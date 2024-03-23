Обзорные и познавательные экскурсии Окинавы

Найдено 3 экскурсии в категории «Обзорные» в Окинаве на русском языке, цены от €200. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
Окинава: 5 звезд острова
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
6 отзывов
Окинава: 5 звезд острова
Познакомиться с традиционной и современной культурой острова
«Заранее можно ознакомится с ним на странице отеля The Buena Terrase Beach Resort»
Завтра в 10:30
24 июня в 08:30
474 за всё до 4 чел.
Добро пожаловать на Окинаву. А где же Япония?
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
2 отзыва
Добро пожаловать на Окинаву. А где же Япония?
Получить объёмное представление об истории, культуре и природе самобытного острова
«Это самая популярная экскурсия у путешественников, которые располагают одним днём для знакомства с островом»
Завтра в 10:00
24 июня в 10:00
538 за всё до 4 чел.
Окинава. Сюри. Рюкю
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
5 отзывов
Окинава. Сюри. Рюкю
История маленького островного королевства, старинный уклад его жизни и отличия от традиций Японии
«Совершив променад по прогулочной тропе вдоль императорского пруда, мы направимся чуть в сторону от основной достопримечательности Сюри и попадем к стенам настоящего мавзолея»
Завтра в 10:30
25 июня в 08:00
200 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Z
    Zemfira
    23 марта 2024
    Добро пожаловать на Окинаву. А где же Япония?
    День на Окинаве с Анастасиеи - один из лучших, путешествуя по Японии. Как и было обешано, мы увидели другую Японию, не менее интересная, особенно с таким гидом, как Анастасия. Спасибо.
  • Л
    Лиля
    16 марта 2024
    Добро пожаловать на Окинаву. А где же Япония?
    Замечательный тур со знающим свободно владеющим информацией гидом. Анастасия моментально почувствовала наши интересы (по почте невозможно все передать) и изменила
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    маршрут в зависимости от наших вкусов. Мы посетили прекрасный Ботанический сад, королевский дворец, получили представление об истории и культуре Окинавы. Очень рекомендуем!

    Замечательный тур со знающим свободно владеющим информацией гидом. Анастасия моментально почувствовала наши интересы (по почте невозможноЗамечательный тур со знающим свободно владеющим информацией гидом. Анастасия моментально почувствовала наши интересы (по почте невозможно
  • Д
    Диля
    11 декабря 2023
    Окинава: 5 звезд острова
    Очень хороший гид, на одной волне с ней были. Все четко подстроила экскурсию под пожелания клиента. Все хорошо.
  • К
    Кирилл
    23 апреля 2023
    Окинава: 5 звезд острова
    Большое спасибо Анастасии, очень информативно.
  • Р
    Рида
    9 апреля 2023
    Окинава: 5 звезд острова
    Благодарю Анастасию за экскурсию по красивейшим местам Окинавы. Забрала прямо из отеля. Сразу определились с маршрутом исходя из наших пожеланий.
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    Видно как человек ориентируется на острове, т. к с легкостью скорректировали маршрут. Очень много интересной информации получили от неё. Впечатление, что человек беспрестанно изучает особенности острова и владеет информацией на разные-разные темы. Приятно слушать, приятно видеть, когда человек действительно заинтересован дать много пользы и погрузить в атмосферу острова. Абсолютный восторг. Зарядила своей энергией сходу. Чувствовала себя в гостях у очень хорошей знакомой. Мы были с ребенком и, ребенку было не менее интересно, чем нам.

  • В
    Виталий
    23 сентября 2018
    Окинава. Сюри. Рюкю
    Прекрасно провели время. Спокойно, неспешно, но без остановок. Анастасия любит и знает свой)) остров. Узнали такие места и подробности, которые самостоятельно наврядли бы нашли. Рекомендуем.
  • В
    Владимир
    8 ноября 2017
    Окинава. Сюри. Рюкю
    Посетили экскурсию в замок Сюри на Окинаве. Очень познавательной и интересно, гид встретил у входа и далее был интересный рассказ с погружением в прошлое! После экскурсии гид довез нас до ближайшей станции монорельса! За что отдельное мерси!
  • Б
    Борис
    3 ноября 2017
    Окинава. Сюри. Рюкю
    Vse otlichno

Ответы на вопросы от путешественников по Окинаве в категории «Обзорные»

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Сколько стоит экскурсия по Окинаве в июне 2024
Сейчас в Окинаве в категории "Обзорные" можно забронировать 3 экскурсии от 200 до 538. Туристы уже оставили гидам 13 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
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