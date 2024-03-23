Индивидуальная
8 часов
Окинава: 5 звезд острова
Познакомиться с традиционной и современной культурой острова
«Заранее можно ознакомится с ним на странице отеля The Buena Terrase Beach Resort»
Завтра в 10:30
24 июня в 08:30
€474 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Добро пожаловать на Окинаву. А где же Япония?
Получить объёмное представление об истории, культуре и природе самобытного острова
«Это самая популярная экскурсия у путешественников, которые располагают одним днём для знакомства с островом»
Завтра в 10:00
24 июня в 10:00
€538 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Окинава. Сюри. Рюкю
История маленького островного королевства, старинный уклад его жизни и отличия от традиций Японии
«Совершив променад по прогулочной тропе вдоль императорского пруда, мы направимся чуть в сторону от основной достопримечательности Сюри и попадем к стенам настоящего мавзолея»
Завтра в 10:30
25 июня в 08:00
€200 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ZZemfira23 марта 2024День на Окинаве с Анастасиеи - один из лучших, путешествуя по Японии. Как и было обешано, мы увидели другую Японию, не менее интересная, особенно с таким гидом, как Анастасия. Спасибо.
- ЛЛиля16 марта 2024Замечательный тур со знающим свободно владеющим информацией гидом. Анастасия моментально почувствовала наши интересы (по почте невозможно все передать) и изменила
- ДДиля11 декабря 2023Очень хороший гид, на одной волне с ней были. Все четко подстроила экскурсию под пожелания клиента. Все хорошо.
- ККирилл23 апреля 2023Большое спасибо Анастасии, очень информативно.
- РРида9 апреля 2023Благодарю Анастасию за экскурсию по красивейшим местам Окинавы. Забрала прямо из отеля. Сразу определились с маршрутом исходя из наших пожеланий.
- ВВиталий23 сентября 2018Прекрасно провели время. Спокойно, неспешно, но без остановок. Анастасия любит и знает свой)) остров. Узнали такие места и подробности, которые самостоятельно наврядли бы нашли. Рекомендуем.
- ВВладимир8 ноября 2017Посетили экскурсию в замок Сюри на Окинаве. Очень познавательной и интересно, гид встретил у входа и далее был интересный рассказ с погружением в прошлое! После экскурсии гид довез нас до ближайшей станции монорельса! За что отдельное мерси!
- ББорис3 ноября 2017Vse otlichno
Ответы на вопросы от путешественников по Окинаве в категории «Обзорные»
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Сколько стоит экскурсия по Окинаве в июне 2024
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