до 700. Туристы уже оставили гидам 15 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
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